Először, mint nőt kezdte el foglalkoztatni a színtanácsadás. Kezdetben az önismeret részeként, azért, hogy saját magának felfedezze a megfelelő színeket.

Mindig érdekelték a színek, egészen kicsi kora óta. Édesapja kiválóan rajzol, viszont színtévesztő. Gyermekkorában gyakran játszották azt, hogy amit apukája lerajzolt, azt ő kiszínezte. Majd a környezete is észrevette, hogy milyen jól használja és kombinálja a színeket.

Színtípusok és személyiségek

A színek és a formák meghatározók a lakberendezésben éppúgy, mint az emberek megjelenésében. A divatot is erősen követte régebben, egy időben nagy hangsúlyt fektetett a kiegészítőkre is, hogy az öv, a táska és a cipő, valamint az ékszer passzoljon az öltözékhez – mondta dr. Zsarnai Zita. Persze a szetthez illő rúzs sem maradhatott el.

Folyamatosan kísérletezett a különböző színekkel, de nem minden tetszett saját magán. Azonban ezt nem értette akkor még, hogy miért. Aztán egyszer csak „szembe jött vele” a közösségi oldalon egy cikk a színtanácsadásról. Ekkor kezdte megérteni, miért van az, hogy bizonyos színű ruhadarabokban jobban mutat a tükörben. Nem tudta rögtön eltalálni a saját színeit, de ma már tudja, hogy „élénk tavasz” típus – hangoztatta Zita. Erre a típusra jellemző, hogy a pipacs piros, a korall, a fűzöld, a lime színei állnak jól neki. Ezeket viszont nem merte először hordani, mert úl feltűnőnek gondolta. Az, hogy milyen színektől lesz ragyogó a külseje, a színtanácsadáson a szakember állapította meg.

Ott azonban már letisztult a kép, egyértelmű volt, hogy pontosan ezek az élénk, vidám színek azok, amiket viselnie kell. Szinte felragyogott az arca, csillogott a bőre és a szeme –innentől tudta, hogy már „hivatalosan is viselheti „ ezeket az élénk színeket fogalmazott Zita.

Miközben a nem neki való színek sápasztják, szürkévé teszik.

Egy doktornő ne járjon harsányan!

Sokáig halvány, vagy visszafogott nude, homok, barna, bézs árnyalatokba burkolózott, talán a társadalmi nyomás miatt is, hiszen egy fogorvostól elvárja a környezete, hogy elegánsan öltözzön, és ne túl harsányan jelenjen meg - emelte ki Zita. Hozzátette: ezek a színek pont nem előnyösek számára. A felismerést követően minden ruháját kiszanálta, ami nem megfelelő színű. Ma már célzottan vásárol, hamar berendezte a szekrényét a neki való színekkel, amikben azóta is fürdőzik.

Erre szeretné főként a hölgyeket, de akár az urakat is buzdítani, hogy egy kevés ordafigyeléssel a legjobb formájukat tudják megmutatni. Mindössze meg kell találni a számukra megfelelő színpalettát, melynek segítségével önazonosak lehetnek.

Az, csak hab a tortán, hogy a felesleges vásárlás elkerülésével – hogy nem veszünk meg olyat, amit utána soha nem veszünk fel – a Földünket és a pénztárcánkat is óvjuk – hangsúlyozta Zita. A maga példáján keresztül látja azt, hogy amióta tudatosan vásárol, ugyan kevesebb ruhája van, de minden mindennel kombinálható és nincs felesleges pénzköltés.

A színtanácsadás után pozitívan

Azt, hogy a fogorvosi munka mellett ezzel is foglalkozik és szívesen ad másoknak is tanácsot, kettős célt szolgál. Önmagának is jót tesz azzal, hogy valami egészen más irányban is képzi magát, illetve az is igaz, hogy a fogorvoshoz nem minden esetben jó kedvükben mennek az emberek, miközben a színtanácsadás után mindenki kivirulva, pozitívan, feltöltődve jön ki – tudatta Zita.

Persze ehhez kell a belső késztetés, hogy akarjuk is tudni magunkról, milyen színekben fogunk a legjobban kinézni, vagyis melyik színtípusba tartozunk. Hiszen, ha valaki nincs meggyőződve a színek jelentőségéről, akkor a tanácsokat sem fogja feltétlenül elfogadni.

Elérhetőség:

Instagram: dr.zs.zita_colour