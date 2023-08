Sajókeresztúrban a múlt évben indult el a vízelvezető árkok rekonstrukciója, aminek első üteme az idén fejeződik be és a második ütem most kezdődött el – tudtuk meg Kollár Miklós polgármestertől. – A teljes községben ki lesz építve a vízelvezető hálózat, mely magával vonzotta két útszakaszunk teljes aszfaltozását és elkészült a Sajókeresztúr és Sajóecseg közötti külterületi utunk is. Az ősszel kezdünk bele a TOP Plusz pályázati konstrukcióban elnyert sportpark és temető előkert megvalósításába, amit Magyarország kormánya és országgyűlési képviselőnk, Csöbör Katalin támogatása biztosított a számunkra. Ezeket a beruházásokat a terveink szerint jövő nyáron már birtokba is veheti majd a település. Ugyancsak a jövő évben adjuk át a lakóparkunkat, amely működtetésére egy karbantartó csoportot kell létrehozni, ami a közfoglalkoztatás mellett jelentős segítség lesz a településüzemeltetésben is. Tagja vagyunk a Kárpát-medence Keresztúr nevű települései közösségnek, melynek jövő éves nagytalálkozója Murakeresztúron lesz. A települési önkénteseink munkáját – akiket megbecsülés illet – szeretnénk ezúton is megköszönni.

A Petőfi utca megújult szakasza | Fotó: PH

A polgármester hozzátette: „A közösséget erősítendő a hagyományos rendezvényeinket idén is megtartottuk és megtartjuk. A települési támogatási rendszerünket fenntartjuk és bővítjük a lehetőségeink szerint. Az idén volt tűzifatámogatás és lesz iskolakezdési támogatás. Az idősek napi és adventi rendezvényeink fedezete is biztosított. Bízunk abban, erőfeszítéseinknek köszönhetően minden korosztály megtalálja a település vonzerejét, és megtartó erejét.