Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye természeti örökségekben rendkívül gazdag, amelyek identitásunk meghatározó részét képezik. Az UNESCO Világörökséggé nyilvánított magyarországi területei közül az Aggteleki-karszt és a Tokaji Történelmi Borvidék itt található, és említhetem a természetvédelem alatt álló területek magas arányát – például három nemzeti park –, vagy a jelentős földfelszíni és föld alatti vízbázist, amely vármegyénket gazdagítja. Ezek miatt (is) azonban a klímaváltozás kiemelt kockázatot jelent ránk nézve. A kockázatkezelés érdekében pedig kulcsfontosságú a helyi klímavédelmi stratégiák és -akciók támogatása.

Önkormányzatunk élen jár ebben, hiszen az elmúlt években elkészítettük BorsodAbaúj-Zemplén vármegye középtávú Környezetvédelmi Programját és Klímastratégiáját. Ez utóbbi feltárja az éghajlatváltozás vármegyében várható hatásait, és ezek elhárítására olyan reális, megvalósítható célokat és intézkedéseket irányoz elő, amelyek hatékonyan szolgálják a klímaváltozás következményeire való felkészülést, összhangban a vármegye más fejlesztési céljaival. Illetve Önkormányzatunk csatlakozott a Covenant of Mayors – Polgármesterek Szövetségéhez, ennek a tagságnak köszönhetően a teljes vármegyére kiterjedő Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveket is kidolgoztunk.

A klímaváltozás elleni küzdelemben kiemelt szerep jut területfejlesztési programjainknak (TOP, TOP Plusz).

Az egyes programelemeken, prioritásokon keresztül tudunk kiemelt figyelmet fordítani például a szemléletformálásra. A stratégiákban felvázolt alkalmazkodások és beavatkozások hatékony végrehajtásához ugyanis elengedhetetlen a helyi közösségek bevonása, a klímaváltozással kapcsolatos ismereteik bővítése, az alkalmazkodási lehetőségek, valamint a jó példák megosztása. Ezért tartottunk workshopokat, amelynek célcsoportja a vármegye teljes lakossága volt, kortól, nemtől és képzettségtől függetlenül, azonban hangsúlyosan az iskolás korú gyermekeknek szóltak ezek az interaktív előadások. Hiszen a ma óvodás vagy iskolapadban ülő gyermekekből válhatnak a holnapért felelősséget vállaló felnőttek.

Ugyancsak a területfejlesztési program egyes beavatkozási tengelyén tudtuk növelni az önkormányzatok, önkormányzati intézmények energiatudatos és megújuló energiahasználatát. Az előző fejlesztési időszakban 22,3 milliárd forint értékben valósulhatott meg a vármegyében lévő önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, összesen 198 darab épület esetében. Ehhez hozzá lehet tenni azt a 16 darab, összesen 4,4 milliárd forint értékű projektet, amellyel lakóövezetben zöldberuházások: közösségi terek, pihenőparkok, a klímaváltozás hatását mérséklő zöldfelületek létesültek.

A TOP Pluszban, vagyis a jelenleg tartó fejlesztési ciklusban 12,5 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre, hogy a vármegyében szolgáltató önkormányzati intézmények tovább tudják növelni megújuló energiafelhasználásukat, a zöldinfrastruktúra-fejlesztések pedig 4,9 milliárd forintból valósulhatnak meg.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata tudásmegosztást célzó nemzetközi projektbe is bekapcsolódott – az INTERREG EUROPE Program által finanszírozott REBUS-ba –, amely a középületek energiahatékony felújítását segíti. Ennek a tudásnak a birtokában dolgozik Önkormányzatunk tervezőirodája a Vármegyeháza, valamint egyéb, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok energetikai korszerűsítésén.

Mindent összegezve jól látszik, hogy a vármegye önkormányzata komolyan veszi a klímaváltozást, kiemelt kérdésként kezeli az energiahatékonyságot és kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a megújulóerőforrás-alapú energetikai megoldásoknak, valamint – az energiaárak világszintű drágulása miatt is – igyekszik helyzetbe hozni a települési önkormányzatokat, intézményeiket azzal, hogy területfejlesztési programján keresztül támogatja energetikai korszerűsítésüket. Mert tényleg azt szeretnénk, ha unokáinkat is ez a gyönyörű természeti környezet venné körül, ami minket is. Ehhez viszont tenni kell, itt a mi szintünkön is, és legfőképp cselekedni.

