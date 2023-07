Hirdetés 1 órája

Támogatott, fenntartható fejlődés

Az energiahatékonyság növelése, a károsanyagkibocsátás csökkentése, a zöldmegoldások minél szélesebb körben történő alkalmazása kiemelten fontos uniós cél. Ehhez kapcsolódva számos pályázati lehetőség áll a lakosság, a vállalkozások és a települések rendelkezésére. Ugyanakkor fontos megemlíteni azt is, hogy ma már szinte valamenynyi pályázatban, ha nem is elvárás, de bírálati szempontból előny, ha fenntartható és energiahatékonyságot növelő elemeket is tartalmaz.

Parasznyai művelődési ház, napelemrendszer

A települési önkormányzatok már a 2014– 2020-as tervezési időszakban, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) is pályázhattak közintézményeik, közterületeik fejlesztésére. Ezeknél a projekteknél a pályázati felhívások, ezáltal az elnyerhető források is számos lehetőséget biztosítottak arra, hogy megvalósulhasson az energiahatékonyabb működés, a hagyományos, fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. Ezek között volt napelem, napkollektor telepítése, szigetelés és nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, hőszivattyúra vagy biomasszakazánra való átállás, valamint világítástechnikai korszerűsítés, okoshálózat kialakítása. A BORA 94 Nonprofi t Kft. a projekttervek megírásától a pályázatok beadásáig és menedzseléséig számos önkormányzatot segített hozzá ahhoz, hogy energiahatékonyságnövelő beruházásaikkal csökkenthessék költségeiket, és hozzájárulhassanak környezetünk védelméhez. A cég szakemberei olyan projektekhez is csatlakoztak, melyek keretében nemzetközi partnerekkel együttműködve a bevált gyakorlatok népszerűsítése mellett cél volt, hogy inspirációt találjanak a térségükben található önkormányzati épületek energiahatékonyságának javításához, valamint ahhoz, hogy a strukturális alapok támogatásával új ötleteket hozzanak Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű régiójába. A REBUS projektben nyolc országból nyolc partner vett részt. A lefolytatott tapasztalatcserék segítségével például az energiahatékonysági projektekkel kapcsolatos adatgyűjtési és monitoringmódszertan fejlesztésével pontosabb információk biztosíthatóak a tényleges megtakarításokról. A sajóbábonyi egészségház hőszivattyús rendszere Egy másik fontos nemzetközi projekt a kilenc európai ország és 12 partner részvételével elindult JETforCE együttműködés. A projekt célja, hogy a lakosság érdemi bevonásával segítse elő a klímasemlegességre való átállás folyamatát, egyedileg kifejlesztett, digitális eszközökkel támogassa a szemléletformálási tevékenységet. Ami pedig az új, 2021–2027-es uniós programozási időszakot illeti, a lehetőség ismét adott a TOP Plusz keretein belül arra, hogy a települések újabb projektötletei is megvalósulhassanak a zöldátállás érdekében. Az Operatív Program 2. prioritási tengelye a Klímabarát vármegye keretein belül, ahogy a korábbi időszakban is, a megújuló energiaforrások részarányának növelése, valamint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának támogatása történik. Ugyanakkor fontos cél a körforgásos gazdaságra történő átállás lehetőségének kihasználása, a helyi közösségi kezdeményezések felkarolása. Mindezekhez társíthatóak továbbá a klímatudatosságot erősítő lakossági szemléletformáló kampányok, a projektek eredményeinek bemutatása és a megújuló energiák használatához kapcsolódó oktatási tevékenységek. Pr cikk





