Lánczos Gábor miskolci megrendelő kifejtette: "csak" egy egyszerű, a lakóövezettel, a természetes környezettel harmonizáló, a mai kor igényinek megfelelő lézervágott kerítésre vágyott, ami rozsdamentes is, hogy később nem kelljen bajlódni a festéssel. A cégtulajdonost ismerve nem volt kétséges, hogy az ATInox Plusz Kft.-t választja a kivitelezésre.

Harmóniában az elképzelésekkel

A megrendelőnkkel teljesen más volt a közös munka, mint a legtöbb ügyfelünkkel, első megbeszélésünkkor tisztáztuk a kerítés főbb paramétereit, többek között az anyagminőséget. Mint ügyfél nagyon sokat segített és rugalmasan állt a projekt megvalósításához, a grafikát elkészítették és előkészítették a lézervágásra – mondta el X.Y. műszaki előkészítő.

Miután adott volt minden, elkészítettem a keretek, kapuk gyártáshoz szükséges modelljeit, a precízebb és termelékenyebb gyártás érdekében a zártszelvény elemek is lézervágással készültek. A kapukhoz csapágyazott forgáspontokat használtunk fel, amelyek rögzítéséhez egyedileg tervezett konzolokat készítettünk – idézte fel a szakember.

Exkluzív megjelenés, örök élet

Egy stílus jegyeit nem csak a belső építészetben jeleníthetjük meg. A mai kor divatos anyaga a rozsdamentes acél s ez a kivitel a lakótér külső részén is kiválóan alkalmazható. Sőt, mondhatjuk, még jobban, hiszen az időjárás igénybevételeinek is tökéletesen ellenáll. Míg az acél kerítések, kapuk, korlátok felületkezelést igényelnek – legyen az horganyozás és/vagy festés -, addig a rozsdamentes, vagy saválló termékek a kivitelezés során megkapják azt a felületet, amely utána már csekély karbantartást igényel. Mint az acél esetében, a rozsdamentes acél anyagnál is csak a fantázia és az ízlés határozza meg, milyen kivitelt válasszunk. Aki a szögletes elemeket kedveli, annak lapos acélból, zártszelvényből tudunk ajánlani megoldást. Aki inkább a kerek formákat szereti, annak pedig csőből, köracélból is kialakíthatjuk a kerítésmezőket, vagy a kapu szárnyait. Lehetőség még a lemezprofilokból összeállított változat is. Egyedimintákkal ellátott, lézervágóval mintázott felületekkel nagyszerűen fel lehet dobni az egyszerű felületeket is - hangsúlyozta Dudik Attila.