Miért éppen autófólia?

Az autófóliát leginkább esztétikai okokból szokták feltetetni a tulajdonosok, és mitagadás, egy vadonatúj színben vagy akár trendi mintával dekorált autó nem mindennapi látvány. Céges autóknál pedig reklámként is szolgálhat, hiszen elhelyezhetjük a kocsin a vállalkozás logóját, mottóját, az elérhetőségeinket vagy éppen promotálhatunk egy aktuális akciót.

Az autófólia ugyanakkor számos praktikus előnnyel is bír. Ezek közül is első helyen kell kiemelni a hővédelmet. Az ablakokra helyezett fólia képes visszaverni a nap hőjének jelentős részét, vagyis meggátolja, hogy az utastér felmelegedjen. Különösen igaz ez azokra a fóliákra, melyek UV-védelmet is biztosítanak. Kisgyermekes családként mindenképp érdemes lefóliázni a hátsó ablakokat, hiszen a csöppségek bőre rendkívül érzékeny a napfényre.

A fóliák ráadásul bizonyos védelmi funkciókat is képesek ellátni. A sötétebb típusok remek belátásvédelmet garantálnak, azaz illetéktelenek nem pillanthatnak be az utastérbe értékek után kutatva. De a modern autófóliák szilánkvédelemmel is el vannak látva: ha be is törne az üveg, a fólia képes egyben tartani a szilánkokat, így sokkal kisebb a sérülés esélye.

Gyakori hibák az autófóliázás során

A fenti előnyöket azonban csak akkor élvezhetjük igazán, ha megfelelően kivitelezett végeredményt kapunk. Nézzük, mi állhat ennek útjába!

Nem megfelelő előkészítés

Nagyon ritka, hogy egy használt autó karosszériája mindenféle javítás nélkül alkalmas lenne az autófóliázásra. Márpedig sokan elkövetik azt a hibát, hogy mindenféle előkészítés nélkül vágnak bele. Csakhogy minden kisebb-nagyobb sérülés, karosszériahiba rontja a fólia hatékonyságát, és kérdésessé teszi a végeredmény minőségét.

Hogy ezt elkerüljük, először mindig nézzük vagy nézessük át töviről hegyire az autót, és javítsuk a hibákat! Egy többéves autón elő-előfordulnak kavicsfelverődés vagy ágak okozta karcok, esetleg horpadások. Csak azután álljunk neki a fóliázásnak, hogy ezeket orvosoltuk.

Hiányos tisztaság

A hibák és sérülések mellett arról is meg kell győződnünk az autófólia felhelyezése előtt, hogy a felület makulátlanul tiszta-e. A fólia ugyanis csakis akkor képes hibátlanul megtapadni a karosszérián vagy a szélvédőn, ha a felület teljesen por-, zsír- és szennyeződésmentes. Ami ugyanilyen fontos, hogy a felhelyezés helyének is a lehető legtisztábbnak kell lennie. A levegőben szálló kosz és por menthetetlenül megtapad majd az autón, és elrontja a munkánkat.

A felülettisztításhoz használjunk speciális vegyszereket, és kövessük az azokon szereplő utasításokat. A garázzsal már nehezebb dolgunk van: lehet, hogy megéri bérelni egy erre szakosodott helyiséget a munkálatok idejére.

Elméretezett darabok

Egy autó karosszériája bonyolult elemek sokaságából áll össze. Márpedig a fóliának mind méretben, mind formában passzolnia kell az elemekhez, hogy tökéletes fedést biztosíthasson. A túl kicsire vagy nem megfelelő alakúra vágott darabok egyértelműen nem mutatnak majd jól, de a túl nagyra vágott fóliával sem járunk jól. Ezek a termékek ugyanis nem olcsók: ha rosszul vágunk, komoly összeg végzi majd a kukában.

A pontos mérés tehát elengedhetetlen, mielőtt a kezünkbe vennénk az ollót. Az is megoldás lehet, ha először próbavágást tartunk valamilyen olcsó anyaggal – például tapétával vagy öntapadó matricával.

Rosszul megválasztott eszközök

Laikusként könnyen azt gondolhatjuk, hogy az autófólia felhelyezése épp olyan egyszerű és alacsony eszközigényű munka, mint a szoba kitapétázása. A valóság ezzel szemben az, hogy temérdek különleges szerszámra lesz szükségünk. A teljesség igénye nélkül: hőlégfúvó, üveggyalu, rozsdamentes vágópenge, szilikon kinyomó és még sorolhatnánk.

Ha hajlandóak is vagyunk áldozni ezek beszerzésére, a kezelésük elsajátítása sajnos nem két perc. Márpedig, ha nem a megfelelő szerszámokat használjuk, vagy nem tudunk azokkal jól bánni, könnyen kárt tehetünk a karosszériában vagy az üvegben.

Egy univerzális tipp

Az autófólia szakszerű felhelyezése nem gyerekjáték tehát, ezért alighanem jobban járunk, ha meg sem kíséreljük házilag felragasztani. Annál is inkább igaz ez, mert a saját kezűleg végzett fóliázás nem rendelkezik műbizonylattal, vagyis akár szabálytalannak is minősülhet. Egy közlekedési ellenőrzés során pedig a rendőr akár le is vetetheti a rendszámot az autónkról erre hivatkozva. Ha okleveles profikhoz fordulunk, akik rendelkeznek a Közlekedési Felügyelet engedélyével, ilyesmi nem fordulhat elő. Ahogy az sem, hogy a fóliázás csúnya, hibás vagy kevésbé tartós legyen.

Kétségtelen, hogy az autófóliázásért borsos árat kérhetnek a szakik. Cserébe viszont hosszú-hosszú évekig pompás fólia díszíti majd az autónkat, amire semmilyen panaszunk nem lesz. Nem kétséges, hogy anyagilag is így járunk jobban!