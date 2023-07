A Louvre mindenkit ámulatba ejt

Európa egyik legnagyobb gyűjteményével rendelkező múzeuma a Louvre, ami nem csak a Da Vinci-kód című könyv és film kapcsán vált világhírűvé, hanem azért is, mert több olyan híres műtárgyat őriznek itt, mint például a Mona Lisa. Sokan emiatt a festmény miatt utaznak több ezer kilométert, pedig a valóságban a Mona Lisa nem olyan látványos, mint azt elképzelnénk. A kép ugyanis csupán 77×53 centiméter, ami egyáltalán nem egy hatalmas méret, ráadásul magasan van, golyóálló üveg és még testőrök is védik. Viszont ez ne keserítsen el minket. A Mona Lisán kívül a Louvre-ban több százezer tárgy található az őskortól kezdődően, és egy akkora múzeumról van szó, amiben nem nehéz eltévednünk.

Séta Párizsban

A párizsi miliő önmagában elkápráztató. A Notre Dame és a többi „kötelező” mellett talán sokkal izgalmasabb az, ha megpróbáljuk ízekben és illatokban is magunkévá tenni a párizsi életérzést. Már pedig itt a kulináris élvezeteknek művészete van. A híres francia konyha, a csodás borok és persze az elképesztően ínycsiklandó sajtok világát vétek volna kihagyni. Egyszerűen csak adjuk át magunkat a párizsi napoknak, a lassú sétáknak és a hangulatos vendéglők kínálatának.

Eiffel-torony – felmenjünk, vagy ne menjünk?

Az Eiffel-torony az, amit mindenki először szeretne megnézni. Pedig tulajdonképpen egy olyan kilátóról van szó, ami rendkívül drága belépővel rendelkezik. Ezért alapvetően azoknak ajánlott a felmenetel, akik tényleg odavannak a kilátásért. Csak azért nem érdemes felmenni, mert „ez a szokás”. Párizs repjegy tekintetében abszolút megfizethető és gyakran fillérekért kapunk jegyeket az oda induló járatokra. Viszont ezt a megspórolt költséget könnyen elbukhatjuk, ha olyan helyekre költünk meggondolatlanul, ami nem is biztos, hogy manapság már megéri az árát.

Kastélyok és kertek

A franciák még két dologról nagyon híresek. Az egyik a francia építészet, a másik pedig a francia kertészet. Előbbiből pedig aztán bőven kapunk, ami legimpozánsabb mivoltában főleg a kastélyok esetében nyilvánul meg leginkább. A Napkirály kastélya ugyan Versailles-ban, és nem Párizsban található, ám mégis csupán 18 kilométerre tőle. A Loire-menti kastélyokat pedig akkor sem érdemes kihagyni, ha csak Párizsra lennénk kíváncsiak. Ezek a kastélyok varázslatos változatossággal hozzák vissza a régmúlt idők nemes szépségét, amelyekkel lenyűgöző francia kertek is járnak.

Disneyland – nem csak gyerekeknek

Valószínűleg minden felnőtt valahol mélyen vágyik arra, hogy legalább egyszer meglátogassa Disneylandet. Párizsban ez is lehetséges! Nem is kell a gyerekekre fogni az ügyet, hiszen az európai Disneylandben a felnőttek számára is bőven akad látnivaló és élmény. Ez pedig valóban életre szóló lehet, hiszen ez az egyetlen Disney vidámpark egész Európában.

Hogyan készüljünk Párizsra?

Párizs összességében egy igen aktív város. Sokat fogunk gyalogolni a városnézések alatt, hiszen annyi a látnivaló, és a város sem kicsi.