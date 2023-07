Bár Molnár Ádám, az arnóti Mr. Minden tulajdonosa mindent árul és elad, amit csak az ember el tud képzelni, van valami, ami nála sem eladó. Az pedig a zöld gondolkodás.

Mit jelent ez a valóságban?

Azt, hogy Ádám igyekszik példamutatóan viselkedni, hiszen tudja, egy ekkora vállalkozás vezetőjét mindenki árgus szemekkel figyeli. S ha ez így van, akkor miért ne mutatná az irányt a környezetének, hogy hogyan is lehet tenni a Föld és ezzel együtt az emberiség fenntarthatóságáért. Alapvető cél emellett, hogy az új generáció számára ne csak lehetőséget, de motivációt is adjon az egészséges-, valamint a fenntartható életmód elsajátítására. A miskolci Andrássy Gyula Gépipari Technikum bizonyítvány osztásakor például a jeles tanulókat külön ajándékcsomaggal díjazta a Mr. Minden csapata.

De miben mutatkozik meg a tudatos gondolkodás?

Egy vidéki kereskedésben általában nem megszokott, hogy az üzletmenetbe van építve a környezettudatosság, a tenni akarás, vagy épp az innováció. Ebben élen jár a Mr. Minden, hiszen az üzlet beszerzési politikája is szem előtt tartja a fenntarthatóságot. Ennek köszönhetően a Mr. Mindenben egy elektromos targoncával látják el a mindennapi árumozgatást, a napelem rendszer alapnak tekinthető, de ezen túlmenően is védik a környezetet.

Saját gyártású villamossági kötőelemek, újrahasznosított műanyagból

A legújabb projekt például egy saját gyártású termékcsoport, villamossági kötődobozok, amelyeket minden méretben, ipari és lakossági felhasználásra is gyártanak. Kizárólag újrahasznosított műanyagból.

Többek között…

Ugyanis a Mr. Minden folyamatosan és aktívan részt vesz különböző gyűjtőakciókban is, amelyek elsősorban jótékonysági célt szolgálnak. Ne felejtsük el azonban, hogy az ilyenkor összegyűjtött ruhaneműk a legtöbb esetben a szemétben végzik. Évente több ezer tonna.



A Mr. Minden a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére az elmúlt néhány év alatt már több kamionnyi ruhát gyűjtött össze. Ezeket a Máltai rászoruló családok számára továbbította a borsodi régióban. Emellett kupakgyűjtő pontot is telepítettek Borsod megye számos településén és az arnóti Mr. Minden üzlet elé (Arnót, Petőfi Sándor utca 116.), ahová ezidáig bárki bedobhatta az otthon összegyűlt kupakjait.

Sajnos a törvényi változások miatt ez 2023 június végétől már nem lehetséges. Viszont abban biztosak lehetünk, hogy Molnár Ádám meg fogja találni a módját, hogy az adományozni szándékozók továbbra is segíthessenek.

“Nálunk megtalál mindent”

Ráadásul kedvező árakon. Az árukészlet feltöltésekor és a termék beszerzési lista összeállításakor a Mr. Minden csapata igyekszik azokat a termékcsoportokat előtérbe helyezni, ami a mindennapi élet megkönnyítésén túl hatékony energiafelhasználást biztosít a vásárlóik számára.

Ennek a szemléletnek az egyik megnyilvánulása, hogy a komplett hőszigetelő rendszerek értékesítése előtérbe került. Mindezt a piac folyamatos monitorozása mellett a lehető legkedvezőbb árakon biztosítják országosan. Egy hőszigetelő rendszer pedig akár 15-20%-kal is javíthatja a lakás hőtartó képességeit, ami nemcsak a rezsiköltségeket, de a gázfogyasztással és a fa tüzeléssel járó környezetterhelést is csökkenti.



https://www.mrminden.hu/hoszigeteles

És az egészséges életmóddal mi a helyzet?

Eljött a perc, amikor ki kell magunkat javítani, hiszen a cikk azzal kezdődött, hogy Arnóton, a Mr. Mindenben mindent lehet venni. Egy dolog azonban mégis van, amit náluk sem lehet vásárolni: egészséget.

Ellenben az egészséges életmód megőrzéséhez szükséges termékeket már annál inkább.Na meg a példamutatást is megtapasztalhatjuk ezen a területen is! A Mr. Minden ugyanis lelkes támogatója a sportnak. Számos rendezvényt, megmozdulást, kezdeményezést, illetve klubot támogatnak.

A teljesség igénye nélkül ide sorolható:

- Tornázz a gyermekekért mozgalom támogatása

- Mr. Minden Horgászverseny Nyékládháza, mint névadó szponzor

- Parasznya SE szponzoráció

Emellett a Mr. Minden csapata amikor csak teheti, tevőlegesen is részt vesz a sporteseményeken, rendezvényeken. Nyilván ahhoz, hogy valaki az élen járjon, elengedhetetlen a testi és a szellemi frissesség. Ezt vallja Molnár Ádám is, aki ezért igyekszik aktívan mozogni. A legutóbbi ilyen események, ahol sportolóként is helytállt, a 31. Bükki Hegyi Maraton, vagy épp az V. Kassa-Miskolc Ultramaraton, amelyeken a maraton váltó tagjaként vállalta magára, hogy 1-1 szakaszon odateszi magát. Ezt a szemléletet próbálja a fiatal generációnak is átadni, ezért amikor teheti, a gyermekeit is elviszi az ilyen rendezvényekre.

A Mr. Minden és a Parasznya SE közös csapat a 31. Bükki Hegy Maraton előtt (Fotó: Fróna Judit)

A Mr. Minden és a Parasznya SE közös csapat az V. Kassa-Miskolc Ultramaratonon

Látható tehát, hogy a Mr. Minden számára a fenntarthatóság, a rászorulók támogatása, vagy épp a sportolási lehetőségek biztosítása, legalább akkora hangsúlyt kap, mint az, hogy az üzletükben minden megtalálható legyen a lehető legjobb árakon.

Elérhetőségek:

Mr. Minden, Arnót, Petőfi Sándor utca 116.

mrminden.hu

[email protected]

+36 30 375 19 25