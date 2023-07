Bizonyos gyógyszerekhez nélkülözhetetlen

A vérplazma a vér alkotórésze: áttetsző, szalmasárga, folyékony anyag, amelyet nem lehet mesterséges úton előállítani. Az emberi vérplazmából életmentő gyógyszerek készülnek. Magyarországon is több ezer embernek van szüksége életmentő vérplazma alapú gyógyszerekre. Számos veleszületett és szerzett betegségben szenvedő beteget kezelnek folyamatosan plazmaalapú készítményekkel a túlélésük, vagy jobb életminőségük biztosítására. Ide tartoznak például a hemofíliás, a primer immunhiányos, a hepatitis B-ben szenvedő betegek. A plazmaalapú terápiák iránti globális kereslet az elmúlt 20 évben drámaian megnőtt, és továbbra is növekszik. A keresletet növeli a kezeléshez való szélesebb körű hozzáférés és a jobb diagnosztika.

„Egyre nagyobb az igény a plazmából készült gyógyszerekre a betegek ellátása érdekében, ezért van nagy szükség minél több donorra” – mondta Tóth-Garai Andrea, a BioLife miskolci plazmaközpontjának vezetője. „Nem csak a ritka betegségben szenvedőknek, hanem bárkinek szüksége lehet ilyen készítményre, például egy tetanusz oltás, vagy egy súlyos égési sérülés kapcsán” – tette hozzá a központvezető.

Tóth-Garai Andrea, a BioLife miskolci plazmaközpontjának vezetője. Fotó: Ádám János

Átfogó egészségügyi vizsgálat a donorok számára

„A plazmaadás során a levett vérből különválasztják a vérplazmát, a vér alakos elemeit visszaáramoltatják a donor szervezetébe, amelynek így lényegesen kevesebb elemet kell újratermelnie, ezért plazmát 72 óránként lehet adni” – hangsúlyozta Tóth-Garai Andrea. Az első jelentkezéskor az önkéntes egy részletes egészségügyi kérdőívet tölt ki és egy átfogó egészségügyi vizsgálaton is átesik. Ezt követően vért vesznek tőle és egy héttel később értesítik, hogy eredményei alapján donálhat-e. Majd, amikor a donációra sor kerül, közvetlenül előtte is felmérik egészségi állapotát, megvizsgálják. „A plazmaadás után a donor fiziológiás sóoldatot kap a folyadék pótlására, illetve enni- és innivalóval is ellátjuk a kalóriák visszanyerésére. Maga a levételi és visszaáramoltatási folyamat nagyjából 45 percet vesz igénybe. Havonta több alkalommal is adhat plazmát a segíteni vágyó önkéntes, egészen pontosan 365 nap alatt 45-ször.”

Fotó: Ádám János

A véradás és a plazmaadás egyaránt nagyon fontos, ezért a BioLife az Országos Vérellátó Szolgálattal (OVSZ) együttműködve évente több alkalommal szervez véradást központjaiban. Magyarországon a rendszeres plazmadonoroknak évente egy alkalommal kötelező részt venniük véradáson. „Egyébként minden egészséges 18 és 60 év, illetve 50 és 150 kilogramm közötti ember lehet donor” – tudatta a központ vezetője. Azért nagyon lényeges, hogy ezeknek a kritériumoknak megfeleljenek, mert így lehet egészséges plazmával hozzájárulni a megfelelő minőségű gyógyszerek előállításához.

A plazmadó fáradságát és idejét anyagilag is kompenzálják. Ez törvényileg meghatározott pénzösszegből és egyéb juttatásokból áll – erről további részletek a teddmegmost.hu oldalon találhatók. A rendszeres orvosi vizsgálat mellett a donorok számára előnyt jelent, hogy a plazmaadás egészségesebb táplálkozás felé mozdítja őket, mert a donáció egyik feltétele, hogy előtte 2-3 liter folyadékot fogyasszanak, illetve kerüljék a zsíros ételeket.

2017 novembere óta donor a BioLife plazmaközpontban Kovács Tamásné Klári, aki 263 donáción van túl. Hetente egyszer ad vérplazmát – tudtuk meg. Amikor hat éve megnyílt a központ, rögtön érdeklődni kezdett iránta és azóta is rendszeresen jár. Szociális szférában, segítő szakmában dolgozik 31 éve, egészségügyi végzettsége is van, a tűszúrás már az elején sem jelentett gondot számára. „Különben is, a plazmaadás felér egy relaxációval. Kedvesek, figyelmesek a központban dolgozók, a környezet megnyugtató, a donorterem modern, kényelmes.” – mondta el Klári.

Fotó: Ádám János

A BioLife plazmaközpontok anyavállalata a több mint 242 éves Takeda, globális biotechnológiai-gyógyszeripari vállalat. A cégcsoport plazma üzletágának tevékenysége lefedi a teljes folyamatot a gyógyszerkutatástól a plazma gyűjtésén és feldolgozásán át, a gyógyszer gyártásig és forgalmazásig. A Takeda a világ több mint 80 országában van jelen és több mint 200 plazmaközpontot üzemeltet BioLife márkanév alatt, elsősorban az USA-ban, valamint Ausztriában, Csehországban és Magyarországon. Hazánk nyolc városában tíz BioLife centrum működik.

A BioLife plazmaközpontok működéséről, és a plazmaadással kapcsolatos további fontos információkról a www.teddmegmost.hu weboldalon lehet tájékozódni.