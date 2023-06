Dr. Gulyás Mihály

– Büszke vagyok erre és azt gondolom, hogy ez mindannyiunk sikere, ez a fejlesztés is a településen élők kikapcsolódását, pihenését fogja majd szolgálni – folytatta a település vezetője. – A fejlesztéssel érintett terület Sajószöged belterületén, a Rákóczi, Arany János, Ady és Bem utca által körül határolt területen található a település központjában. Ez az ingatlan jelenleg a település közösségi, kulturális és részben sportolási célú területeként üzemel és nagyon közkedvelt a faluközösség és a hozzánk látogató vendégek körében egyaránt. Ennek megfelelően található itt számos különböző játszótéri, sport célú eszköz, ám a jelenlegi állapot nem felel meg teljes egészében a modern kor követelményeinek, így a park és az eszközök felújítása szükségessé vált. A tervezéssel érintett területen a meglévő adottságokhoz igazítottan új térburkolatok készülnek több, mint 800 négyzetméteren. Így biztosítottá válik a komfortos közlekedés a parkon belül és emellett új parkolóhelyek is kialakításra kerülnek természetesen akadálymentes kivitelben. A park Rákóczi úti bejáratánál található meglévő, épített színpad már sem méretében, sem kivitelében nem felel meg a követelményeknek, ezért át lesz építve: új feljárati lépcsőt kap az építmény és az alapterületét megnöveljük mintegy 20 négyzetméterrel. A park Arany János utca felőli bejáratánál új kiskapu épül a személyforgalom számára, valamint egy vizesblokk akadálymentes mosdóval és pelenkázó asztallal bővül a parkot kicsi gyermekkel látogatókra is gondolva. Ezen túlmenően fedett kerékpártároló is épül majd.

– Az új épületek, létesítmények reményeink szerint nagyban növelik majd a parkot használók komfortérzetét. Igyekeztünk minden korosztály igényeit szem előtt tartani, ezért a területen lesz a pihenőpadok mellett két négy személyes okospad is napelemes mobiltelefon töltő funkcióval, asztalok, szemetesek és információs tábla. A sportolásra szánt területen ki lesz építve egy labdafogó háló, egy röplabdaháló és egy teqball asztal is. Ezen terület elválasztása a meglévő játszótér területétől nem megoldott, ezt telepített növényzettel kívánjuk biztosítani. Az új létesítmények megvilágítását napelemes kandeláberek biztosítják majd.

A polgármester kiemelte: „A komplexum népszerűsége annak köszönhető, hogy a terület körülkerített és területének nagy része füvesített, valamint a frissen ültetettek mellett tele van árnyat adó őshonos fafajokkal. A kicsik játszhatnak és biciklizhetnek a teljes területen – mintegy 6000 négyzetméteren –, de a nagyobb gyermekek és a szülők is megtalálhatják a kikapcsolódás számukra megfelelő formáját.

Dr. Gulyás Mihály végül hozzátette: „A szabadidőpark fejlesztésének kivitelezése reményeink szerint június elején kezdődne el természetesen az időjárás és az építőanyag, valamint az eszközbeszerzések függvényében. Az idén ennek megfelelően már megújult környezetben szeretnénk megrendezni a település legnagyobb rendezvényét a Sajószögedi Falunapokat augusztus 11-12-én, ám a fent említett tényezők miatt előfordulhat, hogy a park még nem készül el teljes egészében addig.”