2023. február 1-jétől vette át a MOL Petrolkémia vezérigazgatói posztját valamint a MOL Csoportszintű Vegyianyagok Üzletág ügyvezető igazgatói feladatait. Beszélne a váltás körülményeiről?

Egy évtizede már, hogy csatlakoztam a MOL Csoporthoz. Több csoportszintű pozíció után, két évig a magyarországi logisztika szervezetet irányítottam, majd 2021 elején a Dunai és Zalai Finomítók igazgatója lettem. Az ott eltöltött idő alatt zajlott előbbi történetének legkomplexebb, sikeresen lebonyolított nagyjavítása, amelynek köszönhetően sikerült biztosítani az áruhiánnyal küzdő országos, valamint régiós üzemanyagpiac ellátását. A MOL Petrolkémiánál a poliol-komplexum indulása és az újonnan gyártott termékek piacra bevezetése miatt, hasonlóan összetett folyamatok zajlanak. A megüresedett vezérigazgatói, valamint ügyvezető igazgatói posztra olyan személyre volt szükség, aki dolgozott már a Downstream (Finomítás és Petrolkémia) értéklánc több területén, van tapasztalata komplex projektek levezénylésében és irányított nagy létszámú szervezetet. Úgy gondolom, a fentiek alapján esett rám a választás.

Milyennek látja a vegyipar jelenlegi hazai és nemzetközi helyzetét? A kedvezőtlen gazdasági folyamatok milyen mértékben befolyásolták a MOL eredményeit?

Aki kicsit is jártas a vegyiparban, az tudja, hogy ez az ágazat rendkívül érzékeny, ciklikus iparág, ki van téve a gazdaság általános állapotának. A MOL Petrolkémia számára az európai gazdaság dinamikája a legmeghatározóbb, hiszen termékeink közel 100%-a az Európai Unió tagállamaiban kerül értékesítésre.

A ukrán-orosz háború okozta gazdasági sokk az európai vegyipart különösen érzékenyen érintette. Egyrészről, jelentős keresletvisszaeséssel nézünk szembe gyakorlatilag minden szegmensben. Másrészről, a vegyipar egy nagyon energiaintenzív iparág így az elszálló gáz- és villamosenergiaárak nem csak a költségeinket növelik, de Európa nemzetközi versenyképességét is csökkentik, teret engedve ezzel a jelenleg olcsóbb ázsiai importnak.

A ciklikusság és a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági környezet az eredményeinkben is tükröződik. Míg 2021-ben a petrolkémia volt a MOL Downstream zászlóshajója, az idei év első negyedévében negatív volt a hozzájárulásunk az üzletág eredményéhez.

A poliol gyárindulás gyógyírt jelenthet erre a kihívásokkal teli gazdasági környezetre? Milyen fázisban van a gyár építése, indulása?

Az európai gazdaság lassulásával a poliol termékek iránti kereslet is csökken míg a gyártás hasonlóan energiaintenzív. Ennek megfelelően rövid távon nem számolunk jelentős eredményhozzájárulással. Egy ilyen üzem építésével azonban a MOL évtizedekre tervez és ahogy a petrolkémiában szokták mondani – a beruházások pár év alatt megtérülnek, a kérdés csak az, hogy mikor van az a pár jó év.

A beruházás elindításakor elsődleges célunk volt, hogy tovább növeljük a vegyipari integrációnkat, mozduljunk el az úgynevezett „commodity” termékektől és kerüljünk közelebb a végfelhasználókhoz a propilén értékláncon. Ez a cél nem változott és most már nagyon közel vagyunk, hogy elérjük.

Jelenleg a poliol üzemegységei a kivitelezést követő üzembehelyezési fázisba léptek. Egyes kiszolgáló üzemek és a fél tonnás kísérleti poliol üzem esetén már üzemeltetési fázisról beszélhetünk. Utóbbi esetén május 13-án mérföldkőhöz értünk, sikeresen megkezdtük a propilén-oxid, a poliol gyártás legfontosabb alapanyagának beadagolását. Amennyiben sikeresek a gyártási próbák, az év második felében megkezdhetjük a nagyüzemi termékek próbagyártását és a kulcsvevőink felé történő kiszállítást tesztelési és termékelfogadási célból. Ez egy igen hosszú és komplex folyamat. Egy termék elfogadása átlagosan 3-5 hónapot vesz igénybe.

A Poliol-komplexummal egy időben a propilén gyár építése is halad. A gyár kiviteli tervezési munkái 70%-os készültségben vannak, az építész kivitelezési munkák készültsége közel 50%-os, a beszerzési munkák pedig majdhogynem befejeződtek. Terveink szerint 2024 második felében indulhat a gyártás biztosítva ezzel a poliolhoz szükséges propilén alapanyagot.

Milyen hatással vannak a Mol-csoportra az említett beruházások?

Azzal, hogy ezeket a beruházásokat elvégezzük, a MOL nagy versenyelőnyre tett szert, hiszen a régió első olyan cégcsoportjává vált, amely a kőolaj kitermelésétől egészen a poliol előállításáig kézben tartja majd a gyártás teljes értékláncát. Mindezt úgy, hogy a modern technológiának köszönhetően sokkal kevesebb melléktermékkel jár majd a gyártási folyamatunk.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye eddig is a vegyipar fellegvára volt, ezzel a fejlesztéssel még tovább erősítjük a vegyipar tradicionális jelenlétét.

Az infrastrukturális fejlesztések mellett gondolom szükséges a megfelelő szaktudású munkaerő biztosítása is. Hogyan kívánják ezt biztosítani?

A mai magyarországi munkaerőpiacon nem elég csak versenyképes jövedelmet és kitűnő munkafeltételeket biztosítani, meg kellett találnunk annak a módját, hogy kitűnjünk versenytársaink közül. Mi ezt a versenyelőnyt a képzési rendszerünkben látjuk. Az elmúlt években nagyon komoly energiát fektettünk egy belső karrierútmodell, valamint képzési rendszer kifejlesztésébe, hogy a meglévő munkatársak fejlődését garantáljuk. Annak érdekében pedig, hogy a szakmai utánpótlást is biztosítani tudjuk, 2017-ben elindítottuk középfokú duális szakképzéseinket, amit azóta felsőfokú duális képzésekkel bővítettünk több szakmában is. A kibővült képzési paletta miatt az infrastruktúra bővítése is szükségessé vált, ezért korszerű, új tanműhelyeket alakítottunk ki.

A MOL Petrolkémiáról sokaknak a stabilitás és kiszámíthatóság jut eszébe. Az új, fenntarthatósági célok és stratégia bevezetése mellett mekkora szerepe lehet a tradícióknak egy ilyen nagy vállalat működésében?

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a 2023-as év a múlt és a jövő találkozásáról szól, hiszen a poliol gigaberuházás tervezett zárása mellett idén ünnepeljük fennállásunk 70. évfordulóját. A jubileum alkalmából számos különlegességgel készülünk, azért, hogy múltunkat, hagyományainkat méltóképpen ünnepeljük meg. Tesszük mindezt együttműködve Tiszaújvárossal, hiszen az MPK és a város története hét évtizede elválaszthatatlanul összeforrt. Ünnepi eseményeinkre meghívjuk volt és jelenlegi kollégáinkat is, hiszen az ő elhivatottságuk nélkül ma nem tartanánk ott, ahol vagyunk, nem tűzhettünk volna ki olyan célokat, melyek a MOL Petrolkémiát Közép-Európa piacvezető vegyipari vállalatává tették, s mely nélkül nem tervezhetnénk hosszú távra. Ahogy a vállalatnál mondjuk: „Együtt építettük, együtt folytatjuk”.