A rendezvénnyel a szervezőknek két fő célja van. Egyrészt segíteni szeretnének a miskolci és Miskolc környéki álláskereső embereknek munkát találni, másrészt támogatni szeretnék a Paktumszervezetet alkotó cégeket és partnereiket, hogy megtalálják leendő munkavállalóikat és betöltsék üres pozícióikat.

A program 2017-es indulása óta ez a 11. Toborzónap és elmondható, hogy mind a kiállítók számát mind pedig a rendezvény nagyságát tekintve is a legnagyobb volumenű lesz. Míg induláskor 5-7 munkáltató tudott kiállítóként megjelenni, a mostani rendezvényre már 21 cég/szervezet regisztrált. Jelen lesz a résztvevők között Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Miskolc Holding Zrt., valamint a Miskolci Önkormányzati Rendészet is. Képviselteti magát a Miskolci Szakképzési Centrum legfrissebb képzési ajánlataival, és a Paktum program konzorciumi partnere a B.-A.-Z Vármegyei Kormányhivatal is betöltetlen álláshelyekkel.

Az elmúlt évek sikeres rendezvényeinek köszönhetően a cégek számára kiemelkedően fontos, hogy személyesen tudjanak találkozni a leendő munkavállalóikkal, és fontos az is, hogy megmutassák magukat a városlakóknak. Így a régóta Miskolcon tevékenykedő cégek, mint a Bosko Hidraulika Kft. vagy a Mirelite Mirsa Zrt. mellett megjelennek olyan új foglalkoztatók is mint a 2021-ben Miskolcra települt Chervon Autó Kft. A megváltozott munkaképességű embereket elsősorban a MIPRODUKT Kft., a Szimbiózis Alapítvány, a Prohumán 2004 Kft. és a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete várja majd.

A Foglalkoztatási Paktum tanácsadó kollégái a helyszínre látogatóknak az önéletrajz átnézésében is azonnali segítséget tudnak nyújtani. A rendezvény ideje alatt a kisgyermekkel érkező szülők számára a rendezvény szervezői gyermekfelügyeletet biztosítanak Szőllősi Andrea atipikus foglalkoztatási tanácsadó segítségével.

A szervezők várnak minden álláskeresőt, alkalmi munkavállalót, munkahelyváltáson gondolkodót.

A rendezvény helyszíne és időpontja:

Miskolc, Görgey Artúr u. 5. Tudomány és Technika Háza

2023. május 3. (szerda) 9:00-13:00

Rendezvényen megjelenő cégek /szervezetek:

1. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

2. Bosko Hidraulika Kft.

3. Callfactory Kft.

4. Chervon Auto Kft.

5. GS Yuasa



6. 112 Hívásfogadó Központ



7. Joyson Safety Systems Hungary Kft.

8. Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete

9. MIRELITE MIRSA Zrt.

10. Miskolc Holding Zrt.

11. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

12. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

13. Miskolci Önkormányzati Rendészet

14. Miskolci Szakképzési Centrum

15. PATEC Precision Kft.

16. PROHUMÁN 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

17. Ongropack Kft.

18. SPINTO Hungária Kft.

19. Szimbiózis Alapítvány

20. TS Hungária Kft.

21. Miskolci Foglalkoztatási Paktum