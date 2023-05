Eldőlni látszik az a sokéves dilemma, hogy mely márkakereskedések válságállóbbak: az úgynevezett stand alone – egy márkát forgalmazó – vagy a multibrand kereskedések. – kezdte Brózsely Gábor, a Miskolc Autó cégvezetője.



Az elmúlt időszak rávilágított, hogy az általunk forgalmazott 5 márka teljesen eltérő eredményeket produkált, ha csak az eladásokat és a kiszállításokat vesszük górcső alá, az átlag viszont egy nagyon erős megrendelésállomány, ami – hála istennek – a jelentősen javuló gyártási kapacitás és jelentősen rövidülő szállítási határidő ellenére sem csökkent az elmúlt 1 évben jelentős mértékben.



Brózsely Gábor, a Miskolc Autó cégvezetője

Az, hogy valamelyest csökkent pedig, teljesen érthető a jelenlegi gazdasági és kamatkörnyezetet figyelembe véve. Viszont ez egy olyan erős bázis, mellyel nagyon kevés hazai márkakereskedés rendelkezik. A folytatást tekintve is van okunk a bizakodásra, ugyanis 2024-ben rengeteg új modellünk érkezik.



A teljesség igénye nélkül a Volkswagen-családból a Passat Variant, a Tiguan, az ID7 és a ráncfelvarrott ID3 és a Touareg. A Skodából az új Superb, Kodiaq, és két facelift: az Octavia és a Kamiq. Az Audi az új Q5-tel és a Q7, Q8 facelifttel erősít, és a Volkswagen haszonjármű esetén már megtekinthető és kipróbálható az új Amarok is.



A tavalyi 4. negyedéves és idei 1. negyedéves mutatók alapján ki kell emelni az Audi és a Volkswagen márkáinkat, amikkel jelentős sikereket érünk el az utóbbi időkben is, de a Skoda is újra kezd régi fényében tündökölni, ami mindenképpen biztató. Márkaszervizünk mindkét telephelyünkön hosszú hónapok óta átlagon felüli kihasználtsággal működik, ami az értékesítéssel kiegészítve kellő stabilitást ad a cégnek a folytatáshoz.



A stabilitásnak köszönhetően folyamatosan fejlesztjük a műhelyünk eszközparkját is, hogy a lehető legjobban megfeleljünk az új technológiák által támasztott követelményeknek, valamint jelentős energetikai fejlesztést valósítottunk meg és tervezünk az év végéig megvalósítani a napelem-telepítésektől kezdve a fűtés-korszerűsítésen át a LED-fényforrások telepítéséig.



Mindezek mellett a fényezőműhely festőkabinja is teljesen új gépészetet kap, ami az energiahatékonyság mellett a fényezőkabin áteresztőképességét is nagyban növeli majd. Valamint a 2006-os építését követően Audi-szalonunkkal is elindultunk a teljes megújulás felé vezető úton, melynek első állomásaként egy, a korábbinál esztétikusabb és praktikusabb padlóburkolatot és arculatot is kapott, de tervben van akár új márkával is bővíteni márkapalettánkat.