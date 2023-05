Aki egyszer ellátogat a csodálatos földrajzi környezetben fekvő Szendrőbe, a település rabjává válik. A négyezerkétszáz lelkes város látnivalói vonzzák a turistákat és a vizitelők könnyen célba érhetnek autóval, busszal, vagy vonattal. A polgármester mottója: vegyenek fel egy kényelmes cipőt és sétáljanak, csodálkozzanak rá a helyi nevezetességekre.

„Több helyet is ajánlok, kérem a kedves olvasókat, hogy tartsanak velem – kezdte Szaniszló János, aki ezúttal idegenvezetőként volt segítségünkre. – Nézzük meg az Alsó- és a Felső-vár romjait, az úgynevezett Amerikás Házat, a kivándorolta tárlatát, a gyűjteményes kincsesházat, az oktatástörténeti kiállítást, a Kékfestőházat, az emlékműveinket és az igazán egyedi Tornamúzeumot. Utóbbi különlegessége egy körülbelül kétezerötszáz éves ógörög diszkosz. Egyházi attrakcióink is jelentősek, gondolok a katolikus templomra és a református haragtoronyra. A számok önmagukért beszélnek: a magánszállások egyre jobb kihasználtsággal működnek és jelenleg azon dolgozunk, hogy vendégeink számára éttermet nyissunk. A központban lévő szabadidőpark négyszáz millió forintos fejlesztése ősszel kezdődik, elkészülte után a város-, a gazda- és a vadásznap méltó közösségi főterévé válik. Ezeken a programokon több ezren vesznek részt és a kicsi, valamint a nagyok is rendre jól szórakoznak.

Van mentőállomásunk, tűzoltóságunk, a leendő sportcsarnokunk kivitelezésére pedig minden engedéllyel rendelkezünk és abban bízunk, hogy a forráshiányt hamarosan leküzdjük és hozzákezdhetünk a megvalósításához. Valamikor volt uszodánk is, erről azonban jelenleg nem álmodunk. Szólnom kell a közelmúltban tartott Vitézlő túráról, amely egyszerűen berobbant a köztudatba, már ezer fölött van az indulók száma. A rajthoz állók megismerkedhetnek a szépséges Bódva-völgy természet földrajzával, miközben az esemény Olimpiai Ötpróba pontszerző helyszín. A városnapok keretében egyébként éjszakai túrát is ajánlunk, augusztusban pedig a közeli Rakacai tározónál a vizes sportokat mutatjuk be az érdeklődőknek.

Helyben élő polgárként személy szerint már előre tekintek: indulok a jövő tavasszal esedékes helyhatósági választáson, szeretném folytatni azt a városfejlesztő munkát, amelyet a képviselő testülettel és a helyi lakossággal karöltve végzek. A munkahely teremtés továbbra is elsőbbséget élvez nálunk, most a leendő ipari parkunk engedélyeinek beszerzésénél tartunk. A belterületi rekonstrukció keretében folytatjuk csapadékvíz elvezetési programunkat, középületeink energetikai felújításait is folytatjuk, és fontos teendőnk a Csáky-kastély felújítása is.”