Május első hete évek óta a születés hete Magyarországon. A 2003-ban útjára induló országos kezdeményezés célja, hogy a várandósok és családjaik szakmai és kulturális programokon keresztül minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak a különböző választási és döntési lehetőségekről, a hazai szülészeti ellátás alternatíváiról.

A születés maga egy csoda. Mégis adódhatnak olyan súlyos válsághelyzetek, amikor egy édesanya, egy család, nem tudja vállalni az újszülött felnevelését. Ilyenkor életet menthet a babamentő krízisinkubátor, elkerülve többek között a tragikus kimenetelű csecsemőgyilkosságokat. Ezért is kell újra és újra felhívni a figyelmet arra, például a születés hete apropóján is, hogy van segítség. A Szent Damján Görögkatolikus Kórházban is ezt vallják, itt is található babamentő inkubátor, ahová anonim módon helyezhető el a csecsemő. Ez nem jár büntetőjogi felelősséggel, és jogilag titkos örökbeadásnak minősül. Az újszülött elhelyezésére a szülőnek rendelkezésére áll néhány perc, anonimitását megőrizve, majd egy hangjelzésnek köszönhetően érkeznek a szakemberek és a csecsemőosztályon folyik tovább a szakszerű ellátás. Az inkubátor vásárlása olyan magánszemélyek és cégek önzetlen összefogásának köszönhető, akik a kórház egyházi szellemiségéhez hasonlóan fontosnak tartják a segítségnyújtás számtalan formáját.

Folyamatos segítség

Egészen másként ugyan, mégis krízishelyzetnek mondható az is, ha – bármennyire is szeretnénk - nem tudunk mindig jelen lenni idős szeretteink életében. Különösen akkor aggódunk, ha valami miatt néhány hétre vagy hosszabb időszakra is tartós ápolásra szorul egy-egy idős családtagunk. Ilyen esetekben jelenthet segítséget a kórház krónikus belgyógyászati osztályán történő elhelyezés. Segítség lehet ez mindazok számára is, akik szociális otthonok, idősotthonok várólistáin szerepelnek, ezzel a várakozási időtartam alatt is stabil egészségügyi ellátáshoz juthatnak az intézményben, ahol hat hónapig térítésmentesen biztosítják a szakszerű ellátást. Az osztályon jelenleg is folyamatosan tudják fogadni az új pácienseket, bővebb tájékoztatás kérhető telefonon. Olyan biztonságot nyújtó, megnyugtató megoldás és lehetőség ez, amely háziorvosi vagy szakorvosi javaslattal igénybe vehető.

Az intézmény célja, hogy a térségben élő érintettekhez eljussanak ezek a lehetőségek, bízva abban, hogy mernek segítséget kérni a rászorulók és hozzátartozóik.