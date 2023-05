A miskolci teátrum idén is gondolt ifjú és felnőtt nézőire az évadhirdető rendezvényük alkalmával. A kisebbek táncolhattak a Miskolci Balett táncművészeivel, rajzzal, verssel köszönthették fel a kétszáz éves színházat, melyért cserébe a színház logójával ellátott lufit kaptak. Az idősebb korosztálynak is változatos programokkal készült a színház: a színművészek mellett a teátrum zenekara és énekkara, valamint a Miskolci Balett is csodálatos produkciókkal készült a közel kétórás rendezvényen, sőt, idén különleges meglepetéssel készültek a színházrajongóknak, ugyanis néhány közönségkedvenc előadás legikonikusabb kellékeit és díszletelemeit testközelből láthatták az érdeklődők. A közönség (egy hiányzó tag híján) a Művészeti Tanács tagjaitól is kérdezhetett, akik nyílt sajtótájékoztató keretében jelentették be a bicentenáriumi évad címeit. A rendezvény szervezője és háziasszonya Radnai Erika volt.

A Miskolci Nemzeti Színház kétszázadik évadában is nagyszabású produkciókkal készül. A szezont – épp úgy, mint kétszáz éve, augusztus 24-én – A tatárok Magyarországban című előadással indítják, melyet Szőcs Artur rendezésében láthat a közönség. A Nagyszínházban ezen kívül látható lesz még A csárdáskirálynő operett Béres Attila rendezésében, A szálemiek című színmű, melyet Rusznyák Gábor visz színre Artur Miller A salemi boszorkányok című műve alapján. A kékszakállú herceg vára operát Szabó Máté rendezésében láthatja a közönség, a Kölcsönlakás című komédiát pedig Béres Attila viszi a Nagyszínház színpadára.

A Kamaraszínházban Lázár Ervin meséjével készülnek az ifjú színházrajongóknak: Keszég László rendezésében lesz látható a Berzsián és Dideki című mese. Szintén Keszég László rendezésében készül Az üvegcipő című vígjáték. Szabó Máté színpadra viszi az Ivanov című színművet, a Miskolci Balett pedig az Anyeginnel készül Kozma Attila rendezésében.

A Játékszínben szintén izgalmas előadásokat mutat be a teátrum. Rusznyák Gábor rendezésében lesz látható a H-edda Gabler, Szőcs Artur a Leonce és Lénát viszi színre, a Miskolci Balett pedig még egy szerelmi történettel készül a tánckedvelő közönségnek: A szerelem hatalma című előadásban Héloise francia apátnő és Abélard, a messze földön híres tudós pap tiltott, ám sírig tartó szerelmét jelenítik meg a tánc nyelvén.

A bérletek megújítása május 16-31. között lehetséges. A teljeskörű bérletértékesítés június 1-től kezdődik.

A Miskolci Nemzeti Színház 2023-2024-es ünnepi évadának bemutatói:

Nagyszínház:

KISFALUDY KÁROLY: A TATÁROK MAGYARORSZÁGBAN – egy eredeti hazai költemény

A 2023/24-es évadban fennállásának kétszázadik évfordulóját ünneplő Miskolci Nemzeti Színház a bicentenáriumi szezon nyitóelőadásaként az alapítók emléke előtt azzal tiszteleg, hogy ugyanazt a színdarabot mutatja be, amellyel elődei a teátrumot annak idején megnyitották. A Tatárok egy ideális világról mesél; a hazafiság, az áldozatkészség és a nagylelkűség drámája. Ezen erények gyakorlásában a magyarok és a tatárok szinte versengenek egymással.

Díszbemutató: 2023. augusztus 24.

Rendező: Szőcs Artur

KÁLMÁN IMRE – JENBACH BÉLA – LEO STEIN – GÁBOR ANDOR: A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ – operett

A Miskolci Nemzeti Színház a bicentenáriumi szezonjának ünnepi bemutatósorozatából természetesen nem maradhat ki a hungaricumként tisztelt magyar operett valamely slágerdarabja sem. Választásunk az alighanem legnépszerűbb és világszerte legtöbbet játszott klasszikusra, A csárdáskirálynőre esett, már csak azért is, mert a librettista Jenbach Béla Miskolc város szülötte volt.

Bemutató: 2023. október

Rendező: Béres Attila

ARTHUR MILLER: A SZÁLEMIEK – színmű

Egy, a massachusettsi Salemben élő puritán közösség, mintegy kétszáz tagját helyezték vád alá boszorkányság vádjával néhány kamasz lány vallomása alapján. A félelem légkörében, a hisztéria, a megbélyegzés, a letartóztatások és az elítélés önfenntartó körforgása alakult ki. 1692 végére a salemi bíróság tizenkilenc férfit és nőt ítélt el és végzett ki. Boszorkányüldözés folyt, emberek besározása, megsemmisítése, törvényesen, az igazság nevében. Vajon miről szól ma nekünk ez a történet?

Bemutató: 2023. december

Rendező: Rusznyák Gábor

BARTÓK BÉLA: A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA – opera

A középkori Kékszakáll rejtélyes, misztikus alakja megannyi szerzőt megihletett az évszázadok során. Két ember rendkívül intenzív lelki kapcsolata egy metaforikus világban, ami a szerzők szerint egy gótikus csarnok, sötét útvesztő, ahol ajtókat kell nyitni ahhoz, hogy bejöjjön a fény.

Bemutató: 2023. december

Rendező: Szabó Máté

RAY COONEY – JOHN CHAPMAN: KÖLCSÖNLAKÁS – bohózat

Ritka balszerencse – és klasszikus bohózati alaphelyzet – ha egy házaspár két tagja véletlenül egyidőben ugyanazt a baráti otthont kéri kölcsön titkos szerelmi légyottjának lebonyolítására. Hát még ha a londoni lakás felújításán dolgozó belsőépítész is éppen itt kíván hódolni szerelmi szenvedélyének, és természetesen betoppannak a háziak, valamint egy prűd, szexmegvető meseírónő is...

Bemutató: 2024. március

Rendező: Béres Attila

Kamaraszínház:

LÁZÁR ERVIN: BERZSIÁN ÉS DIDEKI – mese, játék

Lázár Ervin a magyar meseirodalom egyik legnépszerűbb, legkiemelkedőbb alkotója, akinek bájos meséin generációk nőttek fel az elmúlt hatvan évben. Lázár Ervin titka alighanem kedvességében, élet- és emberszeretetében rejtőzik. A Berzsián és Dideki fergeteges humorral és öniróniával beszéli el egy búskomorságba zuhant, elátkozott költő kálváriájának és megszabadulásának históriáját.

Bemutató: 2023. szeptember

Rendező: Keszég László

MOLNÁR FERENC: AZ ÜVEGCIPŐ – vígjáték

Molnár Ferenc csodálatos szellemességgel és szeretettel megalkotott Hamupipőkéjét Irmának hívják, és leplezetlenül szerelmes a nála jóval idősebb, mogorva, puritán Sipos úrba. Az álmai világában ringatódzó makacs kis cselédlányt sem az agilis rivális, sem a tartózkodó vőlegényjelölt nem akadályozhatja meg abban, hogy elérje céljait...

Bemutató: 2023. október

Rendező: Keszég László

ANTON PAVLOVICS CSEHOV: IVANOV – színmű

Tragikomikus történet egy már nem olyan fiatal férfiról és mindazokról, akiket magával sodor pénzügyi és családi problémák közepette tomboló életközepi válságával, nem spórolva az öngúnnyal, kendőzetlenül ránk zúdítva a depresszió és kilátástalanság felemésztő és egyben röhejes korrajzát. Az életkedv elvesztésének lélektani burleszkje. Egy személyes apokalipszis, és ami ezzel jár.

Bemutató: 2024. március

Rendező: Szabó Máté

ALEKSZANDR SZERGEJEVICS PUSKIN: ANYEGIN – balett

Puskin verses regénye a világirodalom egyik legismertebb szerelmi története. Főhőse a jobbra hivatott fiatal nemes, az úgynevezett „felesleges ember”, aki a társasági élettől megcsömörlötten, céltalanul éli mindennapjait. Ebben a világfájdalomtól szenvelgő létben nem veszi észre, hogy elmegy élete lehetőségei mellett, elutasítja Tatjana szerelmét, párbajban megöli a barátját. A Miskolci Balett ismét egy világirodalmi klasszikus táncszínházi feldolgozásával szeretné közelebb vinni a tánc műfaját a közönséghez.

Bemutató: 2023. november

Koreográfus: Kozma Attila

A Miskolci Balett előadása

Játékszín:

HENRIK IBSEN: H-EDDA GABLER – színmű

Hedda Gabler élete és sorsának alakulása látszatra irigylésre méltó, idilli és tökéletes, de… Hisz mindig van egy: „de”. Mert valahogy mindnyájan hiánnyal születünk, a „szerencséseknél” az élet kitölti, betapasztja ezt a „hiányt”, de szép számmal akadnak olyanok is, akiknél semmi, de semmi nem képes betölteni ezt a bennünk tátongó ürességet.

Bemutató: 2023. szeptember

Rendező: Rusznyák Gábor

GEORG BÜCHNER: LEONCE ÉS LÉNA – színmű zenével

Georg Büchner huszonhárom évesen írta meg drámáját a Popo birodalom és a Pipi birodalom egymásnak szánt hercegéről és hercegnőjéről, akik a kijelölt sors elől futva véletlenül mégis épp egymásba szeretnek bele. A XIX. századi német drámairodalom legnagyobb hatású

szerzőjének filozofikus meséje sok zenével repít el bennünket Leonce és Léna sorsszerű találkozásának vadregényes vidékére, és mesél nekünk útkeresésről és megérkezésről, sorsról és szabad akaratról, az elkerülni vágyott felelősségről és az elkerülhetetlen szerelemről, a világban játszott szerepeinkről, vagyis tulajdonképpen magáról az életről.

Bemutató: 2024. március

Rendező: Szőcs Artur

A SZERELEM HATALMA (ABÉLARD ÉS HÉLOISE) – balett

Egy síron túl tartó szerelem története. Héloise francia apátnő Abélard-ral folytatott levelezése a világirodalom leghíresebb szerelmi vallomásai közé tartozik. Ez a középkori történet – mely tele van érzelmekkel, árulással és sírig tartó ragaszkodással – egy fiatal éles eszű lány és a messze földön híres tudós pap egymásra találásáról, majd a kor dogmái miatt bekövetkező tragikus elszakítottságáról szól. Csak a kései utókor tette lehetővé, hogy legalább holtukban közösen nyugodjanak, földi maradványaikat 1817-ben szállították át a párizsi Pére-Lachaise temetőbe. Sírjuk a mai napig a szerelmesek egyik ismert találkozóhelye, és mindig tele van friss virággal.

Bemutató: 2024. április

Koreográfus: Kozma Attila

A Miskolci Balett előadása