Az MVM Edison startup verseny célja, hogy az innovatív ötleteikkel bemutatkozó startupok segítséget kapjanak azoknak továbbfejlesztésében és a piacra lépésben. Mátrai Károly, az MVM Zrt. vezérigazgatója, a zsűri elnöke, a döntőn elhangzott megnyitó beszédében elmondta: „Az innováció, az előretekintés és a folyamatos fejlődés az MVM számára kiemelten fontos, éppen ezért nem csupán feladatunk, hanem kötelességünk is felkutatni, felkarolni a legjobb ötleteket.”

Az immár hetedik éve megrendezett verseny a szakmai segítségnyújtás és az előrelépés lehetősége mellett pénzjutalommal is elismeri győzteseit, az első három helyezett 3, 2, illetve 1 millió forintot kap az elinduláshoz. Emellett az MVM Smart Future Lab Zrt. jóvoltából esélyt kapnak a legfeljebb 50 millió forint értékű magvető befektetés elnyerésére is.

Erős mezőnyben

Az izgalmas startup versenyen döntőbe jutott ötletek valós problémákra kínálnak megoldásokat, a céljuk megkönnyíteni a felhasználók mindennapjait, illetve hatékonyabbá tenni az energetikai szektor működését.

A ChillWellnek öt másik csapattal kellett megmérkőznie a döntőben, akik jobbnál jobb prezentációkkal mutatták meg, mivel szeretnének betörni a piacra – többek között a második helyen végző Metrinergyvel, akiknek költségoptimalizáló ötlete a vállalkozások fenntartható és nyereséges működésében segít, illetve a harmadik helyezett Beeco csapattal, akik olyan ökocentrikus platformon dolgoznak, amely a jövő zöldítése érdekében összeköti az ökotudatos felhasználókat a fenntarthatóságért küzdő cégekkel.

Meggyőző bemutatót láttunk

A földön felhasznált összes energia egytizedét klimatizálásra fordítjuk. Megdöbbentő ez a szám, ezért igen figyelemreméltó a ChillWell ötlete: a hagyományostól eltérő, olcsóbb, kisebb energiafogyasztású, ezáltal fenntartható klímarendszert álmodtak meg.

A versenyen 3 percet kapott minden csapat, hogy a prezentációját bemutassa. A ChillWellből Somogyi Dominik állt a zsűri és a nézők elé. Elmondta, hogy jelenleg világszerte 2 millió klímaberendezés van, és ez a szám 2050-re 5,5 millió lesz. A ChillWell rendszer olyan megoldást kínál, amely azonos hűtési hatékonyság mellett a jelenleg átlagos 100 W fogyasztást, 250-re redukálná, tehát a hagyományos, split klímákhoz hasonló bekerülési költség mellett az olcsóbb fenntartás miatt már 2-3 hónap alatt megmutatkozik az előnye. Jelenleg 375 ezer családi ház van Magyarországon, ahol nincsen klímaberendezés, ellenben van fúrt kút. A csapat innovatív ötlete, a föld hűtőenergiáját felhasználó rendszer ezekre a sok helyütt megtalálható kutakra épít: egy vízellátó modulból és egy beltéri modulból áll, amelyben megtörténik a hőcserélés és a légtisztítás.

Palla Péter a zsűri kérdéseire reagálva elmondta, hogy fontos üzenetüknek tartják: az, ha a nagy nyári melegben megfelelő hőmérsékletben tudunk lenni a saját otthonunkban, nem luxus. Maga a klimatizálás sem az, mert meg lehet oldani olcsón és fenntartható módon. Kifejtette, hogy az első évben fejlesztéssel szeretnének foglalkozni, tökéletesíteni a technológiai megoldást, melyre nagyjából 16 milló forintra lenne szükségük. Somogyi Dominik hozzátette: az MVM Optimum Zrt.-nek olyan hatalmas tudása van a piacon, ami nekik is nagy segítséget jelenthet, ha sikerül megvalósítani az együttműködést.

De kik is ők, a ChillWell?

Palla Péter villamosmérnök, Somogyi Dominik közgazdász és marketinges. Közös munkájukban többnyire Dominik az ötletgazda, Péter pedig, mint csapattársa mondja, megpróbálja őt a földön tartani, rámutatva, hogyan lehet az ötleteket megvalósítani.

A döntő és az eredményhirdetés után beszélgettünk velük. Széles mosollyal az arcukon állták a sajtó képviselőinek rohamát, ami nem meglepő, hiszen a nagy izgalom után már a felszabadult ünneplés pillanataiban kaptuk el őket.

A kérdésre, mi volt először, az ötlet vagy a csapat, Palla Péter elmondta: a Miskolci Egyetemen ismerték meg egymást Dominikkal, és együtt találták ki ezt az ötletet, amely a gondolat szintjéről már korábban feljebb lépett. Az egyetemen ugyanis már egy hasonló startup versenyen megmérette magát a ChillWell rendszer, és elkészült az első prototípusa is az innovatív klímaberendezésnek.

Dominik az ötletükről elárulta, hogy egy közös ebéd során kezdtek beszélgetni róla, akkor még teljesen kezdetleges volt, de folyamatosan rakosgatták egymásra az „építőkockákat”.

Köszönet az MVM-nek

„Szeretném kiemelni, hogy nagyon sokat köszönhetünk az MVM Smart Future Lab csapatának, és hálásak vagyunk a mentorainknak a segítségükért ─ a két hónapos felkészítési időszakban rengeteget tanultunk tőlük. Például azt, hogyan kell egy pitchet, azaz szakmai bemutatkozást felépíteni, vagy megírni egy üzleti tervet” – mondta Somogyi Dominik.

Forrás: MVM Zrt

A terveikről és az MVM-mel való együttműködésről is kérdeztük a csapatot. Dominik elmondta: „Először el kell hinnük, ami most történik velünk, aztán egy kis pihenés után átgondoljuk, hogy mi lesz a következő lépés. Az MVM-nek hatalmas szakembergárdája van, akik mindenképpen tudnak számunkra segítséget nyújtani, illetve az MVM-nek már van tapasztalata a miénkhez hasonló rendszerek értékesítésében is, valószínű, hogy ezen a területen is számíthatunk a segítségükre, ha sikerül egy ilyen együttműködés.”

Forrás: MVM Zrt

A fejlesztéshez, mint a színpadon állva kifejtették, 16 millió forintra lenne szükségük, most a verseny első helyezettjének járó 3 millió forintot vihetik haza. Hogy ez mire elég, arról Palla Péter azt mondja, mindenképpen szeretnének befektetőkkel tárgyalásokat kezdeményezni.

„Úgy látjuk, hogy erre most megnyíltak a lehetőségek, de ezt a hárommilliót is természetesen szeretnénk a projektben tartani, hogy a már említett, nagyjából egyéves fejlesztési folyamatot, ami még előttünk áll, a lehető legproduktívabban tudjuk végrehajtani.”

Miért lesz nekünk jó a ChillWell klíma?

A két miskolci fiatal által megálmodott klímarendszer nemcsak a kedvező fenntartási költségeivel fogja meghódítani a felhasználókat, az integrált légtisztító funkció miatt a nyári időszakon kívül is élvezhetők majd az előnyei. A hagyományos klímától sokan óvakodnak az egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatásai miatt. A kérdésre, hogy a ChillWell hogyan válaszol erre a problémára, Dominik kifejtette:

„A split klímával való hűtés és a mi rendszerünk abban különbözik, hogy a split klíma a ChillWellhez képest hatalmas hőmérsékletkülönbséggel dolgozik. Ez a szervezet számára inkább egyfajta sokkhatással ér fel, ilyenkor jelentkeznek az ízületi problémák, légúti megbetegedések és hasonlók. Ezzel szemben a ChillWell inkább temperálónak nevezhető, folyamatos, lassú hűtést biztosít. Így kissé természetközelibbé teszi nemcsak a levegőhűtésnek a technológiai oldalát, de az általa okozott érzetet is.”

Látnak bennük fantáziát

A verseny nagyon szoros volt, a szakmai zsűrinek nem volt könnyű választania az ötletek közül. A zsűri tagja, Katona Bence, a Nemzeti Tőkeholding Zrt. és a Hiventures Zrt. vezérigazgatója kérdésünkre elárulta, hogy a ChillWellt sok más szempont mellett az ötlet innovációs tartalma, az üzleti modell hatékonysága és a megvalósíthatóság szempontjából is az első helyre tette.

„Befektetői szempontból mindig a pénzügyi megtérülést kell néznünk. Egy ilyen fázisban, amikor még csak egy ötlet van, a nagy kockázatot egy jelentős hozam vagy kiemelkedő megtérülés fogja kompenzálni. Ezért tehát a befektető azt a lehetőséget választja, ahol a legnagyobb növekedési fantáziát, a leggyorsabb megtérülést és skálázhatóságot látja. Ilyen szempontok alapján hoztam meg a döntésemet, a ChillWell ötlete volt az, amiben mindezeket a faktorokat megláttam.”