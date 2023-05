Miért kedvelik sokan a fehér sneakert és sportcipőt?

Valószínű a népszerűsége nemcsak a kényelmes kivitelben, de a szín pozitív hatásaiban is keresendő. A fehér egy légies, könnyed, tisztaságérzetet adó szín. Ezt gyakran pedig a jómóddal és gazdagsággal is társítják. Példának okáért, ha minden ruhánk fekete, de a sneaker amit viselünk fehér, akkor egyfajta előkelőbb, stílusosabb hatást érhetünk el, mint ha a cipőnk is fekete volna. A titok természetesen itt is a színben keresendő. A fehér szinte villog, kiemelkedik a több színből. Emiatt sokkal jobban érvényesül az a légies érzet, amitől például egy nehézkes farmernadrág is stílusos és könnyed viseletnek fog érződni. A fehér szín ugyanis ránk is hat. Tisztábbnak, ápoltabbnak érezhetjük magunkat azáltal, hogy egy tökéletesen fehér cipőt választunk. Ezen kívül a fehérnek megvan az a pozitív tulajdonsága, hogy például sportcipő vagy sneaker formájában jól kombinálhassuk különféle árnyalatú ruhákkal. Mondjuk egy virágos ruhához is jól mutathat, hiszen a fehér nem „húzza le” a ruha könnyed stílusát, ellentétben a feketével. Ezért a hölgyek által is különösen kedvelt sportcipőszín a fehér, hiszen a világosabb szettekhez könnyen beilleszthető – legyen az akármilyen stílusú.

Mivel mutatnak jól a fehér cipők?

A fehér sneaker vagy a fehér sportcipő jól viselhető a streetwear stílus bármelyik kombinációjához. Elképesztően jól mutat farmerhez, legyen az hosszú- vagy rövidnadrág. Ezen kívül jól viselhetjük farmerruhához és szoknyához is. Természetesen jól áll a más anyagból készült ruhadarabokhoz egyaránt. Férfiak esetén chinohoz kifejezetten elegáns megjelenést adhat. Hölgyeknél pedig egy platformos fehér sneaker garantálhatja a stílusos megjelenést még az elegáns capri nadrághoz is. Kérdés persze, hogy például mennyire releváns fehér sneakert viselni félelegáns megjelenéshez? A klasszikus eleganciához semmiképp sem ajánlott, viszont a sportos elegancia egyik alapköve az, ha egy minimalista dizájnnal készült fehér, sportos lábbelit viselünk. Ezek a cipők akkor adják igazán ezt az érzetet, ha letisztultak és áramvonalasak. Tehát ha kifejezetten elegánsabb verziót keresünk belőle, akkor mindenképp azt nézzük, hogy a lehető legkevesebb felesleges varrás, logó és minta tarkítsa ezeket a cipőket. A CCC üzletében például számtalan ilyen alapdarabot találhatunk fehér sneakerből is sportcipőből is. Választhatunk egy stílusos adidast vagy körbenézhetünk a Gino Rossi kínálatában, amely az elegánsabb darabok egyik jeles képviselője. A CCC üzletéből ráadásul nem csak online vásárolhatunk. Az országosan jelenlévő üzletlánc bármelyikébe betérve fel is próbálhatjuk vásárlás előtt a lábbeliket. Ráadásul jelentős kedvezményeket kapunk, ha megigényeljük a CCC klubtagságot.