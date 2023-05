Sok múlik a színtípuson – ezt tartsd szem előtt a ruhatár kiegészítésekor! Oké, de mi a helyzet a fehér cipők és a fehér táska modellek frontján? Vajon a nyári szezon abszolút divatslágerei? Igen! Fedezd fel, milyen modellek lesznek divatosak a nyáron, és vedd meg álmaid vágyait a CCC-ben!

Hogyan viseljünk fehér kézitáskát?

Érdekelne, mihez kombináld a fehér cipők és a fehér táskák modelljeit? Nos, először is, ez a szín tökéletes a hétköznapokra és az ünnepi alkalmakra egyaránt. Ha mindennapi ruhatáradban a kényelmet helyezed előtérbe, válaszd a farmert. A világoskék remek ajánlat tavaszra és nyárra, a sötétkéket pedig tedd félre őszre és télre. Párosítsd farmernadrággal a fehér tornacipődet. A fehér kézitáska fehér tornacipővel olyan duó, amely határozottan tetszeni fog a klasszikus cipők szerelmeseinek. Farmer helyett viselhetsz chinót, hőségben pedig rövid farmernadrágot. Jobban szereted a szoknyát? Fehér tornacipő és fehér kézitáska egy olyan szuperkombináció, amely farmer miniszoknyával vagy trapéz pamut szoknyával is remekül mutat. Ha nem vagy teljesen biztos benne, hogy mihez illik egy fehér kézitáska, próbálj csak két, legfeljebb három színre alapozni a stilizációt. Így elkerülheted, hogy túlterheld a megjelenésed. Nagyon biztonságos megoldás a fehér és a szürke párosítása. Egy szürke ruha és egy fehér kézitáska a színkísérletekre nem vágyó időtlen megoldások szerelmeseinek telitalálat. Opcionálisan a szürke helyett választhatod a bézst is. Egy pár fehér espadrilles, egy fehér kézitáska, egy fehér póló és egy bézs színű nadrág tökéletes mindennapi viseletet alkot. Állítsd be a fehér kézitáska méretét egyéni igényeid szerint. A fehér shopperektől a fehér kuplungokig

van miből válogatnod a CCC széles szortimentjében, akár online, akár személyes vásárlás alkalmával szeretnéd megtalálni a favorit darabodat.

A fehér kézitáska alkalmas különleges alkalmakra?

Természetesen! A fehér kézitáskák, ahogy korábban említettük, nagyon jól passzolnak a szürke és bézs színű ruhákhoz, de a púderrózsaszín vagy a világoskék árnyalataival is jól kombinálhatók. Nyáron a fehér összkép is szenzációs – a fehér különösen jól mutat a napsütötte bőrön. A tetőtől talpig fehér nem neked való? Ebben az esetben egy fehér ruhához, amely nem tartalmaz más színű betéteket, illetve egy fehér kézitáskához, illessz színes cipőket – a pink, a piros, a bordó, az arany és az ezüst árnyalatai különösen jól mutatnak fehérrel. Főleg az utóbbi fémes színek jelenthetnek nagy áttörést számára.

Milyen cipő illik egy fehér kézitáskához?

A fehér tornacipő és a fehér táska időtlen kombináció. Ugyanez a helyzet a fehér sneaker cipőkkel vagy espadrillesekkel, de ha úgy döntesz, hogy egy fehér kézitáskával egészíted ki az öltözékedet, vajon választhatsz hozzá más színű cipőt? Igen, de ügyelj arra, hogy ne vigyél túl sok színkeveréket az öltözékedbe. Fehér kézitáska és fekete cipő – ez a kombináció rendben lehet? Feltéve, hogy illeszkedik az öltözéked általános színsémájához. A gyakorlatban a fekete cipő nagyon jól néz ki fekete-fehérben, ha a nadrág vagy a szoknya fekete. A nyári preppy stílus a farmer rövidnadrág, a fehér pólóing, a fehér kézitáska, valamint a „naplopók” vagy a balettcipők modelljeihez kötődik. A fehér tonizálja az erőteljes, merész színeken alapuló stilizációkat. A fehér szövetnadrág – chino vagy szűk szabású nadrág – fehér táskával kombinálva remekül duóba állítható fukszia ingekkel vagy blúzokkal és azonos színű cipőkkel. Természetesen egy ilyen kombinációban a fukszia helyett alapvetően bármilyen színt használhatsz – próbáld a színtípusodhoz igazítani a priorizált tónust!

Pr cikk