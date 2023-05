Ezt szolgálja a céges vagy ipari létesítmények őrzés-védelme, azaz az objektumvédelem, amely komplex szolgáltatásként a személy- és vagyonvédelmen túl olyan részfeladatokra is kiterjed, mint a portaszolgálat ellátása, a ki- és beléptetés felügyelete vagy az értékmegőrzés. Ezek a változatos feladatok pedig a kamerás távfelügyelet mellett a személyes jelenlétet is szükségessé teszik.

Miért fontos a céges létesítmények védelme?

A céges létesítmények – így például a vállalkozás székhelye, telephelyei vagy raktárépületei – esetében a legfőbb biztonsági kockázatot az illetéktelen behatolások, a lopás és a vandalizmus, illetve a véletlenül bekövetkező károsító események (például tűzesetek, vízkárok) jelentik. Az őrzés-védelem elsődleges célja, hogy az értékes eszközök és információk, valamint az épületben tartózkodó személyek védelmét biztosítsa ezekkel a kockázatokkal szemben. Ennek részeként a megelőzés is fontos feladat, amelyet a folyamatos felügyelettel érhetünk el.

A telephelyek védelme azonban nemcsak a külső veszélyek elleni védelmet szolgálja, hanem a belső biztonság fenntartását is. Az őrző-védő személyzet, illetve a biztonsági rendszerek segíthetnek megakadályozni az esetleges belső bűncselekményeket, továbbá a dolgozók és a cég eszközeinek biztonságát is szavatolják. Az őrzés-védelemnek mindezen felül fontos szerepe van a telephelyekre vonatkozó épületbiztonsági, tűzvédelmi előírások betartásában is.

A biztonság a vállalat imázsát is erősítheti

Nem elhanyagolandó szempont az sem, hogy az illetéktelen behatolások és a káresetek az anyagi veszteségeken felül a vállalat jó hírnevét is csorbíthatják, illetve az ügyfelek és a partnerek cégbe vetett bizalmát is rombolhatják. Éppen ezért a céges létesítményekben kiépített, professzionális biztonsági szolgáltatás a vállalat hírnevére és imázsára is pozitív hatással lehet.

Távfelügyelet vagy élőerős védelem – mikor melyikre van szükség?

A modern technológiai megoldásoknak köszönhetően az objektumvédelem ma már távfelügyelettel is kivitelezhető. A kamerás megfigyelő- és érzékelőrendszerek lehetővé teszik a folyamatos felügyeletet, gyanús tevékenység észlelése esetén pedig a riasztást is. A teljes körű, hatékony védelemhez ugyanakkor ez önmagában nem feltétlenül elegendő, hiszen a személyes jelenlét hiányában nincs lehetőség az észlelt problémák azonnali kezelésére. Habár a kamerarendszerek, szenzorok és a videoanalitikai eszközök fontos szerepet töltenek be a károsító események rögzítésében és az utólagos kivizsgálásban, fizikai akadályt nem jelentenek az illetéktelen behatolásokkal és a károkozással szemben.

Az élőerős védelem a biztonsági személyzet folyamatos jelenlétét jelenti, aminek köszönhetően szükség esetén biztosított a gyors, hatékony és szakszerű reakció. Fontos azonban hozzátenni, hogy a kamerás megfigyelés és a távfelügyelet a biztonsági szolgálat szakembereinek munkáját is segíti, mert ezekkel az eszközökkel állandóan nyomon tudják követni az eseményeket a létesítmény összes helyszínén. Az élőerős védelem és a kamerás távfelügyelet együttes alkalmazása tehát átfogó és megbízható megoldást nyújt a telephelyek védelmére.

Miből áll egy komplett őrzés-védelmi szolgáltatás?

Az objektumvédelmi szolgáltatásnak alapvetően három alrendszere van:

a mechanikai védelem, vagyis a bejutást meggátoló mechanikai eszközök (például biztonsági ajtók, ablakok, kerítések és zárak) kiépítése;

az elektronikai védelem, ami a beléptetést és a megfigyelést szolgáló elektronikai rendszerek alkalmazását jelenti;

valamint az élőerős védelem, azaz a biztonsági őr szolgálat.

Az őrző-védő személyzet tagjai a mechanikus és elektronikus biztonságtechnikai eszközök segítségével biztosítják a céges létesítmények védelmét, és hathatósan, a meghatározott intézkedési protokollnak megfelelően lépnek fel az esetleges veszélyhelyzetek esetén. Ezen felül pedig olyan feladatokat is ellátnak, mint például a portaszolgálat, a személyek és a gépjárművek ki- és beléptetése, a ruházat- és csomagátvizsgálás, a látogatók és a dolgozók azonosítása, a járőrözési tevékenység ellátása az épületben, illetve annak környékén, továbbá szükség esetén az értékszállítás és -megőrzés.

Egy professzionális biztonsági szolgálat tehát nemcsak az épületben tartózkodó személyek és az értékes javak védelméért felel, hanem a napi ügymenet zavartalanságát is biztosítja. Ennek sikeressége pedig legalább annyira múlik a biztonsági személyzet szakmai felkészültségén, mint a korszerű technológiai megoldások alkalmazásán. Éppen ezért érdemes olyan biztonsági szolgáltatót felkérni az objektumvédelmi feladatok ellátására, amely csakis olyan, megbízható, jó kommunikációs és helyzetkezelési készségekkel rendelkező munkatársakkal dolgozik, akik magas színvonalon teljesítik mindennapi feladataikat.