Vashegyi Györgyöt a régizene kiemelkedő szakértőjeként és kiváló interpretálójaként tartja számon a magyar zenei élet. 2017 óta a Magyar Művészeti Akadémia elnöki tisztjét tölti be, Liszt-díjas és a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével is kitüntetett karnagy és karmester. Nevéhez fűződik a két kiváló régizenei együttes, a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar megalapítása is, amelyek Magyarország egyedülálló régizenei specialistáivá váltak.

Vashegyi György. Fotó Felvégi Andrea

Zongorán a fiatal tehetség, Berecz Mihály tolmácsolja majd Mozart műveit a hallgatóság számára. Berecz Mihály 9 éves korától zongorázik, fiatal kora ellenére már 2010-ben szerepelt a Berlini Zenei Fesztiválon, illetve a Nemzetközi Kanizsa Jazz Fesztiválon önálló koncertet adott ugyanebben az évben. Számos hazai és nemzetközi díjjal jutalmazták már tehetségét, izgalmas élménynek ígérkezik az ő tolmácsolásában hallgatni Mozart műveit.

Az est egyik legérdekesebb darabjának Mozart B-dúr zongoraversenye ígérkezik. A B-dúr zongoraversenyt Mozart talán inkább már csak saját maga, mintsem a közönség számára komponálta. Mintha legbensőbb gondolatait, érzéseit írta volna bele a darabba, amelynek igen tágra nyílt horizontú, gazdag zenei világa a Varázsfuvola teljességét előlegezi. A zeneszerző ezt a művét közönség előtt csak egyszer, 1791. március 4-én, Joseph Bähr klarinétos priváthangversenyén játszotta – ez volt az utolsó nyilvános fellépése.

A Filharmónia Magyarország erre a különleges élményre várja a közönséget Miskolcon, a Közösségek Házába május 1-én, a Filharmónia bérlet idei évadának 4. előadására.

Egyúttal szeretnénk felhívni figyelmüket az évad záróműsorára is, ami egy színészlegendák által bemutatott gálakoncert lesz május 16-án. A Fesztivál Akadémia Budapest koncertje a zene és irodalom kapcsolatát mutatja meg két nagyszerű mű előadásával. Az este folyamán Igor Stravinsky „játékra és táncra írott elbeszélése”, A katona története különleges szereposztásban és koncepció szerint kerül színre, illetve Vivaldi A négy évszak című szerzeményét narrációval hallhatja a közönség. Az előadást Ascher Tamás rendezi, Molnár Piroska a mesélő, az egyes szerepekben pedig Bezerédi Zoltánt, ifj. Vidnyánszky Attilát és Kelemen Hannát láthatjuk.

További információ a hangversenyről a www.filharmonia.hu oldalon. Jegyek válthatók a Filharmónia miskolci irodájában (3525 Miskolc, Kossuth u. 3.), vagy online, a jegymester.hu oldalon.