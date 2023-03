A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében több mint 230 logisztikai szakembert alkalmazó Trans-Sped Kft. folyamatos fejlődésének köszönhetően 2023-tól tovább erősíti jelenlétét a miskolci térségben. A cégcsoport legújabb raktárlogisztikai szolgáltatást nyújtó bázisát 2023 elején Szirmabesenyőben indította el, ezzel tovább bővítve a régióban a logisztikai szolgáltatásait. A gazdasági szektorban már több mint három évtizede jelenlévő, magyar tulajdonban lévő vállalat folyamatos fejlődésének köszönhetően készült el az új, modern raktárcsarnok. A Szirmabesenyői Ipari parkban található raktárcsarnokot csütörtökön mutatta be a cég üzleti partnereinek és a sajtónak.

Új raktári lokáció

A Trans-Sped egy komplex logisztikai szolgáltató a fuvarozástól a szállítmányozásig, a vámkezelésig, a raktár logisztikáig. Közúton, vízen, továbbá vasúton is szállítmányoz -mondta Fülöp Zsolt, a Trans-Sped Kft. alapítója, tulajdonosa. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyével az első pillanattól kapcsolatuk van, hiszen 1990-ben, amikor a cég indult, már Tiszaújvárosban szállítmányozási szolgáltatást végeztek. Azóta Tiszaújvárosban már több mint 200 dolgozójuk, több műszakban és több üzemben végzi feladatait. Miskolcon is jelen voltak már nemzetközi szállítmányozással, és most szeretnének a logisztika területén tovább fejlődni. Az új lokáció a térségnek és Szirmabesenyőnek is fejlődést fog hozni – tette hozzá Fülöp Zsolt.

Fenntartható logisztika

A legújabb, legmodernebb technológiát alkalmazták a raktár telepítésekor. Nem csak területileg bővültek, hiszen eddig a miskolci régióban raktár logisztikai tevékenység nem volt elérhető, ezzel hat új munkahelyet teremtettek, és keresik a további bővülés lehetőségét – jelentette ki Szántó Csaba, a Trans-Sped Kft. logisztikai igazgatója. A 12 méteres belmagasság és a négy gyorskapus rámpa lehetővé teszi a hatékony tehermozgatást, a raktárkészletek kezelését és az árucikkek szakszerű tárolását. Optimalizálva a raktározási hely kihasználtságát, a raktári munkafolyamatokat két indukciós targonca segíti.