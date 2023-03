PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Projekt címe: Iparterület-fejlesztés Sajókeresztúrban Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-BO1-2016-00003 Kedvezményezett: ACÉLMAX ZRT. Támogatás összege: 1,5 milliárd forint

A TOP-1.1.1-16-BO1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósult a sajókeresztúri iparterület fejlesztése. Az Acélmax Zrt. Európai Uniós és hazai forrásból valósította meg az ipari park fejlesztését, ami idén be is fejeződött. A fejlesztésnek köszönhetően megépült egy új út- és járdahálózat, kiépült a vízelvezetés, a szennyvízelvezetés és egy szennyvíztisztító telep is, valamint a keletkezett csapadék elvezetéséhez szükséges nyílt rendszerű gyűjtő és elvezető hálózat kiépítése is megvalósult. A működéshez szükséges energiaellátást egy 1*5000.00 kVA középfeszültségű hálózat biztosítja.

A 26-os főút felöli úthoz megépült a fogadóépület és a parkolók kivitelezése is megtörtént. Az iparterület könnyebb megközelítését biztosítja egy jelzőlámpás csomópont kialakítása, valamint a sajókeresztúri bekötőútról az új út megépülése.

Az iparterület fejlesztésének célja a helyi gazdaság fejlesztése és a munkahelyteremtés. A fejlesztés eredményeként kialakult jól megközelíthető, rendezett és jó infrastruktúrával rendelkező iparterület kitűnő alapot szolgáltat a térségbe betelepülni szándékozó vállalatok és vállalkozók számára, akik megfelelő feltételek biztosító telephelyeket keresnek tevékenységeik folytatásához.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.