A munkavállalók vagy karrierváltás előtt állók izgatottan várják, milyen lehetőségeket kínál a munkaerőpiac idén. A Jooble által végzett felmérés azonban már 2023 elején betekintést nyújthatnak abba, milyen pozíciókra lesz a legnagyobb kereslet – nem csak Magyarországon!

Cikkünkben bemutatjuk az országon belüli munkakeresés legfőbb alapjait, arra is kitérünk, miért érdemes kimondottan régió alapján munkát választani, hiszen például Kaposvár állás keresésének során más eredményeket kaphatunk, mintha Budapesten kutatnánk. Továbbá, részletesen kitérünk arra is, milyen újdonságokkal kecsegtet minket 2023, illetve az évtized legnépszerűbb tendenciája, a távmunka hátterébe is betekintést nyújtunk.

Miért érdemes követni az új munkalehetőségek körüli trendeket?

Az olyan újdonságok és trendek követése, amelyek hatással vannak a munkaerőpiac változásaira - a mi érdekünk. Ezáltal megismerhetjük az új álláskeresést befolyásoló helyzeteket, és felfedezhetjük, milyen változásokra számíthatunk a következő esztendőkben. A Jooble legújabb felmérése segítséget nyújt, hogy megkapjuk a sikeres munkakeresést biztosító információkat.

Az elmúlt néhány év számos változást hozott. A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az egészségügyben és a technológiai szférában lesz a legnagyobb kereslet 2023-ban (is).

A munkaerőpiaci trendek és újdonságok követése kulcsfontosságú lehet annak érdekében, hogy megismerjük a jelenlegi álláshelyzetet és az elkövetkező években várható változásokat. A Jooble legújabb vizsgálata olyan információkat nyújt, amelyek segítségével felkészülhetünk a munkaerőpiac változásaira és előnyösebb helyzetben leszünk a munkavállalóként.

A vizsgálat eredményei szerint a technológiai szektorban és az egészségügyben lesz a legnagyobb kereslet a munkaerőpiacon 2023-ban. Szoftverfejlesztők, adatkezelők, konkrétan mindenki szükséges, aki IT szakember. Az egészségügyben főorvosoktól kezdve betegápolókig szintén mindenkire szükség van. Példának okán rengeteg a be nem töltött állás Somogy megyében, amelyekre a Jooble-n néhány kattintással lehet is jelentkezni. Az álláskereső portál felmérése azt is kimutatta, hogy napjainkban rendkívül nagy szerepet játszanak az olyan emberi tényezők a munkáltató számára mint az empátia, kreativitás, problémamegoldó képesség, stressztűrés, stb.

Az mindenképp fontos, hogy az álláskereső nyitott legyen a változásra, fejlődésre és tanulásra, hiszen a munkaerőpiac folyamatosan fejlődik és alakul.

Milyen távmunkát válassz szakmai tapasztalat nélkül?

Mivel a COVID-19 számos változást hozott nem csupán a mindennapjainkra, hanem a legtöbb munkahelyre is, ezért az online végezhető munkákra a korábban még nem látott mértékben megnőtt az igény.

A Jooble tapasztalata alapján a távmunka számos előnyt kínál azoknak, akik még csak most kezdenek el dolgozni, vagy akik egy bizonyos területen szakmai tapasztalatot szeretnének szerezni. Kezdőként érdemes olyan távmunkákban gondolkozni, amelyek vállalják a képzésed, hiszen tapasztalat nélkül nehéz elkezdeni betölteni egy pozíciót. Ha szerencsével jársz, akár online oktató is lehetsz, vagy szövegíró, fordító, ügyfélszolgálati munkatárs, vagy dolgozhatsz adatbeviteli munkakörben is!

A távmunka egyik legnagyobb és legfontosabb előnye a kényelem: mivel otthonról végezhető a munka, nem szükséges sem időt, sem pénzt szánni a munkahely és a lakóhely közötti ingázásra. Továbbá, lehetőséget nyit meg olyan munkalehetőségekre, amelyeket a távolság miatt nem pályáznál meg - napjainkban már nem feltétel a fizikai jelenlét egy nemzetközi konferencián sem! Viszont a távmunkákra való jelentkezés előtt mindenképp fel kell készülni egy jó számítógéppel, megbízható internetkapcsolattal és egy alapvető számítógépes ismerettel: tudnod kell, mi az a Google Meets, Excel, Word, és számos más hasonló program, amire nyugodtan rákereshetsz Google-n. Akadnak olyan céges programok is, amelyek használatát gyorsan meg kell tanulnod, ha felvesznek az adott munkahelyre, és ez háttérismeret nélkül nagyon nehéz feladatnak bizonyulhat. Mindenképp készülj fel minél alaposabban!

Hogyan jelentkezz egy állásra a Jooble álláskereső portálon úgy, hogy azt meg is kapd?

Az álláskeresés a Jooble-n nem egy bonyolult folyamat, viszont érdemes odafigyelni és pontosan végezni az utasításokat. Elsőként győződj meg arról, hogy az állás, amire jelentkezel, valóban megfelel az igényeidnek, és a munkaköri elvárásokat tudod-e teljesíteni. A jelentkezéshez általában motivációs levélre is szükség van önéletrajzon kívül. A motivációs levél egy remek lehetőség megírni, miért vagy pontosan meggyőződve arról, hogy te vagy a megfelelő jelölt a pozícióra, és felsorolhatod azokat a tulajdonságokat, amelyekkel hozzájárulhatsz a sikeres munkavégzéshez.

Fontos, hogy az álláshirdetést részletesen és pontosan olvasd el - jelentkezéskor pedig igazítsd hozzá az életrajzod, igyekezz azonnal felvenni a pozíció nyelvezetét. Ezek a dolgok apróságoknak tűnnek, de valóban az első információk, amelyek alapján megismernek a cégnél. A jól megfogalmazott önéletrajz által előnyökre tehetsz szert más vetélytársaiddal szemben, hiszen nem győzzük ismételni magunkat: ez a néhány sor alapozza meg a rólad alkotott véleményt.