Az egyik legnagyobb vidéki gasztro-kulturális téli fesztiválon a számtalan különleges és ínyenc kocsonya mellett rengeteg civil és könnyűzenei program is lesz. Fellép a Margaret Island, Náksi, a Balkan Fanatik, a New Level Empire, az Animal Cannibals, Pixa, a Paddy and the Rats, Lotfi Begi, Erős vs. Spigiboy, a dance zene német sztárja, a Groove Coverage, és egyedülálló élményt ígér a Charlie 75 koncert is vasárnap.

A vásári forgatagban a kicsik és persze a nagyok szórakozásáról is folyamatosan gondoskodnak majd a Szárnyas Sárkányok, a Guliba Társulat, a Diri Dongó Együttes, népzenei dallamokat szállít a Pipás Zenekar, és hamisítatlan kocsonya-gyerekzsúr várható az Alma Együttestől.

A fesztivál alatt módosított útvonalon járnak majd az MVK buszai március 2-án, csütörtökön 23:00 órától március 6-án, hétfőn hajnali 3:00 között - a 21-es, 101B-s, illetve a villamospótló (VP) járatok a belváros irányába a Petőfi Sándor utca - Rácz György utca - Meggyesalja utcai csomópont - Kálvin János utcát érintő vonalon közlekednek majd.

A Kálvin János utcán bevezetett ideiglenes kétirányú járműforgalom továbbra is érvényben marad, a Rácz György utcán azonban kizárólag az autóbuszok és az utcában lakók – célforgalomban – közlekedhetnek.

A szakemberek azt kérik, hogy a Rácz György utca lakói csak a jobboldali járdán parkoljanak, az utcából való kihajtásnál pedig fordítsanak kiemelt figyelmet az átmenetileg arra terelt autóbusz-közlekedésre.

További változás, hogy a Kálvin János utcán a Papszer irányában további sávelválasztó közúti jelzőtáblákat helyeznek majd ki azzal a céllal, hogy a Rácz György utca - Meggyesalja utca csomópont felől érkező autóbuszok balesetmentesen be tudjanak csatlakozni a járműforgalomba. A kihelyezett jelzőtábláknak megfelelően a Papszer felé történő továbbhaladásra a sávváltás szabályai érvényesek.

