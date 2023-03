A Miskolci Kocsonyafesztivál zárónapján sem marad sztárok nélkül Miskolc. A mostani rendezvény is – ahogy már azt megszokhattuk – minden napra kínál szórakoztató programokat, exkluzív koncerteket, sztárfellépőket és persze fantasztikus gasztronómiai élményt. Ezek jegyében a szervezők izgalmas vasárnapról is gondoskodtak, nem hagyva, hogy a Kocsonyafesztivál zárónapján lanyhuljon a figyelmünk. Nem ücsöröghetünk otthon, hiszen alighogy kipihentük a szombat éjszakai fesztiválozást, vasárnap újra érdemes lesz kilátogatni a forgatagba. Már csak azért is, mert Horváth Charlie Liszt-díjas magyar énekes, könnyűzenész, a rock, jazz, blues, funky jellegzetes rekedt hangú előadóművésze érkezik városunkba, hogy délután fél 5-től a Szent István téri Nagyszínpadon előadja jubileumi, Charlie 75 koncertjét.

Az énekes sikere több, mint 20 éve töretlen, dalai, slágerei több generációt szórakoztatnak, dalszövegeit könnyedén idézzük, igaz, jellegzetes hangját azonban nem lehet utánozni.

Charlie tavaly jubileumi nagykoncerttel ünnepelte 75. születésnapját, ahol volt Jég dupla whiskyvel, de a Skadináv éjszakákat is megidézte az énekes. Miskolcon sem maradhatnak el ezek a dalok, Charlie utánozhatatlan hangján csendülnek majd fel, és persze a Könnyű álmot hozzon az éj és az Az légy, aki vagy slágerek is hallhatóak lesznek.

A háromnapos ünnep méltó lezárása lesz Charlie nagykoncertje. Élményekkel telve, eltelve együtt búcsúztathatjuk el az idei Kocsonyafesztivált, és kezdhetjük vágni a centiket a 2024-eshez.