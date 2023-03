Hirdetés 30 perce

10 leggyakoribb kérdés és válasz a fluid art-ról kezdőknek

Szeretnéd kipróbálni a fluid artot, de nem tudod, hogyan kezdj neki? A folyékony festészet egyre népszerűbb a világban, és Magyarországon is egyre többen szeretnék kipróbálni ezt az absztrakt alkotási módszert. Ha Te is azon gondolkozol, hogy belevágsz, de még nem vagy biztos abban, hogyan kezdj neki, akkor jó helyen jársz! Ebben a bejegyzésben összegyűjtöttük a fluid art kezdő tíz leggyakoribb kérdését, és válaszokat adunk rájuk, hogy könnyebben belevághass az alkotásba. Azt is eláruljuk, hogyan tudod elkerülni a felesleges kiadásokat és csalódásokat, és hogyan készítheted el a festéket otthon, hogy több időd maradjon az alkotásra. Olvass tovább, és ismerd meg a fluid artot, a folyékony festészetet!

Forrás: kreativfestek.hu

A folyékony festészet, vagy más néven a fluid art, egy absztrakt festészeti irányzat, melyben ecset használata helyett öntéssel, folyatással, fújással, pörgetéssel, döntögetéssel oszlatjuk el a festéket a felületen és ezáltal hozunk létre érdekes és látványos alakzatokat. A bárki által elsajátítható, akár kézügyesség nélkül is sikerélményt nyújtó irányzat nagyon népszerű a világon és ma már mondhatjuk, hogy Magyarországon is egyre többen próbálják ki és válnak a festéköntés szerelmeseivé. Ha Te is most ismerkedsz a fluid arttal, jó hírünk van, mert összegyűjtöttük a kezdők tíz leggyakoribb festéköntéshez kapcsolódó kérdését, és az alábbiakban meg is válaszoljuk őket, hogy több időd maradjon az alkotásra. A legegyszerűbb megoldás az úgy nevezett készre kevert fluid art festéket / pouring festéket (ready-to-use fluid art vagy pouring paint) használni. Kezdőként sok csalódástól és felesleges kiadástól kíméled meg magad, ha biztosra mész, és ezeket a kész termékeket használod. Elsőre ugyan drágábbnak tűnhetnek ezek a festékek, de cserébe majdnem biztos, hogy már az első képed is fantasztikus lesz. Ha bátrabb vagy, esetleg szeretsz kísérletezni és egy-egy kevésbé sikerült festmény sem szegi kedved, akkor keverd magad a festéket: használj jó minőségű akrilfestéket és hígítsd pouring mediummal. Ebben az esetben nagyon fontos, hogy a festékeket ugyanolyan sűrűségűre keverd, a folyékony festészet lelke ugyanis a festékek azonos viszkozitása!! Forrás: kreativfestek.hu Használhatok temperát, olajfestéket, akvarell, falfestéket akrilfesték helyett? Alapvetően azt szükséges megérteni, hogy ezek a festékek mind eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. A festékfolyatásos technika kifejezetten az akrilfesték tulajdonságaira épít. A tempera, az olajfesték, az akvarell kifejezetten NEM használható ehhez a technikához. Egyes művészek kísérleteznek falfestékkel, melyet pigmentekkel színeznek meg, mert az áll legközelebb az akril tulajdonságaihoz, de hosszútávon kérdéses lehet a festmény minősége. Milyen pouring mediumot használjak? Miért nem hígíthatom csak vízzel a festéket? A pouring medium egy olyan adalékanyag, mellyel könnyen önthetővé és folyathatóvá tehetjük az akrilfestéket. A pouring medium nemcsak hígítószerként, de kötőanyagként is működik. A pouring mediummal kevert festék egyenletesebben folyatható, illetve ez az adalékanyag javítja a festék általános integritását, így azok száradás után nem fakulnak, nem repedeznek, nem válnak le a felületről. A vízzel való hígítás sem elvetendő, de csak minimális mértékben szabad használni. Az alkalmazásnál mérlegelni kell a vízzel való hígítás hátrányait, nevesen azt, hogy a víz elpárolog (szemben a poring mediummal) a száradás során, ennek következtében a felvitt „igazi” festékanyag kevesebb lesz, így: kevesebb pigmentet hordunk fel a felületre, a száradás után kevésbé lesznek élénkek a színek;

kevesebb kötőanyag marad felületen, ami egyrészt azt jelenti, hogy a festék kevésbé tapad a felülethez,esetleg száradáskor leválhat a felületről, másrészt viszont azt is jelentik, hogy a festékek egymáshoz is lazábban kötődnek, melynek eredményeképpen a festék rétegek elválhatnak egymástól. Összességében azt mondhatjuk, hogy a jó minőségű pouring medium használata már félsiker, ezzel ugyanis nemcsak biztosítod a festékek megfelelő folyási dinamikáját, de megőrzöd az akrilfesték integritását és élénkségét is. Milyen felületre öntsem a festéket? Sokféle felület használható festéköntésre, például feszített vászon, fa, MDF lap, kerámia, csempe. Kezdőknek jó szívvel ajánljuk az MDF lapokat, talán ezeket a legkönnyebb használni. Egyenletesen és könnyen eloszlatható rajta a festék, nem kell félni a vetemedéstől sem. Forrás: kreativfestek.hu Ha mégis inkább feszített vászonnal dolgoznál, akkor mindenképpen figyelj arra, hogy a festék súlya alatt meghajolhat a vászon és középen összefolyhat, ezért szükség lehet arra, hogy alulról alátámaszd a felületet. Mennyi festékre lesz szükségem? Természetesen ez egyrészt függ attól, hogy mekkora a festendő felület, másrészt függ attól is, hogy milyen technikával szeretnél alkotni. Ha például egy 25x25 cm-es MDF lapra szeretnél flip-cup technikával dolgozni, akkor nagyjából 1-1,5 dl festékre lesz szükséged. Jó, ha észben tartod, hogy inkább használj mindig egy kicsivel több festéket, minthogy a végén kevés legyen, a felesleg úgyis lefolyik. Ha bizonytalan vagy, akkor szuper kalkulátorokat is találhatsz neten (acrylic pouring paint calculator)! Hogyan/honnan tanulhatok a folyékony festészeti technikákról? A legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módja a tanulásnak, ha Youtube-on, Instagram-on követsz fluid art-tal foglalkozó oldalakat és az ott közétett videókból autodidakta módon sajátítod el az egyes technikákat, kísérletezéssel találod meg a saját utadat. Ha rövidebb idő alatt szeretnél használható tudáshoz jutni, érdemes befizetned egy fluid art tanfolyamra. Ma már Magyarországon, a legtöbb megyeszékhelyen indulnak fluid art tanfolyamok, kezdőtől a haladó szintig, ahol a legnépszerűbb technikákat és a legfontosabb trükköket pár óra alatt megtanulhatod, az elmélet birtokában pedig otthon tovább kísérletezhetsz, és tökéletesítheted a technikádat. Hogyan tudok cellákat létrehozni? Erről igazán sokat lehetne írni, de azt mindenkinek fontos tudnia, hogy a cellákat alapvetően a fajsúly különbségek hozzák létre. Kezdőként először érdemes egy egyszerűbb megoldást választani, azaz használjunk szilikon olajat. Az akril festékek vizesbázisúak, így ha a szilikon olajat óvatosan, pár mozdulattal elkeverve használjuk, akkor a két réteg elválik egymástól. Ez az a reakció, mely cellákat, sejteket eredményez az öntött, folyatott festményen. Minimális mennyiségű szilikon – ez a gyakorlatban 2-3 cseppet jelent – is elegendő a látványos eredményhez. Miért van szükség szakács fáklyára vagy hőlégfújóra? A festék öntésekor apró légbuborékok képződnek a festék felületén, melyek lyukakat, hibákat eredményeznek a megszáradt, kész alkotásban. Ezeket a buborékokat legegyszerűbben szakácsfáklyával, hőlégfújóval lehet eltávolítani, óvatosan megfáklyázzuk vagy megfújjuk a festmény felülről. Ezzel a módszerrel további cellák képződhetnek a festményben. FONTOS!!! A szakácsfáklya használatkor mindig legyetek körültekintőek, ne hagyjátok felügyelet nélkül a lángot, és tartsátok távol gyúlékony anyagoktól. Hogyan tudom legegyszerűbben/legkönnyebben megúszni az alkotás utáni takarítást? A vizesbázisú akrilfesték vízzel és szappannal könnyen eltávolítható a kezünkről. Fontos, hogy a festés befejezése után a lehető leghamarabb tisztítsuk meg az eszközeinket, a szerszámainkat, a használt felületeket, ugyanis a rászáradt festéket jóval nehezebb eltávolítani. A ruhánkat érdemes köténnyel, köpennyel védeni, a ruhából az akrilfestéket száradás után nem lehet eltávolítani. A munkaasztal felületét védhetjük szemeteszsákkal, műanyag terítővel (amit nem sajnálunk, ha festékes lesz), esetleg használhatunk konyhai barna csomagolópapírt, vagy használt kartont, ezek mind elősegítik a gyors takarítást Hogyan tehetem ellenállóvá a kész festményemet? A kész festményt nem szükséges további anyagokkal kezelni. Mégis sok fluid art művész szereti a környezeti hatások ellen védeni a képeit. Erre több lehetőség is kínálkozik: zárhatjuk a festményt akril lakkal,

kétkomponensű epoxy gyantával

vagy használhatunk fizikai védelmet is (üveglap, átlátszó műanyag lap). Az erre a célra fejlesztett epoxy gyanta teljesen átlátszó, illetve fényesebb és erősebb, az akril lakkokhoz képest, de jóval nehezebben kezelhető és meglehetősen drága is. A döntés a tiéd, de érdemes alaposan körbejárni a témát, és az alapján megfontoltan dönteni. PR cikk

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!