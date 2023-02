Immár öt év telt el azóta, hogy jött az ötlet, hogy a sokéves kereskedelmi és értékesítési tapasztalatomat összegyúrva hozzak létre egy olyan üzlethálózatot, ahol a vásárlók igényeik szerint mindent megtalálnak s ezzel erős konkurenciái lettünk a megyei Tüzépeknek és építőanyag forgalmazóknak - idézte fel Molnár Ádám, a Mr. Minden Group Kft. tulajdonosa. Egyre komolyabban számolnak velünk a gyártók, a jövőképünk az, hogy az építőanyag piacon meneteljünk előre egyre erősebb tempóban, a partnereket úgy tudjuk kiszolgálni, hogy az gyors, rövid határidőn belül, jó kommunikációval történjen, így egyre több nagyobb partnerünk van a versenyszférából is - tette hozzá.

A vegyeskereskedésben a lakossági használati cikkek értékesítése mellett professzionális felhasználásra is tartunk tisztítószereket, barkácsgépeket, szerszámokat, csavarokat, kötőelemeket és ragasztástechnikai anyagokat. Az üzlet széles palettán mozog a termékkínálatot illetően, amit rendkívül népszerű a vásárlók és a céges partnerek körében egyaránt, mert egy helyről ki tudjuk minden igényüket elégíteni. A boltban lévő termékek mellett nagy kínálatban megtalálhatók a telephelyen az építőanyagok is. Az alaptermékektől kezdve kaphatók az építőipar minden szakágához szükséges alap- és speciális anyagok, valamint kiegészítőik. Ki tudunk szolgálni több szakirányt is az építkezésben az alapozástól elkezdve egészen az épület kész állapotáig, legyen szó cementről, gipszkartonról, csemperagasztóról, fugáról, festékről, falazóhabarcsról, vakolóanyagról, kül- és beltéri festékekről, vakolatokról vagy akár vas- és faanyagról. Mindezek mellett a víz-, gáz-, fűtés- és villamossági, világítástechnikai anyagok széles kínálata is megtalálható kedvező árakon. Az építőanyagok és kiegészítőik forgalmazása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a munkaruházatra és munkavédelemre is, ahol szintén folyamatosan bővül a kínálatunk - sorolta a cégtulajdonos.

Bővülő termékskála

A munkavédelem több formában található meg a védősisakoktól kezdve a szemüvegeken és fülvédőkön át egészen a zuhanásgátlókig, és széles kínálatot mutatunk be a kesztyűk terén is. Kitűnő minőségű termékek közül válogathatnak vásárlóink a nadrágok, pulóverek, kabátok vagy éppen a lábbelik között. Nemcsak az építőipar, hanem bármilyen szakma munkaruházatában segítséget tudunk nyújtani magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt. Termékskálánkat folyamatosan bővítjük minden téren, és kiemelt figyelmet szentelünk a speciális vásárlói igények kielégítésére, új termékek beszerzésére. Több mint 100 beszállítóval rendelkezünk. Fontos számunkra a kivitelezőkkel való szoros kapcsolattartás és az egyéni vásárlók részére nyújtott tanácsadás, segítve eligazodásukat az építőanyagok széles palettáján. Partneri kapcsolat létrejöttekor egyedi szerződést kötünk saját fizetési konstrukcióval, egyedi árakkal. A megrendelt termékeket saját autóinkkal helyszínre is szállítjuk igény szerint, rövid határidőn belül, díjmentesen. Legfőbb célunk a hosszú távú beszállítási lehetőségek felkutatása. Kivitelezők, kis- és nagyvállalatok, önkormányzatok, amelyekkel hosszú távon szeretnénk üzleti kapcsolatot fenntartani. Koncepciónk, hogy a vásárlóink egy helyen megtaláljanak mindent a legjobb árakon - összegezte Mr.Minden, alias Molnár Ádám.



Elérhetőségeink:

3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 116.

+36-30/375-19-25

[email protected]

Molnár Ádám tulajdonos:

+36-30/553-44-72

[email protected]

Rácz Péter ügyvezető, beszerzési vezető:

+36-30/219-22-09

[email protected]