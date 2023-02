Felvételi határideje: február 15.

A Tokaj-Hegyalja Egyetemet a magyar állam 2021-ben alapította Sárospatakon. A 165 éves múlttal rendelkező pedagógusképzés ma az egyik legdinamikusabban fejlődő szakok egyike. Kiemelt szerep jut az egyetemi képzésben a történelmi borvidékre épülő szőlész-borász képzésnek csakúgy, mint a turizmus-vendéglátás, gazdálkodás menedzsment szakoknak és informatikus képzésnek.

THE Veled, THE Neked, THE Érted – THE a régióért

Mit kínál a Tokaj-Hegyalja Egyetem - a THE Egyetemed?

Az egyetem a szakjait valamennyi képzési szinten meghirdeti: felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés nappali és levelező tagozatokon, állami ösztöndíjas és költségtérítéses formában.

MILYEN SZAKOKRA LEHET FELVÉTELIZNI?

SZŐLÉSZ-BORÁSZ

A képzés többek között pincészetek szakmai vezetésére, a szőlészeti és borászati eljárások megtervezésére, az aktuális munkafolyamatok irányítására, a szőlőtermesztés-borkészítési technológiai irányzatoknak megfelelő, kiváló minőségű borkészítésre, az egyetemen szerzett bormarketing ismeretekkel a sikeres piacon való szereplésre készíti fel a hallgatókat. Az új típusú tanterv rugalmassága és az egyetem külföldi kapcsolatainak köszönhetően minden más egyetemhez képest egyszerűbb külföldi csereféléven részt venni. A tanszék meglévő olasz kapcsolatai lehetővé teszik, hogy elsősorban mesterszakos hallgatóink Lazio és Toszkána régióikban tanuljanak, szerezzenek gyakorlatot.

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT

Az új tanévben a Tokaj-Hegyalja Egyetem gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakot, valamint vállalkozásfejlesztés mesterszakot is indít.

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a hazai és nemzetközi gazdálkodói, vállalkozói tevékenység folytatására, saját családi vállalkozás indítására, továbbvitelére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

TURIZMUS-VENDÉGLÁS

A közgazdász alapozó tárgyak, az üzleti, társadalomtudományi ismeretek elsajátítása mellett a képzés részei a turizmus és vendéglátás szaktárgyak is (turizmus rendszere, vendéglátás, szállásadás, utazásszervezés, turisztikai erőforrások, a turizmus szakigazgatási vonatkozásai, turizmus marketing, turisztikai termékek, turisztikai vállalkozások, vendéglátás-szervezés, -vezetés, rendezvényszervezés). Megszerzett ismereteiket a képzés részeként a két féléves, teljes munkaidős, fizetéssel járó szakmai gyakorlati idő letöltésével, a hazaiak mellett külföldi szakmai gyakorlatokon mélyíthetik el a szak hallgatói.

MIÉRT ÉRDEMES SÁROSPATAKON INFORMATIKÁT TANULNI?

Az informatika igényeihez igazított és folyamatosan felülvizsgált, naprakészen tartott tantárgyak segítik a felkészülést, akár a web világáról, akár az operációs rendszerekről, akár a robotikáról, bioinformatikáról, dróntechnológiáról van szó. Az oktatók közt nemzetközi tapasztalattal rendelkező rendszerfejlesztő is szolgálja a tudás kipróbálható elsajátítását, az eligazodást e rendkívül gyorsan változó területen.

A programtervező hallgatók közt jellemző, hogy már végzés előtt jövedelemszerző tevékenységbe foghatnak, diplomatervüket is valamilyen konkrét munkahelyi feladathoz kapcsolódóan készítik el, és nem az „asztalfióknak”.

Gyermeknevelés – pedagógiai és bölcsész szakok a Tokaj-Hegyalja Egyetemen

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

A szakon a pszichológiai alapismeretek mellett énekelni, rajzolni, mesélni, mozogni tanulnak a hallgatók. Korszerű módszerekkel folyik az oktatás. E-learning oldalon érhető el számukra a tananyag, tréningjellegű órákon, demonstrációs gyakorlatokon vesznek részt, életszerű műanyag babákon gyakorolhatják a csecsemők ápolását.

ÓVODAPEDAGÓGUS

Családias hangulatban, mindenre kiterjedő figyelemmel kísérve végezhetik a hallgatók a tanulmányaikat. Az óvodapedagógus szakon sok érdekes tantárgyuk van a hallgatóknak. Az általános értelmiségi létre felkészítő tárgyak mellett megismerheted az óvodás korú gyermekek pszichológiai sajátosságait, továbbá játékpedagógiát, ének-zenét, vizuális nevelést, mesélést, mozgást, báb- és drámajátékot. A hallgatókat korszerű módszerekkel készítik fel az oktatók a hivatás kihívásaira.

TANÍTÓ

Sárospatakon, a Tokaj-Hegyalja Egyetemen működik az ország egyik legnagyobb múltra visszatekintő tanítóképzője, amelybe 165 éve érkeznek a diákok, hogy a tanítói hivatásra felkészüljenek elméletben és gyakorlatban. A neves pataki iskola patinás falai között támogató környezetben, magas szintű, korszerű ismereteket szerezhetnek pedagógiából, pszichológiából és a műveltségi területekből a jövő tanítói.

Mesterszakok: gyógypedagógia, gyermekkultúra, kulturális örökség

PIACKÉPES SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

A 2-3-4 féléves levelező oktatási formák olyan kurrens képzéseket kínálnak, mint a kulturális menedzser, alkalmazott bábjáték, drámapedagógus, örökségturizmus, borturisztikai szakember, sommelier és boranalitikus szakirányú továbbképzés, de lehetőséget kínál az egyetem a közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga, valamint a mentorpedagógus szakirányú végzettség megszerzésére is.

A keresztféléves képzés jelentkezési határideje 2023. február 10.

Miért a Tokaj-Hegyalja Egyetem?

Mert magasan képzett, szakmában jártas oktatók tanítanak, akik fontos feladatuknak tartják a hallgatókkal való minél személyesebb kapcsolattartást és munkát. Mert az egyetemi oktatás családias környezetben folyik, ahol a diák nem egy a sok közül, ahol a hallgatót a nevén szólítjuk, ahol a képzés gyakorlatorientált. Mert kiváló a kollégiumi ellátás – a havi 9000 Ft térítési díj mindenki számára megfizethető. Mert a képzéshez térítésmentesen biztosít laptopot a hallgatónak az egyetem. Mert a hallgatók többféle ösztöndíjat kaphatnak, ezzel tehermentesítve a család anyagi kiadásait!