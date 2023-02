Mire használjuk a tetőteret általában?

Aki házban lakik, annak a legtöbb esetben van tetőtere is. Sok esetben egy fekete folt a házon belül, ahová nem szívesen tesszük be a lábunkat, mert körülményes a feljutás, sötét és olyan élőlények vehették birtokba az idők során, amelyekkel nem szívesen találkoznánk. Sokszor a padlásrész teljesen üresen áll, és évtizedek lomja hever odafent, amik lehet, hogy nem is hozzánk, hanem a ház korábbi tulajdonosaihoz tartoztak.

A lomtár jellegének általában az az oka, hogy nincs kialakítva, így nem jut be természetes napfény és nincs fűtés, így nem szívesen töltjük ott az időnket. Ha a mi tárgyainkat rejti a padlás, akkor sem vagyunk feltétlenül előrébb, mert sokszor el is felejtjük, hogy pontosan mi van ott, csak egymás hegyén-hátán várják a tárgyak az újabb költözést vagy az újabb lakót.

Mire használhatnánk?

Ha számunkra megfelelő, hogy lomoknak ad helyet a tetőtér, természetesen úgy hagyhatjuk, mégis érdemes elgondolkodni rajta, hogy mi minden lehet a padlástérből. Elsőként fel kell mérnünk az adottságokat, például azt, hogy mennyire van szigetelve és hogy mennyire világos. Előbbi esetben gondoskodhatunk a megfelelő szigetelésről és akár a fűtésről is, ha pedig a napfénynek adnánk több helyet, Roto tetőablakok széles választékából találhatjuk meg a tökéletes nyílászárót.

Ha nem szeretnénk sokat változtatni a tetőtéren, egy gardrób kialakítása tökéletes lehet, hiszen a ruháknak nincs szüksége fűtésre és napfényre, így elegendő az is, ha otthonosabbá tesszük a helyiséget, illetve polcokat és akasztós szekrényeket alakítunk ki.

Amennyiben hajlandóak vagyunk áldozni arra, hogy a padlás fűtött és komfortos legyen, egy irodát is kialakíthatunk benne, ami rendkívül előnyös, különösen akkor, hogy ha saját vállalkozásunk van. Ha dolgozószoba mellett döntünk, rendkívül fontos, hogy megfelelő fény jusson oda, ahol majdani asztalunkat képzeljük el. A Roto tetőablakok oldalán egy szimulátor segítségével megtervezhetjük a jövendőbeli irodánkat: csupán annyi a teendőnk, hogy beírjuk a szimulátorba a tető hajlásszögét, a tájolást és a helyiségtípust. Ezzel meg is kapjuk, hogy hány ablakra lesz szükség ahhoz, hogy világos szobánk legyen.

Ugyanezzel a módszerrel egy játékszobát is kialakíthatunk a gyerekeknek, így megelőzve azt, hogy nappaliban lépjünk bele különböző játékelemek éles darabjaiba. Csak arra kell ügyelnünk, hogy biztonságosan lehessen le- és feljutni, így a gyerekek nyugodtan játszhatnak és csaphatnak zajt, mert senkit nem fognak zavarni. Akár magunknak is megteremthetjük a játékszobát, különösen akkor, ha szeretjük a videójátékokat. Ezek kiegészítőktől függően sok helyet foglalhatnak, ami a tetőtérben bőven elfér, így egy igazi játékbirodalmat hozhatunk létre magunknak kényelmes fotellel és egy kisasztallal, hogy a rágcsálnivalónak is legyen helye!

Ha olyan hobbink van, amit magányosan könnyebb űzni, akkor is kiváló megoldás lehet átalakítani a tetőteret. Amennyiben szeretjük magunk varrni a ruháinkat, tökéletesen elférhet a padláson a próbababa és a varrógép is, de ha titkos szenvedélyünk a festés, odafent el tudjuk rejteni műveinket a kíváncsi szemek elől, egészen addig, míg úgy nem döntünk, hogy bemutatjuk őket. Ha csak egy nyugis zugra van szükségünk az olvasáshoz, csodás könyvtárat varázsolhatunk magunk köré a tetőtérben.

Bármelyik mellett döntünk is, a fűtés, a kényelem és a természetes fény elengedhetetlen. Bár lámpával is gondoskodhatunk arról, hogy lássunk, össze sem hasonlítható a napsugarak adta világossággal, ráadásul a Roto tetőablakok redőnnyel is felszerelhetőek, így ha éppen nem tartózkodunk bent, a nyári hőségben védhetjük általa a padlásteret a melegtől, télen pedig a hidegtől.

Ha valami nagyobban gondolkodnánk

Amennyiben tetőterünk elég nagy, akár egy külön lakást is berendezhetünk benne! Természetesen ez nagyobb munkálatokat igényel, hiszen ki kell alakítani szobát, fürdőszobát és egy kisebb konyhát is, de számos előnye lehet, ha így teszünk. Akár gyermekünk is megkezdheti itt önálló életét, de ha meg tudjuk oldani, hogy külön bejárattal lássuk el, akár ki is adhatjuk a padlást, így befektetésként is tekinthetünk a padlástér átalakítására.

A padlástér jellemzően kihasználatlan terület, így mindenképpen érdemes elgondolkodni azon, hogy hogyan használjuk ki! Ha végül amellett döntünk, hogy nem teszünk semmit, a lomoktól mindenképpen próbáljunk megszabadulni, mert ha egyszer mégis az átalakítás mellett döntünk, meg fogjuk hálálni magunknak, hogy a szelektálással készen vagyunk.