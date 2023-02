Az ókori egyiptomiak gyógyszerként tekintettek a fokhagymára, voltak olyan népek, amelyek varázserőt tulajdonítottak a gyógynövénynek. A távol-keleti orvoslásban is előszeretettel használták a növényt, úgy hitték, a táplálkozás hatással lehet a betegségek kialakulására, azok megelőzésére vagy kezelésére. Több kultúrában tudatosan alkalmazták például az emésztés elősegítésére, széles körű hatékonyságát mára tanulmányok igazolják. A fokhagyma tradicionális népi gyógyszerként és fűszerként is közkedvelt, az egész világon jól ismerik. Összetéveszthetetlen illata és aromája egyedülállóvá teszi a fokhagymát. Az Ázsiából származó növény gyorsan vált népszerűvé szerte a világon. Magyarországon a 15. században kezdték el termeszteni.

A fokhagymát ma is alkalmazza az ajurvédikus gyógyászat, a kínai orvoslás és a nyugati orvostudomány is számon tartja. A fokhagymát immunrendszert stimuláló hatása miatt a járványok idején használták a középkorban. Úgy tartották, hogy az immunrendszer támogatása mellett segíti a szív munkáját, felmelegíti az emésztő- és a légzőrendszert és véd az érelmeszesedéstől is.

Forrás: Shutterstock

A fokhagyma elsősorban allicin nevű hatóanyagának köszönheti előnyös élettani hatását. Ahhoz, hogy ez a vegyület felszabaduljon, érdemes összezúzni a gerezdeket. A fokhagyma antibiotikumként is szolgálhat, és antivirális hatása is van. Nem véletlen, hogy a népi gyógyászatban megfázás, influenza és más fertőzések esetén is előszeretettel fogyasztják. Rendszeres használata csökkentheti a magas koleszterinszintet, a vérnyomást és segíthet megelőzni az érelmeszesedést.

Fontos a tartalom

Azoknak, akik étrend kiegészítő formájában szeretnék a fokhagyma áldásos hatását élvezni, fontos tudni, hogy kétféle terméket lehet kapni a piacon. Az egyik fajtába a fokhagyma porított vagy fagyasztva szárított formában kerül. Ennek a fajtának nem jelentős az élettani hatása, ugyanis allicin tartalma nagyon alacsony. Mivel az allináz érzékeny a gyomorsavra, az a feltételezés nem helytálló, hogy az enzim a gyomorban képződik majd a termék fogyasztása után, ugyanis az a savasabb közegben azonnal tönkremegy. Így nem ajánlott az olyan étrend-kiegészítők fogyasztása, amelyek nem tartalmaznak allicint abban bízva, hogy a szervezet képes előállítani azt tabletta vagy kapszula bevételét követően. Honnan tudhatjuk, hogy a megfelelő készítményt választjuk? Amelyek nem tartalmaznak allicint, azokon a készítményeken a gyártók általában “allicin potenciált” adnak meg. Ez az érték arra utal, hogy a szervezetünk a fokhagymapor különböző vegyületeiből mennyi allicint szintetizálhatna.

A fokhagyma hatása akkor érvényesül leginkább, ha a fogyasztott termékben eleve található allicin. Ha bioboltban étrend-kiegészítőt vásárolunk, mert az a célunk, hogy a fokhagymát minden nap a szervezetünkbe juttassuk, olyat vegyünk, amelyiknek a csomagolásán allicin tartalom van feltüntetve, vagyis már maga a termék tartalmazza az enzimet. A Vitaking márka garancia a minőségre.

