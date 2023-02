Miért van szüksége a szervezetünknek vitaminokra?

A különféle vitaminok bevitele nemcsak az általános egészségünk megőrzése miatt fontos, hanem azért is, mert számos létfontosságú testi funkció működésében is szerepet játszanak, így például

az anyagcsere-folyamatokban;

az immunerősítésben és betegségek, fertőzések elleni védelemben;

az agyi funkciók és az idegrendszer működésének optimalizálásban;

a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében;

a sejtnövekedésben és a DNS-termelésben;

a vörösvérsejtek reprodukciójában;

a szabadgyökök elleni küzdelemben és az oxidatív stressz csökkentésében;

valamint a sebgyógyulásban, a szövetek regenerálódásában.

A vitaminokat – akárcsak az ásványi anyagokat – a szervezetünk nem tudja magától előállítani, ezért csak az ételekből vagy táplálékkiegészítőkből fedezhetjük őket. A kiegyensúlyozott, változatos, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag táplálkozás éppen azért fontos, mert ezzel biztosíthatjuk, hogy a legtöbb esszenciális vitaminból bevigyük a szükséges napi mennyiséget, ezzel elkerülve a hiányállapotot, ami hosszabb távon akár komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet.

Milyen tünetek utalhatnak a vitaminhiányra?

Számos fizikális vagy pszichés tünete lehet annak, hogy a szervezetünk vitamintartalékai kiürültek, vagy nem érik el az optimális szintet. Ilyen esetben mindenképpen ajánlott emelni a vitaminok beviteli dózisát, hogy elejét vegyük a komolyabb betegségek kialakulásának. Bizonyos időszakokban – például influenzajárvány idején vagy megterhelőbb, stresszesebb periódusokban – megelőzés céljából is ajánlott gondoskodni az extra bevitelről. Nézzük, milyen jelek utalhatnak a hiányállapotra a szervezetünk számára legfontosabb vitaminok esetében!

B-vitaminok

A B-vitaminok pozitív élettani hatásai igen szerteágazóak: kiemelt szerepük van a táplálék energiává alakításában, valamint a stresszcsökkentésben és az idegrendszer normális működésének fenntartásában is. Támogatják ezen felül a kognitív funkciókat, javítják a memóriát és a kedélyállapotot is.

Hiányállapotunk esetén az alábbi tüneteket figyelhetjük meg:

Fáradtság, gyengeség. Mivel a B-vitaminok hozzájárulnak a szervezet energiatermeléséhez, hiányuk következtében kimerültnek érezhetjük magunkat.

Vérszegénység. A B12-vitamin és B9-vitamin, azaz a folsav nélkülözhetetlen a vörösvérsejtek képződéséhez. Ha nem gondoskodunk pótlásukról, a vérszegény állapot miatt olyan tüneteket tapasztalhatunk, mint a hajhullás, a száraz bőr, a levertség vagy a csökkenő teljesítőképesség.

Bőrproblémák. A B2-vitamin hiánya bőrkiütést, míg a B7-vitamin, azaz a biotin kiürülése a pattanások elszaporodását és szeborreás dermatitist okozhat.

Depresszió. A B9- és B12-vitaminok hiányában depressziós tüneteket, és memóriaromlást és zavartságot is tapasztalhatunk.

Emésztési problémák. A B1-vitamin, azaz a tiamin nélkül étvágyvesztés, puffadás vagy székrekedés is előállhat.

D-vitamin

A D-vitamin szerepet játszik a kalcium és a foszfát felszívódásának szabályozásában, ezáltal támogatja fogaink és csontjaink egészségét. Ezen felül csökkenti a vérnyomást, a szívbetegségek kialakulásának kockázatát, és a mentális egészségünk megőrzésében is a segítségünkre van. Az emberi szervezet a napfény hatására képes előállítani a D-vitamint, így a téli időszakban, kellő mennyiségű természetes fény hiányában ajánlott táplálékkiegészítőkkel gondoskodunk a pótlásáról.

Ha nincs elég D-vitamin a szervezetünkben, egyebek mellett kimerültséget, alvászavarokat, tartós fejfájást, izomgyengeséget, csontfájdalmat, hajhullást, étvágyvesztést, depressziót, hangulathullámzást is érzékelhetünk.

C-vitamin

Az immunrendszerünk erősítésében a leghatásosabb a C-vitamin, amelyet mind természetes forrásokból, mind táplálékkiegészítőkből érdemes pótolnunk a megfázásos és egyéb fertőzéses időszakokban. Pozitív hatásai azonban ezzel nem érnek véget: csökkenti a vérnyomást és a gyulladást, megvédi a sejteket a szabadgyökök pusztításától és segít a vasfelszívódásban is.

Ha nincs elég C-vitamin a szervezetünkben, olyan tüneteket tapasztalhatunk, mint az izom- és ízületi fájdalom, a száraz, pikkelyes bőr, a lassú sebgyógyulás, a duzzadt, vérző íny vagy a vérszegénység.

K-vitamin

A K-vitaminnak fontos szerepe van a véralvadási folyamatokban, a csontjaink, illetve a szív- és érrendszerünk egészségének megőrzésében, továbbá egyes kutatások szerint a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát is csökkentheti. Ha nem viszünk be elég K-vitamint a szervezetünkbe olyan tüneteket tapasztalhatunk, mint a gyakori orrvérzés, a fokozott sérülékenység, a lassú sebgyógyulás, vér a vizeletben vagy a székletben, illetve a menstruáció esetében a szokatlanul erős vérzés.

A-vitamin

A-vitaminra elsődlegesen a szem egészsége miatt van szükségünk, de az immunrendszer vagy a reproduktív rendszer normális működését is támogatja, és a tüdő-, a prosztata- vagy a mellrák megelőzésében is szerepet játszhat. A-vitamin-hiány esetén szem- és bőrszárazságot, éjszakai vakságot is tapasztalhatunk, de az immunrendszerünk legyengülése vagy a fertőzéses betegségek gyakoribb kialakulása is gyanúra adhat okot.

Habár a tünetek alapján sokszor nem tudunk egyetlen vitamintípus hiányára egyértelműen következtetni, a szervezetünk egészséges működéséhez mindenképpen javallott változatos étrendből pótolni az esszenciális vitaminokat, hiszen ezzel garantáltan javítjuk általános egészségünket és a szervezetünk ellenálló képességét.