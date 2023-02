Az előző fejlesztési időszak eredményei, amelyek az elmúlt években látványosan megmutatkoztak, biztos alapot adtak ehhez. Az úton elindulva, első lépésként szakértő partnereinkkel és munkatársaimmal együtt kidolgoztuk a vármegye fejlesztési tervét, programját, amit a Pénzügyminisztérium elsők között fogadott el. Ez az alapja azoknak a területi pályázatoknak, amelyeket koordinálunk és egyben felelünk a programban vállalt célok megvalósításáért. Korábban TOP, azaz Terület- és Településfejlesztési Operatív Program néven ismerhettük ezeket, a 2021-27-es fejlesztési időszakban pedig TOP Pluszként. Ez utóbbira kezdtük meg a felkészülést a fejlesztési tervek, programok kidolgozásával.

Ezek a tervek akkor megfelelők, ha a bennük lévő fejlesztési elemek a térségben felmerülő települési, gazdasági, társadalmi, szociális, egészségügyi igényekre adnak adekvát válaszokat. Így a tervezéssel párhuzamosan több mint 2000 projektötletet rögzítettünk a vármegyében, amely megmutatta a valós igényeket, ezzel kijelölte a fejlesztések irányait.

Ezzel a lépéssel körvonalazódott egy újabb feladat: ha azt akarjuk, hogy kiemelkedően sikeresek legyenek településeink a TOP Plusz fejlesztési ciklus forráslehívásában, akkor segíteni kell őket az előkészületekben. Ezért pályáztunk a Projektelőkészítő Alapra (PEA), amelyet elnyertünk. Ebben a 2021-2027-es időszakra vonatkozóan 25 darab komplex műszaki tervezési feladat elkészítését vállaltuk azért, hogy a helyi önkormányzatok már a pályázatok beadásakor kész műszaki tervdokumentációval rendelkezzenek például bölcsődéik, óvodáik felújításához, bővítéséhez vagy újak építéséhez; épületeik energetikai korszerűsítéséhez; ahogy műszaki terveket készítettünk a települések csapadékvíz-elvezetéséhez vagy ipari parkjaik létrehozásához, és szociális célú városrehabilitációhoz is.

Ahhoz, hogy ezt a támogatást biztosítsuk, az országban egyedülálló módon a Vármegye Önkormányzati Hivatalában létrehoztunk – a PEA keretein belül – egy Tervező irodát. Itt a mai napig, most már két éve olyan csapat dolgozik, melyben geodéták, tervező mérnökök, szakági tervezők egyaránt megtalálhatók, akik engedélyes és kiviteli tervekkel segítik a megye településeinek, térségeinek további fejlődését. Ez az a 25 darab komplex műszaki terv, amelyet vállaltunk, és a települési önkormányzatok TOP Plusz projektjeinek megvalósítását szolgálják.

Felismertük, hogy ami az önkormányzatok részéről igény, az nálunk új feladat, amivel új munkahelyeket is létrehoztunk. Időközben már piacra is dolgoznak tervező munkatársaink, ezidáig 9 tervet készítettek el megrendelésre.

A TOP Pluszhoz kapcsolódó jó hír, - és ismét a Területfejlesztési, tervezési és stratégiai osztály működését és munkáját, ezen belül pedig a mérnökcsapatot dicséri, - hogy a Vármegyeháza épületének energetikai korszerűsítésére beadott pályázatunk kedvező elbírálást kapott. Így a következő időszakban korszerűsíthetjük a vármegyei önkormányzat székhelyét, ezzel pedig csökkenteni tudjuk energiafelhasználásunkat. E mellett további, meglévő önkormányzati épületeink korszerűsítésére és közösségi használatra való előkészítésükre is támogatást nyertünk.

Az eddig elvégzett munka, és az újabb feladatok a fejlődés garanciái a vármegye önkormányzata és a települések számára. Mérnökcsapatunk, ahogy területfejlesztési és stratégiai részlegünk is dolgozik tovább, hiszen a TOP Plusz forrásfelhasználáshoz kötődő feladataink még csak most fognak igazán felerősödni, ahogy igazi mérnöki kihívásnak ígérkezik az önkormányzat műemléki épületének energetikai korszerűsítése is.

Összességében a vármegye komoly koordináló szerepet vállalt és vállal magára továbbra is egy racionális és átgondolt, elemeiben egymásra építkező fejlesztési program megvalósításában, ezzel biztosítva a vármegye és benne településeink fejlődését, fejlesztését.

Bánné dr. Gál Boglárka

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés

elnök