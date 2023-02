Egy pályázatírással foglalkozó cégnél mit érhetünk azon, hogy rutinfeladat?

Igazság szerint az, hogy rutin, kicsit sarkos kifejezés. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy közel három évtized alatt számos olyan területen bizonyított a cég és kollégáink, amelyeknél egy-egy új projekt szakmai támogatása már nem jelent nehézséget akkor sem, ha egyik projekt sem feleltethető meg tökéletesen egy másiknak. Például számunkra az óvodák és bölcsődék fejlesztését célzó vagy épületek energetikai felújítási pályázatainak elkészítése már készségszinten működik. Ugyanakkor a műszaki tartalmak egy-egy településen egyediek, ezeket mindig odafigyeléssel és kellő körültekintéssel mi is egyedileg, az ügyfeleink igényei szerint vizsgáljuk. Ugyanígy, a versenyszférából érkező partnereink számára is úgy dolgozzuk ki a telephelyfejlesztési, eszközbeszerzési vagy kapacitásbővítő projekteket, hogy azok az adott vállalkozás saját környezetéhez és tevékenységéhez a lehető legjobban illeszkedjenek. Ugyanakkor a munkatársak széleskörű ismeretei és hozzáértése jelentősen könnyíti a hatékony és gyors munkát. Mindezek mellett nálunk a csapatmunka és az együtt gondolkodás a sikerek egyik fő letéteményese.

Az egyszerűbb feladatok mellett, bizonyára akadnak kihívások is.

Természetesen. A BORA 94 Nonprofit Kft. számára a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz adja a fő irányt, amelyben az előző uniós ciklushoz képest akadnak változások bőven. A felhívások módosult szabályozási rendszere mellett új prioritások és azokon belül új témák jelentek meg. Kollégáinknak ezt a megújult környezetet kellett és kell gyorsan kiismerni annak érdekében, hogy sikeres, támogatható pályázatokat nyújthassunk be. Vannak olyan települések, amelyekkel hosszú évek óta jó kapcsolatot ápolva dolgozunk együtt, és már jól ismerjük a lehetőségeiket, és vannak új partnereink is. Előbbieknél a még lehetséges új ötletek kidolgozása, utóbbiaknál pedig a számos fejlesztési gondolat megfelelő priorizálása és megvalósítása jelent kihívást.

Lesznek olyan feladatok is, amelyek nem fejlesztési célúak, hanem elsősorban társadalmi hasznuk miatt érdekesek?

Idén kezdjük meg a 9 közép-európai országból 12 partner együttműködésével megvalósuló környezetbarát, megújuló energiával kapcsolatos lakossági szemléletformálási projektünket. Ez az utóbbi évek egyik legnagyobb nemzetközi együttműködése, amelyben részt veszünk. Továbbá folytatjuk a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzattal közösen megkezdett, megyei identitást és közösségerősítést, valamint a foglalkoztatás növelését fókuszba helyező projekteket. Ezen programok esetében olyan – szakzsargonnal élve – soft tevékenységeket fogunk vinni, amelyek a települési infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítve a vármegye lakosságmegtartó képességét növelik, és hozzájárulnak az élhető környezet kialakításához. A Tulajdonos és a cégvezetés kiváló kapcsolata nagyban támogatja munkánkat, mindazonáltal nem könnyű a feladat, de annál szebb és érdekesebb, mi pedig állunk elébe, hogy legjobb tudásunk szerint valósítsuk meg.

(PR-cikk)