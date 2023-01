Külföldön már többször bemutatkozott a Krug Hungary Kft., Magyarországon azonban ez az első bemutatkozása – mondta el Tornyos István, a Felsőzsolcán található cég Plant Managere.

A cég műanyagipari termékek fröccsöntésével és a fröccsöntéshez szükséges szerszámok gyártásával foglalkozik, az anyavállalatot, a KRUG Formenbau céget 1980-ban Breidenbachban alapították 7 alkalmazottal. Jelenleg mintegy 210-en dolgoznak az anyacégnél.

Két leányvállalata van a vállalkozásnak, az egyik Németországban a keleti részen, Meeraneban található, mely közvetlenül a vevő mellé települt, így minimalizálva a logisztikai folyamatokat, költségeket. Ezen termelési helyen is főként autóipari termékeket állítanak elő a gépjárművek hűtőrendszeréhez.

2017-ben született a döntés, hogy létrejön egy magyar vállalat is, a BOSCH-sal együttműködve, jelenleg a LOGICON felsőzsolcai területén egymás mellett elhelyezkedve. Tehát amit itt legyártanak, a lehető legrövidebb úton optimalizált gazdasági, logisztikai folyamat során kerül a vevőhöz. Így nem kell gazdaságtalan tárolófelületeket, raktárakat igénybe venni – emelte ki a szakember.

– Először két géppel kezdődött meg a gyártás ugyancsak gépjárművek hűtőrendszeréhez gyártott termékekkel – idézte fel a kezdeteket –, ehhez a termékkörhöz minimum 500 tonnás műanyagfröccsöntő gépekre van szükség, a nagyobbaknál pedig 1000-1100 tonnás gépek szükségesek. Először egy 700 négyzetméteres csarnokban dolgoztunk, ez mára odáig fejlődött, hogy jelen pillanatban van nyolc darab műanyagfröccsöntő gépünk 150 tonnától 1100 tonnáig, amihez komplett modern technológiai hátteret építettünk. Tehát el lehet mondani, hogy mára a négy év alatt a legmodernebb gépekkel és technológiával rendelkezünk.

Fontos tudni, hogy kezdetekben 2-3 fővel indultunk, és mára 17 fővel dolgozunk. Ez annak a tükrében érdekes, hogy a kezdetektől szinte minden évben duplikálni tudtuk az árbevételünket.

2022-ben 3,5 millió euró bevételt értünk el, 2023-ra pedig 5,1 millió euró van tervezve – jelezte. Jelenleg 3 csarnokban termelnek, illetve raktároznak összesen mintegy 2000 négyzetméter területen, mely a tervezett bővülés kapcsán szükségessé teszi új üzemi felületek kialakítását. Ezen új gyártókapacitás-bővítés során várhatóan egy 3000-3500 négyzetméteres gyártócsarnok és a kiszolgálórészleg válik szükségessé, ami terveik szerint továbbra is Felsőzsolcán kerül megvalósításra. Az új termékek érkezésével – jelenleg 25-féle terméket gyártanak – megduplázódik a számuk 2023-ban. Autóipari beszállítócégként 2021-től kiépítették a szükséges minőségbiztosítási rendszert (ISO 9001:2015, IATF 16949:2016), melyet minden évben a felülvizsgálati auditokon meg kell védeniük. Az autóipari termékek mellett 2021-ben a Krug Csoport magyarországi üzeme elnyert egy új projektet, amely alapján az új generációs e-bike-oknak a műanyagfröccsöntött alkatrészeit is gyártják egészen 2027-ig – hangsúlyozta a menedzser. A továbbiakban is szeretnének ennek a projekteknek a résztvevői lenni, így a következő követő termékek projektmunkái is elkezdődtek. Ez gyakorlatilag kilencféle új terméket jelent, amely az elektromos kerékpárok alkatrészeit jelenti.

Terveik szerint a következő esztendőkben a Krug Hungary Kft. növekvő pályán marad, és meghatározó stabil munkaadója lesz a térségnek – zárta optimistán a gondolatait Tornyos István.

Bemutatkozó

Tornyos István Plant Manager

Dunántúlról, Tatabányáról érkezve 2020-ban csatlakozott a Krug Csoport csapatához, és kezdte el a Felsőzsolcán található Krug Hungary Kft. építését, vezetését. Minőségügyi, gépész- és közgazdászvégzettsége, elszántsága, kitartása, illetve 25 éves autóipari szakmai és vezetői tapasztalata nagyban hozzájárul a Krug Csoport magyarországi vállalatának jelenlegi és jövőbeli kiemelkedő sikeréhez.

