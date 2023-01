A 2022-es év bővelkedett gazdasági nehézségekben. Az ügynökségnek milyen kihívásokkal kellett szembenéznie?

Bennünket csak közvetetten érintenek a makrogazdasági nehézségek, hiszen azoknál a megyei pályázatainknál, amelyek korábban támogatásban részesültek, a menedzsmenti feladatok szükségszerűek. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy partnereinkkel napi szinten tartjuk a kapcsolatot, figyelemmel kísérjük a projektek megvalósítását, és tevékenyen támogatjuk az elszámolási folyamatokat. A BORA 94 Nonprofit Kft. mára a vármegye önkormányzatainak egynegyedével dolgozik együtt. A települési fejlesztésekre a tavalyi évben is voltak források, ügyfeleink elképzeléseinek megvalósításához összesen 139 pályázatot nyújtottunk be, melyekből eddig 70 darab részesült támogatói döntésben. Mindezek mellett voltak és vannak a korábbi évekről áthúzódó menedzsmentfeladataink, és évek óta foglalkozunk nemzetközi pályázatokkal is. A tavalyi évről például elmondható, hogy a cégnél a valaha volt legnagyobb éves volumenét produkálta a nemzetközi divízió. Kihívás és munka tehát volt bőven, de számunkra ez nem jelentett problémát. Fontos kiemelnem, hogy munkánk sikerességére személyes biztosíték Bánné dr. Gál Boglárka, a Vármegyei Közgyűlés elnöke, aki jelentőségteljesen és tevőlegesen járul hozzá feladataink ellátásához.

Melyek a legfontosabb eredmények, amelyek az elmúlt évhez kötődnek?

Tudjuk, hogy ez előző év gazdasági körülményei nem voltak optimálisak, de nagyon örülök neki, hogy igen szép eredményeket érhettünk el. Mert nemcsak külső partnerekkel dolgoztunk együtt, hanem önként vállalt feladatokkal is bővítettük tevékenységeink körét. A tulajdonos Vármegyei Önkormányzattal közösen valósítottuk meg a közösségerősítő Megyei Identitás programot. Ennek keretében Társaságunk mintegy 2400 résztvevővel 70 szakmai rendezvényt szervezett és bonyolított le 52 településen. Továbbá gondozásunkban megjelent egy öt lapszámos magazin, és összeállítottuk a megyei befektetésösztönzési és a helyi termékeket népszerűsítő kiadványokat is. Ezek számunkra teljesen új típusú feladatok voltak, de hasznosságukhoz nem férhet kétség. Munkatársaim pedig kellő kreativitással és lelkesedéssel álltak neki a munkának, mely a megvalósításban tökéletesen visszaköszönt. Ehhez pedig közösen igyekszünk megteremteni a megfelelő munkakörnyezetet is. Cégünk a tavalyi évben elnyerte a Családbarát Munkahely címet, melyre nagyon büszkék vagyunk, hiszen számunkra ez nemcsak egy elismerés, hanem valóban a mindennapokban is így dolgozunk.

Mit vár a következő évtől?

Jó hírek vannak a tekintetben, hogy az uniós források hamarosan elérhetővé válnak. Ez számunkra azt jelenti, hogy nemcsak a futó programjainkkal tudjuk az önkormányzatokat, ezzel együtt a vármegye fejlesztését segíteni, hanem a következő programozási időszakban további források állnak majd rendelkezésre. Bízunk abban, hogy a vállalkozói és civil szféra is pályázhat majd. Mert kiváló ötletek vannak bőven. Szakmai segítségünkre, támogatásunkra ők is számíthatnak a jövőben. Magyarország Kormánya pedig stratégiai ügyként tekint a területfejlesztésre, az ország területi, gazdasági egyenlőtlenségeinek csökkentésére. Én most azt látom, hogy ebben nekünk is nagy szerepünk lesz, hiszen több évtizedes tapasztalatainkra szükség van.

