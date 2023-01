Év végi összegzések és újévi fogadalmak idején valószínűleg mindannyian elhatároztuk már, hogy idén kevesebbet stresszelünk, nemet mondunk a szorongásra, elkezdjük megélni az életünket. Konkrét lépések nélkül azonban ezek az elhatározások csak vágyálmok maradnak, és jövő decemberig észre sem vesszük, hogy ott ragadtunk szokásos kis mókuskerekünkben.

Pedig nem is gondolnád, mennyit segíthetne az ügyön csupán néhány szippantásnyi oxigén vagy egy lakókocsi alkatrész webáruház! Most megosztunk veled pár percet igénylő, gyors kikapcsolást nyújtó és hosszú távra szóló megoldásokat is, hogy kiválaszthasd az aktuális élethelyzetedhez és anyagi körülményeidhez leginkább passzolót!

Tűzoltás percek alatt

A légzéssel csodákat tehetsz!

Úgy érzed, nem bírod már a nyomást, és egy nagy levegőre lenne szükséged? Hát vegyél egyet! Szó szerint pusztán a légzésed kiegyenlítésével megüzenheted a stresszes állapotban lévő agyadnak, hogy nincs semmi baj.

A neten számos hasznos légzéstechnikát találsz, de ezek közül talán a legegyszerűbb, ha néhányszor lassan négy ütemre beszívod, négyre pedig kifújod a levegőt.

Szellőztesd ki a fejed!

Öt, a levegőn töltött perc is sokat segít! Ha számítógép előtt dolgozol, különösen fontos, hogy legalább óránként felállj és sétálj egyet, de bármikor jót tehet, ha kilépsz a lakásból, a munkahelyedről, és mész egy kört. Ne tekints erre a kis szünetre elvesztegetett időként, hiszen valósággal újraindíthatja a kimerült agysejtjeidet!

Néhány óra feltöltő kikapcs

Tiltsd le a közösségi médiát!

A 21. században a szorongásaink, félelmeink és önértékelési problémáink mögött részben a közösségi média túlzott (és nem tudatos) használata is áll. Naponta megdöbbentően sok időt áldozunk arra, hogy mások látszólag tökéletes életének és a világból áradó szörnyű híreknek tesszük ki magunkat.

Próbáld ki, hogy mindennap pár órára kikapcsolod az értesítéseket, illetve reggel és este nem nyúlsz a telefonodhoz, és máris jobban fogod érezni magad!

Barangolj a természetben!

Pécézd ki a legközelebbi zöld területet, és minden egyes nap szabadulj ki legalább egy órára sétálni, olvasni! Ez lehet egy kis park is, hétvégén viszont messzebbre is merészkedhetsz, és fél vagy akár egész napos kirándulásokat is beiktathatsz!

Egy nap az erdőben elképesztően feltöltő tud lenni! Természetesen ilyenkor se nyomkodd a telefonod, figyelj a körülötted lévő színekre, hangokra, illatokra!

Forrás: recreationstore.hu

Ha hosszabb távra tervezel

Tanulj valami újat!

Ha a szürke hétköznapokból szeretnénk kiszakadni, fontos, hogy válasszunk valami olyasmit, amivel kíváncsiságból vagy szenvedélyből foglalkoznánk, nem azért, mert kötelező. Ez időnk és pénztárcánk alapján lehet egy pár hónapos grafikus képzés, egy hétvégi főzőtanfolyam is, de önmagunkról is rengeteget tanulhatunk egy pszichológus vagy egy coach segítségével.

Vágj bele spontán kalandokba!

A kedvenc előadód Prágában koncertezik? Ruccanj ki, és engedj meg magadnak két-három gondtalan napot! Ha egyébként is imádsz utazni, de szívesen kipróbálnád egy szabadabb módját a világ felfedezésének, elgondolkozhatsz a Magyarországon is egyre népszerűbb lakókocsis nyaralásokon!

A nomádnak tűnő utazási forma keretein belül is minden kényelmet megteremthetsz magadnak, hiszen egy lakókocsi felszerelés bolt kínálatából bármit beszerezhetsz, ami a komfortérzetedhez szükséges: a lakókocsi kiegészítők között még függönyöket és klímát is találsz.

Egy lakókocsi gázpalack segítségével pedig emlékezetes grillezéseket is csaphattok a csillagos ég alatt a barátokkal vagy a családdal – csak arra figyelj, hogy kemping gázpalack nyomáscsökkentő is legyen a birtokotokban!

PR cikk