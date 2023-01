Idén január 23-a és 29-e között tartják kontinens-szerte az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét eseményeit, amelyet a European Cervical Cancer Association (ECCA) kezdeményezéséhez csatlakozva tizedik alkalommal szervez meg hazánkban a Mályvavirág Alapítvány.

Az idei kampány címe: Gyöngyőrzők.

Gyöngyőrző mindenki, aki foglalkozik a méhnyakrákkal, a prevencióval, aki elmegy szűrésre, aki továbbadja a HPV-megelőzés üzenetét, és aki gyöngyből karkötőt fűz, ugyanis a gyöngy a humán papillomavírus elleni védekezés szimbóluma.

Gyöngyőrzők azok az orvosok, nőgyógyászok, onkológusok, daganatsebészek és további szakemberek is, akik nap, mint nap felveszik a küzdelmet a méhnyakrák ellen. A Mályvavirág Alapítvány online kampányában őket ismerhetjük most meg, kicsit másként, orvosi köpeny nélkül. Az Alapítvány január 23-tól kezdődően minden nap bemutat a Facebook oldalán a Szakmai Bizottságából egy-egy olyan szakembert, aki mindent megtesz a nőgyógyászati daganattal érintettek gyógyulásáért.

A Megelőzési Hét alkalmából ebben az évben is rengetegen, köztük az országos Mályvavirág Pontok, több mint 200 település, védőnői szolgálatok, Egészségfejlesztési Irodák csatlakoznak a programhoz előadásokkal, beszélgetésekkel és az elmaradhatatlan gyöngyfűzéssel. Az országszerte elkészített gyöngy karkötőket ezúttal is eljuttatják nőgyógyászati daganattal érintetteknek, azzal az üzenettel, hogy nincsenek egyedül.

“Azt szeretnénk, ha ezen a héten minden nőhöz és férfihez eljutna, mennyire fontos a HPV-prevenció, hiszen a vírus a méhnyakrák mellett számos további daganatos betegséget is okozhat. El kell járnunk szűrésre, meg kell fontolnunk a HPV elleni védőoltást, beszélnünk kell a HPV-ről. Nem engedhetjük, hogy ez a téma tabu legyen!” - fogalmaz Tóth Icó, a Mályvavirág Alapítvány elnöke.

Az Alapítvány hazai és nemzetközi platformon is azért dolgozik, hogy elősegítse az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azon célkitűzésének megvalósulását, hogy a méhnyakrák teljesen eltűnjön a Föld színéről. Ehhez a WHO szerint arra van szükség, hogy 15 éves korukra a lányok legalább 90 százaléka megkapja a HPV elleni védőoltást, a felnőtt nők legalább 70 százaléka rendszeresen járjon szűrésre, illetve azon nők közül, akiknél elváltozást okoz a HPV, legalább 90 százalék kapja meg a megfelelő kezelést akár rákmegelőző állapot, akár rákos invazív állapot fennállása esetén.

Az Alapítványról:

A Mályvavirág Alapítvány 2013 májusa óta dolgozik a HPV-prevencióért és a nőgyógyászati daganattal érintettekért. Fő célja a megelőzés, azaz a szűrések és a védőoltások népszerűsítése annak érdekében, hogy a méhnyakrákos és az egyéb nőgyógyászati daganatos megbetegedések, halálozások száma jelentősen csökkenjen. Célja továbbá az érintettek támogatása és a teljes betegútjuk segítése. Az alapítvány 2017-ben csatlakozott az Európai Nőgyógyászati Daganatok Társaságának (ESGO) betegszervezeti hálózatához, így nemzetközi partnerekkel dolgozhat tovább. Tóth Icó 2019-től 2021-ig az ESGO-Engage társelnöke volt.

A HPV-ről:

A humán papillomavírusnak több mint 200 altípusa ismert. Legtöbbjüket az emberi immunrendszer legyőzi anélkül, hogy a fertőzést egyáltalán észrevennénk. Az alacsony kockázatú típusok nem rákkeltő vírusok, de okozhatnak kellemetlen tüneteket, például szemölcsöket a bőrön és a külső nemi szerveken. A magas kockázatú HPV-típusok a nemi szervek, a fej-nyaki és az anális régió hámjában okozhatnak fertőzést, amelyekből idővel daganatos elváltozások alakulhatnak ki.

A HPV felelős a méhnyakrákos betegségek csaknem 100 százalékáért, a szeméremtestrákok 70- és a hüvelyrákok 75 százalékáért. A vírus azonban nemcsak a nők számára jelent veszélyt. Férfiaknál kiváltó tényezője lehet a hímvessző, a végbélnyílás és a középgarat egyes rákos megbetegedéseinek. A HPV elleni védekezés két pillére a védőoltás és a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Az oltás akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt kapják meg, de később is felvehető: ajánlott férfiak, valamint nők számára is.

Kapcsolat:

Mályvavirág Alapítvány

Naszvadi Viktória

email: [email protected];

Telefonszám: 0620/930-9301

*https://onkol.hu/nemzeti-rakregiszter/

**https://malyvavirag.hu/kiadvanyok/a-fele-se-mese-hpv-vedooltas-kisokos

A miskolci Mályvavirág Pont 2023.01.25-én, szerdán 9.00-15.00 között gyöngyözésre és beszélgetésre várja a program iránt érdeklődőket.

Helyszín:

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Egészségfejlesztési Iroda és Onkológiai (P)Rehabilitációs Központ

Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

Kapcsolat: