Hogyan alakult a Microsoft Office története?

Ismerd meg a Microsoft Office immár több mint három évtizedes történetét. Hogyan fejlődött az évek során ez a milliárdok által használt irodai programcsomag?

Forrás: szoftverpremium.hu

A Microsoft Office története: a kezdetek

A világhírű szoftver fejlesztését Bill Gates még 1988-ban jelentette be. 1990-ben aztán kijött a Microsoft Office legelső verziója, amely a Word 1.1-et, az Excel 2.0-t és a PowerPoint 2.0-t már csomagban tartalmazta. A bombasztikus sikert alátámasztja, hogy a megjelenés évében a Microsoft lett első olyan vállalat, amely elérte az egymilliárd dolláros éves árbevételt.

Az Office olyan, egymással kooperáló programok széles skáláját kínálja, mint a Word, az Excel és a PowerPoint, melyek az elmúlt évtizedek irodai és az iskolai feladatai terén egyre megkerülhetetlenebbé vált. Olyannyira, hogy jelenleg ezeknek a szoftvereknek többmilliárdnyi aktív felhasználója van világszerte.

Az Office evolúciója

Az első jelentősebb frissítés 1992-ben érkezett meg, ez eredetileg Microsoft Office 3.0 néven futott, azonban gyorsan átkeresztelték Office 92-re. Innentől már általában évszámokkal különböztették meg az egyes verziókat.

A Windows 95 operációs rendszer életciklusa alatt már 3 Office-verziót is kiadtak: az azonos évszámmal jelölt Office 95-öt, majd az Office 97-et és 2000-et. Ez utóbbi volt a legutolsó kiadás, amelyben még nem építették be a termékaktiválás védelmét.

Ezután 2001-ben kihozták a Word, az Excel és a PowerPoint 2002-es kiadását tartalmazó Office XP-t, amelyet gyorsan az Office 2003 követett.

Itt néhány év szünet következett, cserébe jelentősen megújult az Office 2007 kezelőfelülete, itt vezették be ugyanis az úgynevezett szalagos menürendszert, amelynek logikája a mai napig tetten érhető az Office menüstruktúrájában.

Új szelek az elmúlt évtizedben

Az Office 2010-ben, majd az először 2012-ben megjelenő felhőalapú Office 365 kliensben előtérbe kerültek a csoportmunka, kapcsolattartás és megosztás funkciók, így a programcsomag ettől kezdve sokkal jobban támogatta a különféle készülékek között zajló aktív munkát.

Ezekben a verziókban már nagyrészt megtalálhatóak voltak a napjainkban is használt komponensek, például a OneDrive vagy a OneNote is. Egyidejűleg az érintőképernyős felületeken való szerkesztés is fontosabb szerepet kapott.

A 2016-os frissítésben még inkább optimalizálásra került az érintőképernyős működés, ahogyan a 2019-es és 2021-es kiadásokba is számos további újdonság került be.

A legfrissebb Office verzió

Jelenleg a legfrissebb verziót a Office 2021 jelenti, ezért ha irodai programcsomag vásárlás előtt állunk, akkor lehetőleg már mindenképpen ezt a változatot érdemes előnyben részesíteni.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a korábbi kiadásokat a mai napig kínáló szoftverpremium.hu online szoftveráruházban megjelenése óta ez számít a legnépszerűbb Office kiadásnak. Minden idők legteljesebb funkcionalitását az Office 2021 Professional Plus változat képviseli az eddig megjelentek közül.

