Hogyan működik a telefonos fizetés?

A telefonos fizetéshez mindenképpen szükségünk van egy bankszámlára, így az első lépés minden esetben a bankszámlanyitás kell, hogy legyen. Feltétel még, hogy legyen egy olyan okostelefonunk, amelyen használható az NFC-technológia. Az NFC, azaz Near Field Communication a Bluetooth-hoz hasonlóan működik adatátviteli szempontból, azaz lehetővé teszi, hogy a különböző okoseszközökkel – legyen az telefon, óra vagy bármi más – is fizethessünk. Ehhez csak a megfelelő hatótávolságon belül kell tartanunk a mobilt, és máris kész a fizetés – bizonyos összeghatárig PIN-kód vagy bármilyen más követelmény nélkül.

Ahhoz, hogy a rendszer működjön, kelleni fog még egy köztes adatátvivő is, ami tartalmazza a bankkártyaadatainkat. Akár Android-, akár iOS-alapon működik a telefonunk, a bankkártyánkat beregisztrálhatjuk az adott rendszer által kínált applikációk egyikében. Emellett ma már a legtöbb bank saját appja is képes digitális pénztárcaként funkcionálni, így akár ezeken keresztül is fizethetünk érintésmentesen.

Ez tehát mind remekül hangzik, de nem lehetünk könnyelműek: a biztonságos használathoz figyelembe kell vennünk néhány dolgot.

4 dolog, amire figyeljünk telefonos fizetésnél

A telefonos fizetés technológiája tehát azon alapszik, hogy lehetőséget ad két elektromos eszköznek arra, hogy egymás között kommunikáljanak. Ennek számtalan előnye van, de akár hátrányokkal is találkozhatunk, ha nem vagyunk kellően körültekintőek.

Ügyeljünk a beállításokra!

A beállításoknál mindenképpen figyeljük, hogy mi válik megoszthatóvá a két eszköz között. Arra is van lehetőség ugyanis, hogy telefonszámokat vagy képeket osszunk meg. Természetesen ez a fizetőterminál esetében nem lehetséges, de valami hiba folytán összekapcsolódhatunk egy másik eszközzel, amire így akaratunkon kívül letölthetővé válnak adataink.

Kétféle tolvaj

Telefonos fizetés esetében nemcsak egy, hanem két tolvajtípus is leselkedhet ránk. Az egyik az, aki telefonunkra pályázik, és a készüléket venné el tőlünk, míg a másik a háttérből támad: egy szoftver segítségével fér hozzá adatainkhoz. Előbbi esetében az a megoldás, hogy úgy vigyázzunk a telefonunkra, mint a pénztárcánkra vagy a bankkártyánkra, míg a második esetben egy áttörhetetlen tűzfal telepítésével tudunk védekezni.

Használjunk kódot!

A telefonban beállíthatjuk, hogy kérjen egy számkódot vagy ujjlenyomatot, és így engedjen hozzáférést a rajta tárolt információhoz. Amennyiben fizetésre is használjuk az eszközt, érdemes beállítani, hogy minden tranzakció előtt kérje az ujjlenyomatunkat vagy az általunk ismert kódot. Így, ha telefonunkat el is emelik a zsebünkből, az NFC-rendszert nem tudják majd fizetésre használni. Ahhoz pedig, hogy minden adatunkat biztonságban tudhassuk, belépési azonosítót is adjunk meg – ez is lehet egy kód, de az ujjlenyomatunk is, sőt, a legújabb telefonokban már arcfelismerőt is találunk.

Kitől kérhetünk segítséget?

Bankszámlanyitáskor bátran érdeklődhetünk a tanácsadónál, hogy hogyan működik a telefonnal való fizetés. Amennyiben adatainkat valamilyen formában ellopták volna, mindenképpen értesítsük bankunkat, akik ezáltal megtehetik a szükséges lépéseket a kártya letiltásával kapcsolatban, és intézkedhetnek banki adataink módosításáról.

A telefonos fizetés rendkívüli módon megkönnyíti a mindennapokat, ám akárcsak a készpénzre vagy a bankkártyára, erre is vigyázni kell, különben hatalmas veszteségek érhetnek bennünket!

