A rockikon elmondása szerint sokat jelentett számára, hogy több év kihagyás után ismét stúdióba vonulhatott, és azzal foglalkozhatott, amit igazán szeret – a munka így egy ajándék volt a számára, a végeredmény pedig ajándék lehet mindenkinek, aki szereti a Piramis együttes slágerét. A karácsonyi kampány a Vodafone legújabb ajánlatának, a különleges kedvezményeket és előnyöket kínáló Vodafone ONE-nak a beharangozója.

A Vodafone egy anyuka és kisfia történetén keresztül üzeni új karácsonyi kisfilmjében: egy ajándék is elég, ha abban benne van minden törődésünk. A szolgáltató célja, hasonlóan a tavalyi évhez, olyan kisfilmet készíteni, ami nem csak megható, de elgondolkodtató is lehet a közönség számára az ünnepek kapcsán. Idén a középpontba az ajándékvásárlási szokások kerültek. A Vodafone bízik benne, hogy a reklám hatására sikerül a törődést és a figyelmességet az ajándékozási szempontok előterébe helyezni az anyagi javak és az ajándékok mennyiségével szemben.

A videó alaphangulatát a Piramis együttes slágere, az Ajándék című dal alapozza meg, amit igazi meglepetésként a magyar zenei élet egyik legendás alakja, az együttes egykori frontembere, Révész Sándor énekli el újra. A stúdiózás eredményeként két dal is született, az egyikben Révész Sándor pályatársával, Menyhárt Jánossal hozott létre a régi időket idéző, de mégis mai alkotást, míg a másikban Molnár Bencze, a Jazzbois nemzetközileg ismert 25 éves zenésze keretezte egy érzelmesebb verzióval a mindenki által ismert dalt.

„Amellett, hogy az elmúlt évtizedek egyik legszebb karácsonyi daláról beszélünk, amit az idősebb és fiatalabb generációk is jól ismernek, az Ajándékban elhangzó dalszövegek szinte egy az egyben tükrözik azokat az üzeneteket, amelyeket mi is szerettünk volna átadni idén karácsonykor a kisfilmünk segítségével. " – mondta el a karácsonyi kampány központi gondolatiságáról Juhász Péter Tibor, a Vodafone márkaigazgatója. „A kezdetektől fogva cél volt az is, hogy a kampánnyal egyúttal tisztelegjünk a magyar zene egyik legnagyobb alakja előtt. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra Révész Sándorral együtt dolgozni, és egy ikonikus dalt hallani a Vodafone karácsonyi reklámfilmjében.”

“Az elmúlt időszak fontos mérföldköve volt ez az együttműködés, a stúdiómunka: sok év után újra abban a közegben lehettem, ami igazán fontos nekem. Nagyon sokat jelentettek számomra a stúdiófelvételek, és óriási örömmel éltem meg a felvételeket. Büszke voltam, hogy közel 44 év elteltével is ugyanabban a hangnemben tehettem eleget a felkínált kihívásnak, mint annak idején. A Piramis-dal üzenete máig érvényes, mondanivalója, szellemisége talán aktuálisabb, mint valaha. Bízom benne, hogy a végeredmény legalább akkora ajándék lehet a nézőknek, mint nekem” – mesélte az együttműködés kapcsán Révész Sándor, a Piramis egykori frontembere.

A dalból ugyan két változat is készült, az üzenet azonban nem változik: a törődéssel egyetlen ajándék is elég, hiszen abban minden benne van. A Vodafone ennek szellemében állította össze nagy figyelemmel ügyfelei számára új ajánlatát, a Vodafone ONE-t.

A Vodafone konvergens szolgáltatóként évek óta dolgozott a Vodafone ONE, különleges törődéssel összeállított ajánlatán. Ennek a munkának az eredményeként a most bemutatott csomag a Vodafone különleges kedvezményeit és elsőbbségi ügyfélkiszolgálását is tartalmazza, hogy egyben kínáljanak mindent, ami igazán fontos.

A mobil- és vezetékes szolgáltatások összevonásával az ügyfelek akár 20 vagy 30 százalék havidíj-kedvezményben és egyedi készülékkedvezményekben részesülhetnek, elsőbbséget élveznek az üzletekben történő kiszolgáláskor és a telefonos ügyfélszolgálaton, új szintre emelve ezzel az ügyfélélményt. A különleges kedvezmények közé tartozik az egy számla, a 3 GB extra adat, a Vodafone ONE asszisztens, a wifipótló opciók, előfizetések közötti díjmentes hívás és az ügyintézést egyszerűsítő egy online fiók. Ráadásul most ünnepi készülékkedvezménnyel együtt akár 52 500 Ft kedvezmény érhető el minden okostelefonra, tabletre, TV-re, laptopra vagy játékkonzolra. A Vodafone ONE kedvezmények igénybevételéhez az ügyfeleknek legalább egy jogosult otthoni és egy jogosult mobil alapszolgáltatással kell rendelkezniük.

A Vodafone ONE különleges törődéssel összeállított szolgáltatása és a megható karácsonyi kisfilm így egyformán azt üzeni: egy ajándék is elég.

