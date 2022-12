A jelen társadalmának számos kihívással kell megküzdenie azért, hogy a megszokott magas életszínvonal fenntartható legyen, úgy hogy közben a Földet is nyugodt lelkiismerettel adhassuk át az unokáinknak.

A két jelenkori kulcskérdés, hogy hogyan biztosítjuk az anyagokat és az energiát, amely az általunk használt eszközökhöz és a civilizált élethez kell.

Minden általunk használt eszköz, tárgy, étel nyersanyaga a Földről (Földből) származik, vagy ásványi, vagy biológiai eredetű anyag volt az elsődleges forrás.

Hatékonyabb erőforrás gazdálkodás

Az nyilvánvaló, hogy a körforgásos gazdaság koncepciója szerint, ha a már használt anyagokat újra vissza tudjuk vezetni a gyártás – fogyasztás körforgásba, akkor csökkenthetjük az ún. elsődleges nyersanyagok szükséges mennyiségét, ami sokkal kedvezőbb erőforrás gazdálkodást jelent, mert elegendő a hulladékok bányászata és feldolgozása során kinyert nyersanyagokból úgynevezett alapanyagokat gyártani a feldolgozó ipar számára. Sajnos a hazai ipar, a nyersanyagokat számos esetben alacsony fokon dolgozza fel alapanyagokká, következésképpen az igényesebb, minőségi alapanyagok nagy részét importból szerezzük be, ami több hátrányos következménnyel jár az országra nézve. Amikor a nyersanyagainkból gyenge feldolgozottsággal nyert alapanyagokat, alacsony áron értékesítjük, akkor valójában pazaroljuk a nyersanyagainkat. Ugyanazon árbevétel érdekében ugyanis több nyersanyagot dolgozunk fel alapanyaggá és így több kisebb értékű alapanyagot kell értékesíteni. A kisebb hazai árbevétel, kisebb dolgozói munkabérre vezet. Az importtal drága alapanyagokat hozunk be az országba, amit külföldön termeltek meg jól fizetett munkaerővel, így rontjuk az export-import cserearányt. Minőségi alapanyagok nélkül nincs korszerű, versenyképes feldolgozóipar és késztermék-gyártás, amely a magasabb életszínvonalat biztosítja.

Komplex tudást igényel

Az alapanyaggyártás során nem csak a gépet kell ismerni, - hanem az anyagokat és a berendezésekben az anyagon végbemenő átalakulási folyamatokat is – ahhoz, hogy a feldolgozóipar elvárásainak megfelelő, sokszor nagyfinomságú, azaz akár nanométeres szemcsemérettel rendelkező anyagokat állítsunk elő. A bányászat során kitermelt nyersanyagok, még inkább a különböző hulladékok a heterogén minőségüknél fogva sem alkalmasak közvetlenül a feldolgozóipari igények kielégítésére, ezért azokat elő kell készíteni a további felhasználásra. Az előkészítés során az alkalmazástechnikai célnak megfelelő minőségi állapotot kell elérni, - például el kell távolítani a zavaró anyagokat - ezt a folyamatot nevezzük alapanyaggyártásnak. A nyersanyagok minősége térben és időben is változik, ingadozik, azonban az ipari késztermékgyártási technológiai folyamatok állandó bemeneti paraméterekkel rendelkező alapanyagokat kívánnak. Az alapanyaggyártás folyamán így ennek a minőségingadozásnak a kiegyenlítése is megoldandó feladat. A nyersanyag feldolgozása alapanyaggá tehát nem öncéllal történik, hanem mindig valamilyen tudatos alkalmazástechnikai céllal, amellyel a felhasználó által igényelt minőségi követelményeket elégítjük ki. Az alapanyaggyártás hatalmas iparágakat szolgál ki, vagy annak szerves része, mint például a cement- és betonipar, az egyéb célú ásványfeldolgozó ipar, a vegyipar, a gyógyszeripar, de akár az élelmiszeripar, a kozmetikaipar, valamint a high-tech iparágak sem nélkülözhetik. Ennek megfelelően ezeken a területeken szükség van olyan szakemberekre, alapanyaggyártási folyamatmérnökökre, akik rendelkeznek azzal a tudással, amellyel képesek az eljárásés folyamattervezésre, folyamatszabályozásra és a technológiai folyamatok működtetésére. Az anyagok átalakításának ismerete továbbá az a mérnöki tudásanyag, amely konkrét műszaki válaszokat kínál arra, hogy hogyan lehet a már korábban felhasznált anyagokat, szerkezeti anyagokat - másodlagos nyersanyagként - a hulladékokból, elhasznált eszközökből visszanyerni, és a gazdaságba visszavezetni, ami a körforgásos gazdaság koncepciójának kulcseleme.

Gyakorlatorientált képzés

A 2023-ban induló alapanyaggyártási folyamatmérnöki mesterképzés gyakorlatorientált, a vezetője az 1923-ban alapított Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, amely Magyarország egyetlen olyan kutatóműhelye, amely a magas szintű mérnöki tudományos eljárástechnikai ismeretek kutatásával és ezeknek az elsődleges- és másodlagos nyersanyagok feldolgozására, és alapanyagok előállítására szolgáló alkalmazásával foglalkozik. Az új képzés eljárástechnikai tudományos háttere a szemcsetervezés vagy részecsketechnológia, egy olyan mérnöki tudományterület, amely a szemcsés anyaghalmazok jellemzőinek szabályozhatóságát kutatja. Például egy jól megválasztott szemcseméretnek és/vagy megfelelő szemcsealaknak jelentős a befolyása az anyag olyan tulajdonságaira, mint a reakcióképesség, a funkcionalitás, így például a betonok kötésideje is befolyásolható, de - kitekintésképpen más iparág irányába - például célzott helyen ható gyógyszerek fejlesztéséhez is hozzájárulhat ez a tudományág. A szemcsés anyagok jellemzőinek a szabályozása úgynevezett mechanikai eljárástechnikai műveletekkel (aprítás, darabosítás, keverés, szétválasztás) megoldható. A részecsketechnológia a szemcsés anyagok átalakítása során – többek közt - a méret, a fajlagos felület, az alak, a felületi érdesség, az alkotó-összetétel, a felületi aktivitás, a sűrűség, a mágnesezhetőség, a vezetőképesség, a felületi töltés és az optikai és hőtani jellemzők szabályozhatóságát kutatja, amely az alapanyaggyártás vagy más néven a nyersanyagelőkészítés alkalmazott tudományos hátterét jelenti. Az alapanyaggyártás, - mint relatíve új multidiszciplináris mérnöki tudományterület - az energiahatékony körforgásos gazdaság megvalósításának a kulcsfontosságú eleme, e nélkül nem képzelhető el a magas szintű életszínvonal, amely egyúttal a földi erőforrásokkal is megfelelően gazdálkodik és így fenntartható.