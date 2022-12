A legtöbb termálvizes történet úgy kezdődik, hogy „olajat kerestek, de meleg vizet találtak”. Tiszaújvárosban viszont más a sztori, itt 1976-ban az akkori városvezetés specifikusan azért fúratott kutat, hogy termálvizes fürdőt nyisson. Tudták, hogy nincs messze Hajdúszoboszló, és ha elég mélyre mennek, legalább olyan jó vizet találnak. Bejött a számítás, elkészült a kút, a fürdő terve viszont még két évtizedig fiókban maradt – az épületet végül 1999-ben adták át.

Az 1200 méter mélyről fakadó, 65 Celsius fokos termálvizet 2001-ben nyilvánították gyógyvízzé. A magas só koncentrációjú víz kopásos ízületi- és gerincbetegségeknél, krónikus gyulladásos ízületi betegségeknél, valamint balesetek mozgásszervi szövődményeinél segít a gyógyulásban. Ezen kívül az egyedülálló, jódot, konyhasót és brómot is jelentős mennyiségben tartalmazó gyógyvíz nőgyógyászati panaszok kezelésére is alkalmas, de a jód keringésjavító, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, a bróm pedig idegnyugtató, stresszoldó hatásáról is ismert.

A belső medencék

36 fokos belső medence

38 fokos belső medence

Külső medence

A gyógyfürdő 2013-ban 4 csillagos minősítést kapott. A vendégeket a gyógyfürdő épületén belül három különböző hőmérsékletű, 36, 38 és 40 Celsius fokos fedett medence, egy gyermekmedence, a szabadban pedig egy 34 Celsius fokos külső medence várja egész évben.

Gyermekmedence

Bioszauna

Jégkása

Hideg vizes medence

A terápiás részlegen súly- és kádfürdőket, merülő medencéket, Kneipp-medencét, víz alatti sugármasszás kezelést, és gyógymasszázst élvezhetnek a látogatók. A szaunavilág külön zónaként vehető igénybe – finn-, infra- és bioszauna fényterápiával, gőzkabin, az ezekhez tartozó jégkásával és hideg vizes medencével. További szolgáltatások közül álló- és fekvő szoláriumot, masszázst, pedikűrt és halpedikűrt választhatnak a vendégek.

Állószolárium

Fekvőszolárium

Halpedikűr

Akció keretében 2023. január 1-ig most kedvezőbb áron vásárolhat fürdő és szauna bérletet a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe:

- A 10 alkalmas felnőtt fürdő bérlet 27.300 forint, és +1 alkalmat ajándékba kap.

- A 10 alkalmas diák- és nyugdíjas fürdő bérlet 23.400 forint, és +1 alkalmat ajándékba kap.

- A 10 alkalmas szauna bérlet 15.600 forint, és +1 alkalmat ajándékba kap. Ez belépőjegy, vagy bérlet megváltása mellett érvényes.

- Havi fürdő- vagy szauna bérleteknél 11 darab azonos típusú bérlet vásárlásakor +1 darab azonos típusú bérletet kap ajándékba.

A megvásárolt bérletek érvényessége 12 hónap. SZÉP kártyával is fizethet. További információ a +36-49-540-460 telefonon, vagy a [email protected] e-mail címen kérhető.

A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő minden nap nyitva tart 9:30-20:00 óráig, kivéve 2022. december 24-én egy napra zárva lesz, 2023. január 1-jén pedig 13:00-20:00 óráig lesz nyitva.

termal.tujvaros.hu

facebook.com/gyogyesstrandfurdotiszaujvaros