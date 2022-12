Mi is a méhpempő?

A méhpempő állagát tekintve egy sárgásfehér színű, zselészerű anyag, amelyet a méhek az anyaméh táplálására állítanak elő. Ebből adódik, hogy a Bodó Méhészet méhpempője is kiválóan alkalmas étrend-kiegészítőként és immunerősítőként, hiszen képes felvenni a harcot a betegségekkel, és a hagyományos orvoslásban is régóta jelen van.

Érdemes tudni róla, hogy számtalan nyomelemet és vitamint tartalmaz, illetve antioxidánsként tartják számon. Külsőleg alkalmazva a sebgyógyításban is jeleskedik, tehát a bőrmegújításban is jó eredményeket ér el. Bátran kijelenthetjük hát, hogy öregedésgátló hatással rendelkezik, ezért érdemes sűrűn fogyasztani belőle.

A szervezet optimális működéséhez elengedhetetlen tápanyagok

Maga a méhpempő vízből, szénhidrátból, fehérjéből és zsírból áll. Teljes kémiai összetétele ma is kutatások tárgyát képezi, de azt már kimutatták, hogy számos B-vitamin van jelen az anyagban, ami nélkülözhetetlen a szervezet optimális működéséhez. Mivel antioxidáns, megköti a testünkben található szabadgyököket, így csökkenti a rák kialakulásának a kockázatát. Specifikus fehérjéi révén csökkenti a koleszterinszintet és az esetleges szívproblémák kialakulásának lehetőségét. Tény, hogy már napi 3 gramm méhpempő is képes a koleszterinszintet kordában tartani.

Jó hatással van a vérnyomásunkra, hiszen a benne található specifikus fehérjék ellazítják az erek és artériák simaizom sejtjeit, ezáltal pedig a vérnyomást is csökkentik. Ugyancsak nagy szerepe lehet a vércukorszint szabályozásában, mivel csökkenti az oxidatív stresszt és a gyulladást, melyek kihatnak az inzulinszabályozásra.

Különleges helyzetekre is jó hatással van

A méhpempőnek olyan különleges hatásai vannak, mint például az agyműködés támogatása, de a depresszió korai fázisának kezelése esetén is alkalmazható. Képes javítani a memóriát, és kísérletek támasztják alá, hogy az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó kémiai lerakódásokat is csökkentheti.

Az agyműködés segítésén túl képes serkenteni a könny kiválasztódását, tehát a száraz szemre is gyógyír. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a kemoterápia okozta kellemetlen tüneteket is csökkenteni tudja, például az émelygést. Érdemes megemlíteni a menopauza tüneteinek mérséklését is. A jelenlegi kutatások szerint napi 300-600 mg dózis fogyasztásával már jó hatásokat tudunk elérni.

A számos pozitív élettani hatás miatt érdemes hát elgondolkodnunk azon, hogy a kemikáliák helyett inkább a természetből merítsünk gyógyhatású anyagokat. Ezeket az ember már évezredek óta használja és gyógyítja vele magát, csupán a modern világban elhanyagoltuk a jelentőségüket a számtalan mesterséges gyógyszer miatt.