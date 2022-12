Téli változások

Ahogy megérkezik a tél, elkezd megváltozni a testünk is. Lelassul az anyagcserénk és teljesen átalakulnak a szokásaink ebben az időszakban. A napfény hiánya, a nehezebben beszerezhető friss zöldségek és gyümölcsök miatti tápanyaghiány, az időjárás okozta korlátozódott mozgás és a túlzott evés mind-mind gyengíti és sebezhetővé teszi a szervezetünket. Ilyenkor gyakran fáradtabbak, kedvetlenek vagyunk, gyorsabban kimerülünk, bőrünk kiszárad és a rossz közérzettel gyakran együtt jár a kényszerevés is, ami könnyen vezethet elhízáshoz.

Védekezzünk tápanyagokkal!

Azonban ha megadjuk szervezetünknek azt, amire szüksége van, elkerülhetjük a kedvezőtlen időszaki változásokat.

BCAA

Az egyik legfontosabb kiegészítő tápanyag a BCAA. Ez egy olyan aminosavkombináció, amely izoleucint, leucint és valint tartalmaz. Ezek az aminosavak alkotják az izomszövet-állományunk fehérjéinek egyharmadát és jelentős szerepük van az izom lebomlást akadályozó, valamint az izomnövelést elősegítő folyamatokban. Erősíti az immunrendszerünket, továbbá jótékony hatással van a szív- és érrendszerünkre.

Ha sportolunk vagy valamilyen intenzív izommunkát szoktunk végezni, akkor pedig kiemelten fontos odafigyelni a BCAA pótlására. Ez ugyanis elősegíti a fehérjebomlás csökkentését az izommunkát követően, de jótékony hatással van a vércukorszint szabályozására és segít a szövetek újjáépítésében is. A BCAA tehát a szervezetünk számára létfontosságú vegyület, így figyelni kell a megfelelő szinten tartására. Étrend-kiegészítő formájában például bármikor biztosítani tudjuk a megfelelő mennyiségű napi bevitelt.

A-vitamin

Mivel télen rövidebbek a nappalok, sokkal több időt töltünk a sötétben és mesterséges fényben, ami nagyon megerőlteti a szemünket. Nemcsak a bőrünk, de az egész szervezetünk is könnyebben kiszárad ebben az időben. Az A-vitamin pótlása ezért fokozottan szükséges, hiszen hozzájárul a megfelelő látáshoz és a védi nyálkahártyát. A napi szükséglet 5000-8000 NE, amit bevihetünk különböző ételekkel – például tojás, spenót, sárgarépa –, de vitamin formájában is fogyaszthatjuk. Azonban figyeljünk mert könnyen túladagolható!

B-vitaminok

A B-vitaminnak több fajtáját is ismerjük. Összességében mindegyikről elmondható, hogy segíti az immunrendszer és az idegrendszer normál működését, valamint segít megőrizni a bőr, haj és a körmök egészségét. A téli hónapokban a hideg idő és a fűtés miatt könnyen és gyorsabban kiszárad a bőr, megrepedezik. B-vitamin komplex szedésével ezt könnyen szinten tudjuk tartani és megelőzhetjük a bőr kiszáradását, valamint fejbőrünkön a korpa megjelenését és a fájdalmas, feszülő érzést. A B-vitamint nehéz túladagolni mivel vízben oldódó vitamin, de mindenképpen tartsuk be az előírt mennyiségeket.

C-vitamin

Az egészséges és megfelelően működő immunrendszer egyik alapvető támogatója a C-vitamin. A téli hónapokban kiemelten szükséges ennek a vitaminnak a fogyasztása, hiszen segít megelőzni a megfázásos megbetegedéseket, illetve ezeknek rövidebb lefolyást biztosít. Hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez és ellenállóvá teszi a szervezetet a kórokozókkal szemben. Mivel a C-vitamin gyorsan kiürül a szervezetből, lényeges a napi pótlása. Fogyaszthatunk például citrusféléket: ilyenkor a narancs tökéletes választás, de nem elegendő a napi 500-1000 mg-hoz, ezért a hiányzó mennyiséget ajánlott pótolni étrend-kiegészítő formájában.

D-vitamin

A D-vitamin nélkülözhetetlen a testünk megfelelő működéséhez. Szervezetünk napfény hatására állítja elő, és mivel télen kevés van ebből, mindenképpen szükséges a pótlása. A D-vitamin-hiány egyik legjellemzőbb tünete a lehangoltság és a téli depresszió, ezért könnyen észrevehető. Az ajánlott napi mennyiség 1500 és 2000 NE között van, de a téli hónapokban kicsit magasabb dózisban is alkalmazható. Érdemes azonban odafigyelni, hogy ne vigyük túlzásba a szedését, mert kellemetlen túladagolási tüneteink lehetnek, hosszabb távon pedig maradandó egészségügyi károkat is okozhat.

Amire még érdemes figyelni…

A napvédelem elengedhetetlenül fontos a téli hónapokban is, hiszen napsugárzás ilyenkor is ér minket. Ebben az időszakban is feltétlenül használjunk 50-es faktorú fényvédőkrémet, ha hosszabb ideig napon tartózkodunk.

Hideg időben az ízületeink, csontjaink is megérzik a változást és gyakran bemerevednek, fájnak, sajognak. Sokat segíthetünk ezen, ha rétegesen öltözködünk és kiemelten figyelünk arra, hogy megvédjük a testünk érzékeny területeit.

A csípős, hideg téli időben pillanatokon belül kiszárad a bőrünk. Ezt a legtöbb esetben az arcunkon és a kezünkön érezzük. Ilyenkor is használjunk hidratáló krémet, testápolót, hogy megőrizzük a bőrünk rugalmasságát és megelőzzük a fájdalmas repedéseket.

Szervezetünk egészsége érdekében tehát érdemes odafigyelni a szükséges anyagok pótlására, valamint óvni testünket kívül-belül. Szinte minden a szervezet számára fontos vitamint pótolhatunk az ételekkel vagy étrend-kiegészítőkkel, így hát irány a patika, és jöhet a téli időszak!

PR cikk