A megoldás tehát alapvetően a munkaadók számára kedvez, ugyanakkor bizonyos értelemben az álláskeresők is profitálhatnak belőle. Még mielőtt azonban rátérnénk a részletekre, érdemes áttekintenünk a MiskolcAllas.hu más jellemzőit is, mivel természetesen nem csak a videós előszűrési funkció az egyetlen kedvező körülmény a miskolci állásportállal kapcsolatban. Hirdetői szempontból kiemelendő például, hogy az oldalon keresztül nem csak helyi szinten (Miskolc és annak környéke), hanem megyei (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), vagy akár országos (egész Magyarország) léptékben is meg lehet szólítani az álláskeresőket.

Ez annak köszönhető, hogy a portál az országos ismertségű, számos regionális állásoldalt összefogó AllasOrias.hu kötelékeibe tartozik, amelynek felületén ugyancsak megjelennek a miskolci munkalehetőségek. Megjelennek továbbá a Miskolc állás Facebook-oldalán is, ahol a követők száma a 30 ezret is eléri. Ez azonban még nem minden, a megyei vagy az országos hirdetési csomagok választásával ugyanis több allas.hu-s weboldalra, valamint az azokhoz kapcsolódó Facebook-oldalakra is ki lehet terjeszteni az elérést. Ily módon pedig könnyedén lehet orvosolni például a megfelelő mennyiségű munkavállaló megszólítása, a valódi szakemberek megtalálása, vagy a magasabb pozíciók betöltése jelentette problémákat.

Az előbbiekben elmondottakat kitűnően alátámasztja, hogy az indulása óta több mint 28 ezer jelentkezés történt a MiskolcAllas.hu-n. Ez az adat pedig egyben azt is előrevetíti, hogy az álláskeresők bizalma is töretlen a portál irányába. Az ok, ami e mögött meghúzódik főként az, hogy itt valóban minden típusú munkalehetőség megtalálható, vagyis az alap-, közép-, és felsőfokú végzettséggel rendelkezők, valamint a tapasztalat tekintetében a pályakezdők és a már rutinos munkavállalók is jó kilátásokkal böngészhetnek a meghirdetett állások között. Nem beszélve arról, hogy a munkák közötti böngészést akár rugalmasan, az AllasOrias.hu mobil applikációjának használatával is kivitelezhetik, az alkalmazáson keresztül ugyanis elérhető a MiskolcAllas.hu-n megjelent valamennyi állás, csakúgy, mint ahogy egyébként a többi allas.hu-s weboldal lehetőségei is.

Hogyan működik és miként kedvez a hirdetők számára a videós előszűrési funkció?

A MiskolcAllas.hu videós előszűrési funkciójának lényege, hogy a munkaadók a hirdetésük részeként kérdéseket intézhetnek a jelentkezők felé, akiknek azokra maximum egy perces videókban kell válaszolniuk, majd az elkészült felvételeket a jelentkezésükhöz csatolniuk. A Business vagy az Enterprise hirdetési lehetőségek választásával elérhetővé váló funkció célja, hogy a munkaadók már a kiválasztási folyamat korai fázisában egy átfogóbb képet kaphassanak a jelöltekről. Ebben segítségükre vannak bizonyos előre meghatározott, beépített kérdések, amelyek többek között az önismeret, a motiváció, a szakmai tapasztalat, illetve a jövőbeli tervek témakörét boncolgatják. Ettől függetlenül persze a munkaadók dönthetnek úgy is, hogy saját megfogalmazásukban írják meg a kérdéseiket.

A funkcióval összefüggő legfőbb előnyt pedig egyértelműen a toborzási folyamatok potenciális lerövidülése, hatékonyabbá válása jelenti. A videós anyagok ugyanis kiválóan kiegészíthetik az önéletrajzból leszűrt következtetéseket, és ily módon a toborzók egyből azokat a jelölteket kereshetik fel, akiket minden tekintetben alkalmasnak találnak az adott munka kapcsán felmerülő feladatok ellátására. Ennek révén pedig könnyen előfordulhat, hogy csökken azon lebonyolított állásinterjúik száma, amelyek végül eredménytelenül záródnak.

Videós előszűrési lehetőséget tett elérhetővé a hirdetők számára a MiskolcAllas.hu!

De hogyan válhat ez a funkció a miskolci álláskeresők előnyére?

Miként azt korábban is említettük, a funkció alapvetően a hirdetők igényeit szolgálja, ugyanakkor bizonyos megközelítésből az álláskeresők is profitálhatnak belőle. Különösen igaz ez azon pozíciók esetében, ahol a feladatok ellátása, illetve az azzal kapcsolatos eredményesség nem kimondottan a szakma ismeretekkel, hanem a munkavállaló hozzáállásával, fellépésével, illetve úgy összességében a személyiségével van összefüggésben. Ezekről számot adni viszont egy önéletrajzban, de még egy motivációs levélben sem egyszerű, a videós anyagok erre jóval alkalmasabb eszköznek bizonyulhatnak. Ha valaki tehát kellő átgondoltsággal, jól kommunikálva válaszolja meg a feltett kérdéseket, az könnyen versenyelőnyre tehet szert a többi jelölttel szemben, és növelheti a munkakörbe való bekerülésének esélyeit.