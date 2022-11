Fúró, ütvefúró, fúrókalapács: Elsőre könnyű belekavarodni, miben különböznek egymástól ezek az eszközök. Nézzük is!

Hagyományos fúrógépek és ütvefúrók

A hagyományos fúrógépet valószínűleg mindenki ismeri. A gép „csak” forgatja a tokmányban rögzített fúrószárat, a tolóerőt pedig teljes egészében mi biztosítjuk.

Az ütvefúrókat azért kezeljük most együtt a hagyományos fúrógépekkel, mert az ütvefúrók az ütvefúrás funkciót kikapcsolva használhatók hagyományos fúrógépként is. Emellett általában csavarozó funkcióval is fel vannak szerelve. De mit kell érteni ütvefúráson?

Ahogy a neve is mutatja, az ütvefúró nemcsak forog, hanem rövid ütésekkel időnként előrelöki a fúrószár hegyét. Ezt az úgynevezett körmöstárcsás ütőműnek köszönhetően tudja megtenni, amely meghatározott számú fordulat megtétele után üt egyet a tokmányban rögzített fúrószáron. A mechanizmus úgy van kiépítve, hogy minél gyorsabban forog a szár, annál gyakrabban üt az ütőmű. Mire használhatunk egy ilyen többfunkciós gépet?

● Csavarozás

● Fém, műanyag és fa fúrása (sima fúrás funkció, a megfelelő keménységű és kialakítású szárral)

● Falazat fúrása (Ytong, tégla) ütvefúró funkcióval.

Megjegyzés: A beton fúrására nem az ütvefúró az ideális szerszám, csak ritkán, és kellő óvatossággal használjuk erre az ütvefúrót.

A fúrókalapácsok és használatuk

A fúrókalapácsokat ezzel ellentétben pont a kemény beton fúrására tervezték. Azaz hogy a betont nem is fúrni kell, hanem erős, kontrollált ütésekkel elrepeszteni, majd „kikaparni” a törmeléket. Egy ütvefúró pontosan ezt teszi. Hogyan is?

A fúrókalapácsok kialakítása eltér az ütvefúrókétól. Először is, nem mechanikusan állítják elő az ütés energiáját, hanem pneumatikus úton, azaz sűrített levegővel. A másik különbség, hogy a fúrószár nem fixen van rögzítve a tokmányban, hanem egy úgynevezett SDI befogást alkalmaznak, amiben tengelyirányban szabadon mozoghat a fúrószár. Az ütőmű közvetlenül a fúrószárat üti, így nagyobb energia átadására képes. Ez a kialakítás jóval robosztusabb, erősebb, nem állhat elő a probléma, hogy elkopik a racsni.

A fúrókalapácsot nagy ritkán vésésre is használhatjuk, de ugyanaz a helyzet áll fenn, mint az ütvefúró és a betonfúrás esetén. Kellő körültekintéssel és ritkán használva véshetsz vele (főleg téglát és Ytongot), de ha rendszeresen kell vésned, inkább ruházz be egy vésőgépbe!

Forrás: Zákány

Mi alapján válassz?

Miután átbeszéltük a különböző gépek használhatóságát, vessünk egy pillantást a többi szempontra. Az egyik legfontosabb paraméter a teljesítmény. Otthoni vagy alkalmi felhasználásra egy 500W körüli gép elég, de ha professzionális célra kell, akkor érdemes egy nagyobb teljesítményű modellt választani.

A másik kérdés, hogy akkumulátoros vagy vezetékes gépet vegyél. Az akkumulátorosak drágábbak, cserébe nagyobb mobilitást biztosítanak, és áramellátás nélküli helyen is használhatók. Gondold végig, szükséged van-e erre az extrára, és megéri-e több pénzt szánnod rá, vagy a sima vezetékes modellek is jók lesznek.

Az utolsó szempont pedig az ár és a minőség kérdése. Ökölszabályként azt mondanánk, hogy a legolcsóbb gépekkel érdemes vigyázni, mert könnyen tönkremehetnek, és a szervizelés sem mindig megoldott. Ha otthoni felhasználásban gondolkodsz, azt ajánljuk, ruházz be egy megbízható gyártó valamelyik középkategóriás termékébe, hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések. Ha pedig munkaeszköznek kell, akkor pedig minél komolyabb gépet vásárolsz, valószínűleg annál inkább meg fog térülni a rá költött pénz!

