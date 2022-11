Az állateledel-gyártás egyik európai központja a nyugat-magyarországi Bükön van, Ausztriától mindössze 30 perce. Az elmúlt 20 év bővítéseinek eredményeként mára a Vas megyei Bükön található az egyik legnagyobb és legjelentősebb állateledel gyár a kontinensen.

Bükön kutyáknak és cicáknak készítjük a mindennapi betevő falatokat, a legmodernebb gyártósorokról legördülő, hazai gabonával is előállított állateledelek a világ több mint 40 országában élő négylábú kedvenceihez jutnak el. 5000 négyzetméteres új gyártócsarnok, 2 új alutasakos töltősor és 2 új multipack-kezelő, naponta több mint 1 millió termék legördülése – a Nestlé magyarországi történetének legnagyobb beruházása, vagyis a büki gyár bővítése számokban.

Forrás: Nestlé Hungária

A COVID ellenére is elég sikeres évek vannak a Nestlé Purina büki gyára mögött. 3 év alatt 800-ról 1200 körülire bővült az itt dolgozók száma, a folyamatos fejlesztéseknek és beruházásoknak hála kibővül a szárazüzem, illetve épülnek az egymás után az új gyárrészeink. Ennek megfelelően mind szellemi, mind fizikai pozíciókban erősítésre van szükségünk.

Stabil és biztonságos céghez csatlakozik, aki a Nestlé büki telephelyét választja. Nem tudunk annyit gyártani, amekkora igény van az állateledelekre, ezért van szükség a folyamatos építkezésekre, bővülésre és új munkaerő-felvételre. A bizonytalan és kiszámíthatatlan gazdasági helyzet ellenére a svájci székhelyű multinacionális cég büki gyára egy stabil és hosszútávú megélhetést kínál munkavállalóinak.

Az ország minden részéről tárt karokkal várunk Mindenkit! Küldetésünk továbbá, hogy a távolról érkezők beilleszkedését is teljes mértékben segítsük. Szállástámogatásunkkal könnyedén megtalálhatod az új otthonod Bük közelében, de a cég által biztosített vendégházak, apartmanok is rendelkezésre állnak, ha az ország nyugati csücskében keresnéd a boldogulást és szeretnél csatlakozni te is Nestlé csapatához!

Forrás: Nestlé Hungária

Juttatási csomagunk egyedülállóan széleskörű, az alapfizetésen kívül a nyugati országra jellemző 13. havi fizetés is jár a Nestlé dolgozóknak. Ez továbbá kiegészül negyedéves és jelenléti bónusszal, cafeteriával, a már említetett szállástámogatással, de a hazautazást is térítjük egy bizonyos összeghatárig.

Jelenleg nagy számban van szükségünk targoncás munkavállalókra. Az sem gond, ha nincs ilyen jogosítványod, a Nestlé finanszírozza számodra a képesítés megszerzését, tanulmányi szerződés keretein belül. Természetesen a képzés elvégzéséig is tudunk más pozícióban foglalkoztatni, hölgyeket és urakat egyaránt szeretettel várunk targoncás képzéseinkre!

Forrás: Nestlé Hungária

Toborzási napunk célja, hogy az ózdiak is betekintést nyerjenek a világ legnagyobb élelmiszeripari cégének működésébe és lehetőséget biztosítsunk a csatlakozásra a térség munkavállalóinak. November 10.-én 09:00-16:00 óra között a Nestlé munkatársai Ózdra érkeznek, és teljeskörű tájékoztatást adnak minden elérhető munkalehetőségükről. Ne maradj le te sem a lehetőségről, helyileg az A Digitális Erőmű épületének vezénylőtermében lesz a kitelepülés (Ózdi Ipari Park - 3600 Ózd, Gyár út 1.)

Bővebb információ: [email protected]

Csabai Bernadett: + 36 70 866 9277

Várunk szeretettel minden érdeklődőt!