Ma már számos olyan sminktermék is kapható, amelyek fényvédőt is tartalmaznak, így nem kell két külön kozmetikumot alkalmaznod. Ismerkedjünk most meg ezekkel közelebbről!

Ezért fontos a fényvédelem

A DOUGLAS webshop smink kategóriájában számos fényvédővel rendelkező darabot fedezhetsz fel. Miért is jársz velük jól? A napfény UVA és UVB sugarai folyamatosan károsítják a bőrödet. Nemcsak nyáron, de télen is. Az UVA sugarak mélyen a bőrbe hatolnak, ők felelősek a korai öregedésért és a napallergia kialakulásáért.

Az UVB sugárzás csak a felső rétegeket veszi célba, viszont ő okolható a napégésért és a bőrrák kialakulásáért is. Láthatod, mennyire fontos a fényvédelem az év minden szakaszában. A legkönnyebben SPF-sminktermékek segítségével óvhatod meg bőrödet a káros napsugaraktól.

Ebben rejlik az SPF termékek ereje

Az SPF rövidítés “sun protection factor” szavakból ered, ilyen termék pedig szinte minden smink formájában kapható. Az alapozóktól kezdve az arckrémeken át a primerekig és szemkörnyékápolókig minden kapható SPF-es kivitelben.

Az ilyen termékek 10-20 faktoros fényvédővel vannak ellátva, így a csodás smink kivitelezése és a fényvédelem egyszerre valósulhat meg. Például egy ilyen alapozó jól fed és a fényvédőnek hála egyáltalán nem okoz maszkhatást. Egészséges, napsütötte érzetet kelt anélkül, hogy az túlzó lenne.

Így válaszd ki a számodra megfelelő fényvédős kozmetikumot!

Az SPF-sminktermékek vásárlása során néhány egyszerű lépést érdemes követni. Ahogy minden kozmetikumnál, most is fontos, hogy a bőrtípusodnak megfelelő termékeket válaszd. Száraz bőr esetén használj egy könnyed textúrával rendelkező, krémes, folyékony alapozót. A zsíros bőrrel rendelkezőknek azonban előnyösebb egy kevés olajat tartalmazó, matt hatású alapozó.

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy milyen mértékű fedésre van szükséged. Ha jól látható bőrhibákkal rendelkezel, válassz egy kompakt, magas fedést biztosító terméket. Ha azonban csak az egységes fedés és szín a célod, elegendő egy könnyedebb, lágy textúrájú alapozó is.

Egy fényvédővel ellátott alapozó esetén is fontos, hogy jól illeszkedjen bőröd természetes árnyalatához. Ha különleges igényeid – például ránctalanító hatás, extra fedés, táplálás és hidratálás, feszesítés – vannak, érdemes ezeknek megfelelő alapozót vásárolni.

Ha minden hatást egyszerre szeretnél kihasználni, válassz egy fényvédős BB- vagy CC-krémet. Ezek a termékek minden segítséget megadnak neked ahhoz, hogy bőröd csodásan ragyogó és bársonyos legyen.