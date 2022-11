A bükkszentkereszti vállalkozó, Fridel Zita és a férje régóta foglalkoznak gyógynövényekkel. Zita Gyöngyösre járt főiskolára, gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó szakra, később a férje is – mesélte. Zitát a fővárosból a szerelem hozta megyénkbe, bükkszentkereszti férjével itt ismerkedtek meg majd később itt is alapítottak családot. Ma már nemcsak sikeres fiatal vállalkozó, de egy három éves kislány boldog édesanyja is.

A vállalkozás elindulása

Az ötlet úgy indult, hogy a családban lévő kisgyermekeknek plüss állatokat kezdett el gyártani, amelyeket gyógynövényekkel töltött meg. Nagy sikere lett először a rokonok, később a barátok és ismerősök körében is. Beváltak a gyógynövények mindenféle bajra, így belevágtak egy vállalkozásba, mellyel szélesebb körben is segíthetnek az emberek problémáin – tudatta Zita. Sokat dolgoztak, fejlesztették a termékeket és a technológiát, végül 2016-ban indult el a cég. Először gyógynövényes tönkölypelyvás párnákkal, de most már sokkal nagyobb a választék, amely minden évben gyarapodik új termékekkel. Kezdetben mindent maguk csináltak, a pénzügyekkel a férje foglalkozott, Zita pedig varrta a párnákat a lakásuk egyik sarkában. Most már van arra lehetőségük, hogy a babahordózót, mellyel a díjat is kiérdemelték, a Magyar Vöröskereszt „Tű, cérna, szeretet” varrodájában készíttessék el.

Egyedi kézműves termékek

Fontos szempont a minőség, a gyógynövények nagy része a Bükkből származik, de egyes fajtákat termeszteni kell, mert nem található meg ezen a vidéken. Ilyen például a citromfű, de azt is minősített partner biztosítja – hangsúlyozta a fiatal vállalkozó. A párnákba ezek a válogatott gyógynövények kerülnek. A cég online áruházat üzemeltet, a termékeket a weboldalukon keresztül lehet megrendelni. https://bukkigyogynoveny.hu/

A termékpalettát nemrégiben szélesítették, a párnák és a babahordozó mellett egy újdonság is helyet kapott. Gondoltak a házi kedvencekre is, ezért néhány hete már kapható a kutyapárna, amely szintén azokat a gyógynövényeket tartalmazza, mint az embereknek készülő változata. Tehát memóriahab-szivacs és tízféle gyógynövény keveréke – levendula, citromfű, menta, rozmaring, kakukkfű, majoránna, bodza, zsálya, izsóp, kamilla -, hogy a lehető legkényelmesebb és pihentető alvása legyen az ebnek – fogalmazott Zita. Hozzátette: ezeknek a gyógynövényeknek az együttes hatása nyugtató jellegű. A kutyapárna háromféle méretben és háromféle színben kapható. Már vannak megelégedett vásárlók, pozitív visszajelzések, de a legnagyobb rajongója a terméknek a saját kutyájuk. A szálkás szőrű tacskó azóta, amióta megkapta a párnáját, már semmi máson nem hajlandó feküdni, nagyon szereti és láthatóan hatalmasakat alszik rajta – emelte ki a cégvezető.

Felnőtt és kutya párnáink az alábbi gyógynövényeket tartalmazzák: levendula, citromfű, menta, rozmaring, kakukkfű, majoránna, bodza, zsálya, izsóp és kamilla

Fotós: Orliczki Attila

A karácsonyra készülve

A régi vásárlók már megszokhatták, hogy minden évben készülnek valami különlegességgel karácsonyra – tudatta Zita. Új, szezonális termékük, amely már rendelhető, a karácsonyi ajándékcsomag. Háromfélét is árusítanak, kicsit, közepeset és nagyot. Ezek tartalma: levendulás vagy gyógynövényes töltettel karácsonyi mintás huzatban készült kis méretű párna, illatzsák, szemmaszk, illatgyertya, mind egyedi kézműves termékek. Továbbá visszatérő és újra kapható termék a limitált szériás karácsonyi párna, amely különleges ünnepi huzatot kapott. Kétféle színváltozatban, piros vagy bézs alapszínben, arany csillagokkal díszítve elérhetőek, ameddig a készlet tart. A megszokott háromféle méretben és kétféle töltettel, vagyis tönkölypelyvás és memóriahab-szivacsos gyógynövényes formájában egyaránt. Az egész családnak akad ajándék az ünnepre a Bükkszentkereszti Gyógynövényes Párnák kínálatából, még a kutyusnak is, és év végéig a szállítás is ingyenes – hívta fel a figyelmet a vállalkozó.